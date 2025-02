SAS apre un’ulteriore lounge a Stoccolma Arlanda

In risposta al crescente numero di passeggeri a Stoccolma Arlanda, SAS inaugura un’ulteriore lounge, la SAS Lounge by Mastercard, il 14 febbraio 2025. Situata nel Terminal 5, gate area F, la lounge riduce le distanze a piedi, rendendo il viaggio più fluido.

“Questa nuova lounge, che debutterà il 14 febbraio 2025, è il risultato di una partnership di co-branding di successo con Mastercard. Inoltre, Carlsberg e Scandic sono collaboratori chiave, che lavorano tutti insieme per aumentare il comfort dei passeggeri e migliorare l’esperienza di viaggio complessiva.

La SAS Lounge by Mastercard è posizionata in modo pratico nella gate area F, consentendo di raggiungere facilmente i servizi della lounge. Consente a SAS di offrire un ulteriore 50% di posti ogni giorno ai membri EuroBonus Gold e Diamond, insieme ai viaggiatori in Business e Plus”, afferma SAS.

“Siamo lieti di annunciare che ora i passeggeri hanno accesso a servizi esclusivi a pochi passi di distanza, indipendentemente dal gate di partenza”, afferma Aron Backström, Vice President Product & Loyalty, SAS. “La SAS Lounge by Mastercard si basa sulle nostre preziose collaborazioni e segna una pietra miliare significativa nella nostra missione condivisa per migliorare la customer experience”.

“La lounge presenta spazi moderni e invitanti, dove le relazioni con i partner di SAS sono messe in mostra in modo evidente. SAS è entusiasta di rafforzare ulteriormente i suoi già fruttuosi legami con Mastercard. Questa continua sinergia riflette un impegno condiviso nel fornire servizi di alta qualità per i viaggiatori. Durante tutto il giorno, gli ospiti possono concedersi una varietà di snack e spuntini leggeri, abbinati a bevande di Carlsberg, il principale birrificio della Scandinavia, riconosciuto a livello mondiale per i suoi eccellenti prodotti”, prosegue SAS.

“Siamo orgogliosi di far parte della nuova lounge SAS ad Arlanda, offrendo ai viaggiatori una premium beverage experience. Che tu stia iniziando una nuova avventura o rilassandoti prima della tua prossima destinazione, puoi rilassarti e gustare una birra spillata alla perfezione dalla nostra selezione. Questa collaborazione ci consente di presentare il nostro portafoglio di alta qualità, tra cui Carlsberg e 1664 Blanc, e di creare uno spazio accogliente per ispirazione e divertimento”, afferma Yiannis Evdokiadis, VP Marketing Carlsberg Sverige.

“Stiamo prendendo un posto nella nuova lounge SAS ad Arlanda per creare una breakfast experience che offra ai viaggiatori un ottimo inizio di giornata, ispirandoli al contempo a scoprire i nostri fantastici hotel. La partnership tra i principali attori del settore turistico nella regione nordica significa che una serie di entusiasmanti vantaggi attende i nostri membri in futuro”, afferma Therese Cedercreutz, CCO, Scandic Hotels Group.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)