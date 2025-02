Biman Bangladesh Airlines celebra un anno di successi sulla rotta Roma-Dhaka

Biman Bangladesh Airlines, in collaborazione con Distal GSA Italia e Aeroporti di Roma, ha organizzato ieri un evento speciale per celebrare il primo anniversario del volo inaugurale sulla tratta Roma-Dhaka. “La serata ha visto la partecipazione dell’Ambasciata del Bangladesh in Italia, delle istituzioni, della comunità bengalese, dei giornalisti e dei principali partner commerciali della compagnia aerea.

L’evento ha evidenziato l’impegno costante della compagnia aerea nei confronti dei propri passeggeri, rafforzando il legame tra Italia e Bangladesh attraverso un servizio aereo efficiente e di alta qualità”, afferma il comunicato.

Nel corso della serata, Abdullah Al Hossain, Country Manager Rome di Biman Bangladesh Airlines in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare questo traguardo insieme ai nostri partner e alla comunità. Il successo della rotta Roma-Dhaka è il risultato della fiducia dei nostri passeggeri e del costante impegno della compagnia nel garantire un servizio di qualità e comfort”.

Alam Ashraful, Director Marketing and Sales di Biman Bangladesh Airlines, ha aggiunto: “Il successo della rotta Roma-Dhaka dimostra la crescente fiducia dei passeggeri in Biman. Continueremo a investire per offrire un servizio sempre più efficiente e di qualità”.

“Questa piacevole serata condivisa con trade, stampa e istituzioni ci offre un’ulteriore occasione di promozione di Fiumicino quale hub principale del Paese”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Il volo tra Roma e Dhaka, unico collegamento tra l’Europa continentale e il Bangladesh, contribuisce non solo a stimolare la domanda di traffico sulla direttrice, ma anche a sostenere la mobilità della vasta comunità bengalese presente in Italia”.

Francesco Veneziano, Vice President Commercial di Distal GSA Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rappresentare Biman Bangladesh Airlines come GSA dal 1981 e di contribuire al suo successo in Italia. Oggi celebriamo 44 anni di collaborazione con Biman, un traguardo che testimonia un rapporto solido e proficuo. I risultati sono eccezionali: registriamo oltre il 90% di load factor e il 48% di quota passeggeri tra Italia e Bangladesh in pochi mesi. Anche il settore cargo sta ottenendo ottimi risultati. L’accordo Interline con ITA Airways ci consente di collegare Dhaka via Roma da numerosi aeroporti italiani ed europei, servendo sia la comunità bengalese che un numero crescente di viaggiatori italiani con interessi commerciali in Bangladesh. Questo conferma il ruolo chiave del trasporto aereo nello sviluppo economico tra i Paesi. Un successo frutto di un grande lavoro di squadra, che continueremo a portare avanti con impegno”.

Claudio Novembrini, Sales Manager di Distal GSA Italia, che durante la serata ha premiato le migliori agenzie di viaggio, ha dichiarato: “Il contributo delle agenzie di viaggio è stato ed è fondamentale per il raggiungimento di questi straordinari risultati. Siamo felici di poter celebrare insieme questo successo e di guardare con entusiasmo alle opportunità future”.

“Organizzare questo evento è stato un grande onore. Abbiamo voluto creare un momento unico per celebrare il successo di Biman in Italia, rafforzando il legame con la comunità e i nostri preziosi partner”, conclude Alessandra Pecci, Marketing & PR Manager di Distal GSA Italia.

(Ufficio Stampa – Distal GSA – Aeroporti di Roma – Biman Bangladesh – Photo Credits: Distal GSA)