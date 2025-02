News Brevi – 17.02.2025

KUWAIT: IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE IN VISITA PRESSO LA BASE AEREA DI ALI AL SALEM – Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha visitato la base aerea di Ali Al Salem. Accolto dal Comandante dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR – TFA K), Colonnello Matteo Zuliani, ha incontrato il Contingente italiano, esprimendo parole di apprezzamento per l’operato in Kuwait e per l’abnegazione nel mantenimento della pace e della sicurezza nell’area. Il Generale ha inoltre ringraziato, per il costante supporto, i rappresentanti internazionali presenti. Tra gli ospiti, anche l’Ambasciatore d’Italia in Kuwait Lorenzo Morini. Dopo l’inaugurazione del nuovo monumento alla memoria dei Caduti, il Generale Goretti ha visitato le zone logistiche, in particolare la cosiddetta “area di espansione”, ove proseguono i lavori di ammodernamento e costruzione di nuove unità alloggiative, sotto la supervisione dell’Infrastructure Management Centre (IMC). Nell’occasione, il Generale Goretti ha potuto assistere alle attività operative degli assetti e dei Task Group della Task Force Air Kuwait presenti sull’aeroporto di Al Salem: l’Eurofighter F-2000, il MQ9-A “Predator B” e l’I2MEC (Italian Integrated Multisensor Exploitation Capability), con i quali vengono svolte missioni di sorveglianza, ricognizione e raccolta informazioni, oltre al C-130J che esegue attività di trasporto tattico e Medical Evacuation in collaborazione con la Force Protection Unit e il team medico. La visita si è conclusa con un saluto al personale del Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze (CAI-I), che garantisce il supporto amministrativo a tutte le missioni operative nell’area, e la firma dell’albo d’onore dell’IT NCC Air – TFA K. L’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES AVIATION UNIVERSITY E BOEING ISPIRANO GLI STUDENTI A PENSARE IN OTTICA STEM – Gli studenti delle scuole degli Emirati Arabi Uniti hanno messo alla prova le loro competenze ingegneristiche nell’ottava edizione della competizione Water Rocket organizzata da Emirates Aviation University (EAU) in collaborazione con Boeing. La competizione annuale, che si svolge presso il campus dell’EAU a Dubai, mira a stimolare l’innovazione, incoraggiare la risoluzione pratica dei problemi e suscitare interesse nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Gli studenti delle classi 11 e 12 hanno lavorato in gruppi da quattro per costruire razzi utilizzando materiali di uso comune. I partecipanti hanno poi lanciato i loro razzi con un’inclinazione di 45 gradi, utilizzando esclusivamente acqua e pressione dell’aria come propulsione. Il professor Ahmad Al Ali, Vicecancelliere di Emirates Aviation University, ha dichiarato: “La Water Rocket Competition fa parte delle nostre iniziative di responsabilità sociale d’impresa. Questa competizione non solo stimola la curiosità nei giovani, ma fornisce anche ai futuri leader del settore le competenze e la passione necessarie per guidare il mondo verso il futuro. Speriamo che possano essere ispirati a intraprendere una carriera in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche o matematiche. Siamo lieti di avere questa opportunità di restituire qualcosa alla comunità locale e siamo orgogliosi di collaborare con Boeing”. Kuljit Ghata-Aura, Presidente di Boeing per Medio Oriente, Turchia, Africa e Asia Centrale, ha aggiunto: “Con la crescita dell’aviazione e dell’esplorazione spaziale negli Emirati Arabi Uniti, la domanda di talenti nel settore aerospaziale continua ad aumentare. La collaboazione con Emirates Aviation University ci permette di ispirare la prossima generazione di professionisti del settore aerospaziale e di offrire agli studenti l’opportunità di acquisire competenze tecniche grazie agli ingegneri di Boeing nel corso di questa competizione”. Ad annunciare la squadra vincitrice una giuria composta da esperti di Emirates Aviation University e Boeing. Al primo posto It’s Not Rocket Science del Dubai English Speaking College, che ha infranto tutti i record precedenti con un razzo che ha raggiunto i 120 metri di altezza. Il team Rocket Riders della Dubai Scholars Private School si è classificato al secondo posto con un lancio di 117 metri, mentre il team Eagle 1 della Islamiya English School ha conquistato il terzo posto con un razzo che ha raggiunto i 115 metri. Dalla prima edizione della competizione nel 2017, oltre 1.000 studenti provenienti da 100 scuole hanno affrontato con successo la sfida e 8 squadre hanno raggiunto il podio dei vincitori. Boeing collabora con Emirates Aviation University dal 2017, sostenendo iniziative chiave come l’installazione di una galleria del vento nei laboratori dell’università.

