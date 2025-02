Piper Aircraft annuncia un fleet agreement con Air India

Piper Aircraft annuncia un nuovo fleet agreement con Air India. La compagnia aerea ha ordinato 31 aeromobili Archer DX con consegna nel 2025, con un’opzione per altri 62 aeromobili per il 2026 e il 2027. Le consegne dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2025.

“La decisione di Air India di acquisire l’aeromobile Archer DX è in linea con la sua visione strategica di supportare la sua nuova Flight Training Organization (FTO) in arrivo presso il Maharashtra Airport Development Company airfield in Amravati, Maharashtra, India. Questa flight training school è destinata a diventare la più grande aviation training facility in South Asia. Questo accordo segna anche un passo significativo nell’attuale espansione della flotta globale di Piper Aircraft, in particolare nel mercato asiatico”, afferma Piper Aircraft.

“Siamo entusiasti di collaborare con Piper Aircraft mentre istituiamo la prima airline-owned and operated cadet pilot school in India. Consideriamo questo come l’inizio di una partnership con Piper per supportare la visione di Air India di rafforzare l’aviation training ecosystem in India e diventare autosufficienti”, ha affermato Sunil Bhaskaran, Director, Aviation Academy, Air India.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air India nella Piper Flight School Alliance”, ha affermato John Calcagno, President and CEO of Piper Aircraft. “Siamo orgogliosi di supportare istituzioni come Air India fornendo aeromobili rinomati per la loro affidabilità e la facilità d’uso, assicurando il successo della prossima generazione di airline pilots”.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft)