Lufthansa Group: da ora è possibile guadagnare Points per il Lufthansa Group frequent flyer status anche sui voli ITA Airways

Lufthansa Group informa: “L’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group sta facendo ulteriori progressi: i Miles & More members possono ora guadagnare Points per il loro frequent flyer status sui voli ITA Airways oltre alle miglia. Con Points, Qualifying Points e, in Business Class, HON Circle Points, avranno ancora più opportunità di ottenere o raggiungere il Lufthansa Group frequent flyer status in futuro. Il numero di Points viene assegnato sui voli ITA Airways secondo lo stesso sistema delle altre compagnie aeree di Lufthansa Group e dei co-issuing Miles & More airline partners.

ITA Airways è membro di Lufthansa Group dal 17 gennaio 2025, offrendo ai passeggeri ulteriori vantaggi e miglioramenti. I Miles & More members hanno già la possibilità di guadagnare e riscattare miglia sui voli ITA Airways. Inoltre, i soci di Volare, il programma frequent flyer di ITA Airways, possono guadagnare e riscattare Volare Points su Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines. L’offerta di qualificarsi per il Lufthansa Group status sui voli con ITA Airways con effetto immediato è un altro passo importante nella collaborazione”.

“È fantastico vedere quanto rapidamente stia progredendo l’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group”, afferma Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group. “Questo è un passo strategico significativo perché la fedeltà è un fattore chiave del successo di questa integrazione, poiché possiamo offrire vantaggi senza soluzione di continuità e un’offerta ancora più completa ai nostri passeggeri fedeli”.

“Sono felice per i clienti più fedeli delle compagnie aeree di Lufthansa Group, che ora include anche ITA Airways. Per loro, la nuova opportunità di guadagnare Points per il Lufthansa Group frequent flyer status è un grande vantaggio”, afferma Caroline Drischel, Senior Vice President Customer Journey Lufthansa Group. “Questo offre ai nostri frequent flyer maggiori opportunità di raggiungere o mantenere il loro status e quindi godere di vantaggi esclusivi”.

“Per dare il benvenuto alla compagnia aerea italiana in Lufthansa Group, i Miles & More members beneficeranno di un’offerta di benvenuto speciale: chiunque voli con ITA Airways tra il 1° marzo e il 15 aprile 2025 guadagnerà 2.000 miglia aggiuntive per due voli continentali e 4.000 miglia aggiuntive per due voli intercontinentali, indipendentemente dalla classe di viaggio. Per farlo, i partecipanti devono semplicemente attivare l’offerta entro il 31 marzo 2025 su https://www.miles-and-more.com/row/en/earn/ita-airways/partner/airlines/ita-airways/earn/promotional-offer/2503_earn_promotion_launchpromotion.html.

L’aggiunta dei voli ITA Airways al Lufthansa Group airlines route network offrirà ai clienti una scelta più ampia e una maggiore flessibilità. A partire dal summer flight schedule il 30 marzo, più di 100 flight connections condivideranno inizialmente i loro numeri di volo e potranno quindi essere combinati più facilmente. Sempre dal 30 marzo, i passeggeri ITA Airways potranno anche visitare e utilizzare le circa 130 lounge di Lufthansa Group e dei suoi partner durante i loro viaggi. Le lounge di ITA Airways saranno aperte anche ai passeggeri di Lufthansa Group a partire da questa data. ITA Airways dovrebbe entrare ufficialmente a far parte di Star Alliance nella prima metà del 2026″, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)