QANTASLINK: DECOLLA IL PIU’ GRANDE TURBOPROP Q400 – I Regional South Australian travellers trarranno vantaggio da più posti e da una maggiore affidabilità, poiché Qantas oggi aggiorna tutte le rotte regionali da Adelaide al più grande QantasLink Q400 turboprop aircraft. “L’introduzione del più grande Q400 a Port Lincoln, Whyalla, Mount Gambier e Kangaroo Island è stata resa possibile dal significativo investimento della compagnia aerea in 14 Q400 aggiuntivi per la sua flotta regionale, per collegare meglio l’Australia regionale. Una volta completata la transizione, Qantas avrà tre Q400 basati nell’Australia Meridionale. Qantas opera più di 50 voli di andata e ritorno a settimana tra Adelaide e le città regionali, fornendo collegamenti essenziali per residenti e turisti, nonché business and resource travel. Questi voli sono attualmente operati da aeromobili Q300 più piccoli, con 50 posti. Questi aeromobili più vecchi verranno gradualmente ritirati dalla flotta di Qantas. La compagnia aerea sta anche revisionando la sua offerta di bevande. Otto nuovi vini regionali debutteranno a bordo di tutti i voli turboprop QantasLink da metà marzo, sei dei quali provenienti da aziende vinicole del Sud Australia, tra cui Stonehaven, Pioneer Road e Angove”, afferma Qantas. La CEO di QantasLink, Rachel Yangoyan, ha affermato: “Questi aeromobili più grandi porteranno più posti, tempi di volo più rapidi e una maggiore affidabilità per il Sud Australia e riaffermano il nostro impegno nei confronti delle regioni. Questa è la prima volta che l’aeromobile Q400 da 74 posti tornerà ad Adelaide in 10 anni e, per la prima volta, verso nuove destinazioni, tra cui Mount Gambier e Whyalla. Migliorare l’esperienza di viaggio complessiva è importante, ma lo è anche investire nelle comunità che serviamo. La revisione della nostra offerta di vini in tutto il nostro turboprop network per presentare sei vini del Sud Australia a oltre 3,5 milioni di clienti all’anno è fantastica per il turismo locale e accrescerà il nostro supporto all’economia locale”. Brenton Cox, Adelaide Airport Managing Director, ha affermato: “I voli regionali sono la linfa vitale delle nostre città e cittadine. L’introduzione di aeromobili più nuovi e più grandi su queste rotte da parte di QantasLink è una vittoria significativa per i nostri clienti regionali che si affidano a questi servizi per lavoro, per partecipare ad appuntamenti e per incontrare amici e parenti, oltre a avvantaggiare il nostro settore turistico”. L’attività di Qantas nel Sud Australia contribuisce attualmente a oltre 870 posti di lavoro e Qantas Freight sposta circa 10 milioni di kg di merci dentro e fuori dal Sud Australia.

AEROPORTO DI CATANIA: AGGIORNAMENTO ETNA DEL 17 FEBBRAIO – L’Aeroporto di Catania informa: “L’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-est del vulcano fino alle ore 18:30 ora locale, con contestuale riapertura degli spazi aerei precedentemente chiusi. Parziale ripristino delle attività ordinarie di volo in arrivo all’aeroporto di Catania, che permane fino alle ore 18:30 ora locale. Nessuna restrizione sulle partenze dall’aeroporto. I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.

DASSAULT AVIATION RIMANE UNA DELLE TOP 3 COMPANIES NELL’INDUSTRY SEGMENT SECONDO L’EPOKA 2025 RANKING – Dassault Aviation informa: “Secondo l’Epoka 2025 ranking, Dassault Aviation rimane una delle prime 3 aziende preferite nell’Industry segment tra studenti e neolaureati. Sempre secondo la 12a edizione di questa classifica di riferimento in Francia, l’azienda è classificata nella TOP 10 del barometro generale su un panel di quasi 300 datori di lavoro di tutti i settori. I dati dello studio Epoka 2025, realizzato in collaborazione con l’agenzia Occurrence del Gruppo Ifop, VL Media e France Travail, riguardano quasi 13.000 giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, studenti o neolaureati di scuole e università di ingegneria e management, intervistati nell’ultimo trimestre del 2024”.

