Turkish Technic e Air India Express ampliano la loro partnership con un nuovo accordo

Turkish Technic, una delle principali società di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di aeromobili a livello mondiale, ha firmato un accordo con Air India Express, sussidiaria di Air India Group, che riguarda la sua flotta Boeing 737-8 e 737-10.

L’accordo copre le esigenze di supporto e soluzione dei componenti di 190 aeromobili Boeing 737-8 e 737-10, consentendo ad Air India Express di beneficiare di ampi servizi di componenti come il pooling, la riparazione, la revisione, la modifica e i servizi logistici di Turkish Technic. Sfruttando la sua vasta catena di fornitura globale e la sua esperienza tecnica, Turkish Technic continua a migliorare l’efficienza operativa e l’affidabilità della flotta di Air India Express.

In commento all’accordo Mikail Akbulut, CEO e Board Member di Turkish Technic, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Air India Express attraverso un nuovo accordo. Il proseguimento della nostra collaborazione testimonia la nostra affidabilità nel supporto e fornitura di componenti e nei solution services. Confidiamo nelle nostre capacità e nella nostra rete globale di supply chain per continuare a migliorare la loro efficienza operativa. Ringraziamo Air India Express per averci scelto come partner di fiducia. Siamo entusiasti di contribuire all’elevazione dell’aviazione Indiana”.

Aloke Singh, Managing Director, Air India Express, riguardo al proseguimento della partnership ha aggiunto: “Siamo lieti di avere Turkish Technic come partner per il supporto dei componenti e il servizio di soluzioni per gli aeromobili B737-8 e B737-10. La collaborazione rafforzerà ulteriormente le nostre competenze di riparazione e manutenzione per la famiglia di aeromobili B737, in rapida crescita, e migliorerà la nostra affidabilità e disponibilità di componenti per le operazioni di volo”.

Turkish Technic è un partner di fiducia per Air India Express, avendo fornito diverse soluzioni di manutenzione per molti anni. Questo accordo consolida ulteriormente la fiducia e la collaborazione reciproca tra le due società e rafforza la dedizione di Air India Express all’efficienza operativa, in quanto Turkish Technic assicura al vettore operazioni senza interruzioni.

(Ufficio Stampa Turkish Technic – Photo Credits: Turkish Technic)