SAS: LE PREFERITE DAI NORVEGESI DURANTE LE VACANZE INVERNALI – SAS informa: “I dati SAS mostrano che le destinazioni più popolari per i norvegesi durante le vacanze invernali sono Londra, Las Palmas e Alicante. A livello domestico, sono attratti principalmente da nord e ovest, inclusa la città di Trondheim che ospita i Mondiali. Tra i viaggi di piacere all’estero più prenotati dai norvegesi con SAS per le prossime vacanze invernali, Londra è in cima alla lista, seguita da Las Palmas e Alicante. Anche la città calcistica di Manchester è popolare, così come la città dell’amore e della luce, Parigi. Allo stesso tempo, i dati mostrano che molte persone prendono l’aereo per rotte domestiche durante le vacanze invernali e che i flussi che vanno verso nord e verso ovest sono i più trafficati. Nella lista delle destinazioni di viaggio più popolari in assoluto figurano anche Stavanger e Tromsø, e quest’ultima è la destinazione con la crescita maggiore rispetto allo scorso anno. Anche Bodø e Manchester sono in posizione migliore rispetto al 2024”. “Febbraio ha qualcosa per tutti i gusti, sia che tu preferisca la vita nelle grandi città, il sole e il caldo o le avventure invernali in Norvegia. È emozionante vedere che così tanti turisti scelgano sia le città straniere che le gemme invernali norvegesi. Indipendentemente dalla destinazione, siamo felici che SAS possa far parte del viaggio e contribuire a esperienze memorabili”, afferma Henrik Winell, Vice President Network di SAS.

TEXTRON AVIATION APRIRA’ UNA NUOVA SERVICE FACILITY A ESSENDON FIELDS AIRPORT, ESPANDENDO LE SUE CAPACITA’ IN AUSTRALIA – Textron Aviation ha annunciato un’espansione della sua presenza in Australia con la costruzione di una service facility più grande e modernizzata a Essendon Fields Airport. Melbourne, per massimizzare il supporto ai clienti Cessna, Beechcraft e Hawker nella regione. La nuova struttura aggiungerà più spazio per l’assistenza degli aeromobili, con tempi di fermo minimi, per far sì che i clienti continuino a volare. La costruzione dovrebbe iniziare a marzo 2025 e Textron Aviation prevede di essere pienamente operativa nella nuova struttura entro l’inizio del 2026. I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc., tramite il suo global network of service and parts centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG (aircraft-on-ground) support. La nuova struttura raddoppierà la metratura dell’attuale struttura, arrivando a oltre 35.000 piedi quadrati (3.343 m2). Sulla base del feedback dei clienti, la nuova struttura sarà in una posizione più centrale all’interno dell’aeroporto, aggiungerà un Textron Aviation parts stockroom che porterà a spedizioni più rapide per i clienti e aggiungerà una lounge più comoda che i clienti potranno utilizzare durante la manutenzione dell’aeromobile. “Costruire questa nuova struttura per supportare gli oltre 1.400 aeromobili operativi nella regione APAC dimostra il nostro impegno nel fornire la più forte combinazione di soluzioni di manutenzione e assistenza diretta disponibili per i nostri clienti”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Global Customer Support. “Questo investimento aumenterà la nostra capacità e ci aiuterà a fornire un’assistenza migliore ai clienti con scheduled maintenance, modifications and aircraft-on-ground support”. Questa notizia segue l’annuncio di Textron Aviation del giugno 2024 secondo cui l’azienda si è trasferita in una struttura più grande e modernizzata presso Jandakot Airport a Perth e ha aggiunto un magazzino ricambi a Essendon Fields airport, per aumentare la capacità di assistenza e supportare la disponibilità nella regione. Inoltre, Premiair Aviation Maintenance, un Australian service center acquisito da Textron Aviation nel 2020, ha cambiato il suo nome in Textron Aviation Australia Pty Ltd. per integrare completamente le strutture di Perth, Gold Coast e Melbourne nel global service network dell’azienda.

2025 EASA-FAA INTERNATIONAL AVIATION SAFETY CONFERENCE – EASA informa: “L’edizione 2025 dell’EASA-FAA International Aviation Safety Conference si terrà dal 10 al 12 giugno a Colonia, Germania. Il tema scelto per la conferenza è ‘ Aviate, Navigate, Communicate: The Path to Enhanced Safety’. Maggiori dettagli sono disponibili sulla conference page: https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/events/2025-easa-faa-international-aviation-safety-conference. Le registrazioni si apriranno a metà marzo”.

LICEO DIGITALE, IN AULA CON LEONARDO – Leonardo informa: “La sede di Roma dell’area di business Cyber & Security Solutions di Leonardo ha di recente ospitato la III A del Liceo Digitale, progetto nato nel 2022 e primo in Italia a coniugare il tradizionale piano di studi del Liceo Scientifico con competenze digitali quali robotica e intelligenza artificiale. Colmare il gap di competenze digitali in Italia, rivisitando la didattica attraverso un processo strutturato di orientamento verso le competenze critiche del futuro. È questo l’obiettivo del Liceo Digitale, una collaborazione tra Leonardo, la Fondazione Leonardo ETS e l’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Matteucci di Roma. Un’iniziativa con la quale Leonardo vuole contribuire, all’interno del sistema educativo nazionale, alla formazione delle nuove generazioni, con un focus sulle competenze digitali che sono sempre più necessarie nel mondo del lavoro di oggi e del futuro. Il Liceo, della durata di cinque anni, è strutturato in un biennio e in un triennio e vede affiancarsi alle materie classiche (matematica, informatica, fisica, unite a competenze umanistiche per lo sviluppo del pensiero critico) nuove discipline quali l’Intelligenza Artificiale, i sistemi digitali e la robotica, per fornire agli studenti e alle studentesse solide basi immediatamente spendibili sia nella prosecuzione degli studi sia nel mondo del lavoro. I corsi si avvalgono della collaborazione di esperti dell’area di business Elettronica di Leonardo – Marco Barbina, Christian Giusti, Silvio Mazzaro – che, fin dall’avvio, hanno contribuito al successo dell’iniziativa, tenendo corsi in aula, guidando i ragazzi e le ragazze in attività progettuali e supportando anche la formazione degli insegnanti”. “Partito come nuovo indirizzo di studi dell’Istituto Carlo Matteucci a settembre 2022, con un’unica sezione, l’attuale classe III A, il Liceo Digitale conta oggi altre quattro classi (due prime e due seconde), per un totale di circa 120 alunni/e. Nei giorni scorsi, le studentesse e gli studenti della III A hanno avuto l’opportunità di entrare nel vivo delle competenze, tecnologie e capability dell’area di business Cyber & Security Solutions di Leonardo, presso la sede di Via Laurentina a Roma. Qui hanno visitato lo showroom e partecipato a un incontro sull’Intelligenza Artificiale. Per tutti è stata un’occasione preziosa – anche grazie alle testimonianze di giovani neoassunti/e – per immaginare e costruire il proprio futuro professionale in un settore altamente tecnologico e dalle grandi prospettive di sviluppo”, conclude Leonardo.

GE AEROSPACE ANNUNCIA LA NEXT ENGINEER EXPANSION NELLA NEW YORK CAPITAL REGION – La GE Aerospace Foundation ha annunciato oggi l’espansione del suo Next Engineers college readiness program nella New York Capital Region, per promuovere l’obiettivo del programma di incoraggiare i giovani a intraprendere una carriera in ingegneria. Con l’annuncio di oggi, la GE Aerospace Foundation, insieme alla dirigenza e ai volontari del GE Aerospace Research Center di Niskayuna, procederà ora con l’identificazione di un community partner che verrà annunciato alla fine del 2025. Il community partner aiuterà i giovani a scoprire l’ingegnere che è in loro, con lezioni che dovrebbero iniziare all’inizio del 2026. Gli studenti che si laureeranno nel programma e conseguiranno una laurea in ingegneria potranno beneficiare di borse di studio. “Accogliamo con favore l’espansione di Next Engineers nella New York Capital Region, che impiega oltre 700 ricercatori GE Aerospace nella zona”, ha affermato Joe Vinciquerra, General Manager and Senior Executive Director of GE Aerospace Research. “La Capital Region è un fiorente polo tecnologico di top engineering universities and research institutions, ed è la sede del primo industrial research lab della nazione ispirato da Thomas Edison e avviato da GE. Non riesco a pensare a un luogo più adatto per ispirare la prossima generazione di ingegneri di questo”. La New York Capital Region è stata selezionata utilizzando una serie di criteri, tra cui l’impronta dei dipendenti e delle strutture di GE Aerospace e il previsto coinvolgimento nel programma. I volontari del GE Aerospace research team in Niskayuna, con una profonda esperienza di lavoro a stretto contatto con il governo degli Stati Uniti, i clienti, il mondo accademico e i partner del settore, aiuteranno gli studenti ad apprendere concetti e competenze ingegneristiche fondamentali. “Siamo immensamente orgogliosi di annunciare il nostro Next Engineers program nella New York Capital Region”, afferma il GE Aerospace Foundation President, Meghan Thurlow. “Quasi 22.000 studenti in tutto il mondo hanno sperimentato la potenza e le possibilità dell’ingegneria attraverso il nostro Next Engineers program e non vediamo l’ora di raggiungere ancora più studenti con questo programma che si espande nella New York Capital Region”. Nel 2024, la GE Aerospace Foundation ha impegnato 20 milioni di dollari fino al 2030 per espandere Next Engineers. Il Next Engineers program attualmente serve studenti a Cincinnati, Ohio e Greenville, Carolina del Sud, negli Stati Uniti, insieme a Johannesburg (Sudafrica), Staffordshire (Regno Unito), Varsavia (Polonia) e la sede recentemente annunciata a Bengaluru (India).