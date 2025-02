Pratt & Whitney aggiunge Sanad Group al GTF MRO Network

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato oggi che amplierà il suo global network of GTF engine maintenance providers per includere Sanad Group (“Sanad”), global aerospace engineering and leasing solutions leader interamente di proprietà dell’investitore sovrano di Abu Dhabi Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala). Si prevede che la nuova facility all’avanguardia di Sanad sarà completata entro il 2028 e rafforzerà ulteriormente il rapporto tra RTX e gli Emirati Arabi Uniti.

“La Al Ain-based facility sarà il primo Pratt & Whitney GTF™ MRO network member nella South Asia, Middle East, and North Africa region e fornirà assistenza ai motori PW1100G-JM e PW1500G per le famiglie di aeromobili Airbus A320neo e A220, rispettivamente, nonché al motore PW1900G per la famiglia di aeromobili Embraer E-Jet E2, con full maintenance, repair and overhaul (MRO) services and test capability”, afferma Pratt & Whitney.

“Mentre la flotta GTF continua a crescere, e con essa la aftermarket demand, stiamo espandendo il nostro global network con industry-leading MRO providers come Sanad”, ha affermato Marc Meredith, vice president of aftermarket for GTF engines at Pratt & Whitney. “Sanad è un service provider per il motore V2500 da oltre un decennio e fornirà ai clienti l’elevato livello di servizio che si aspettano”.

“L’istituzione del GTF maintenance center in Abu Dhabi consentirà a Sanad di fornire MRO services di alta qualità sui motori di ultima tecnologia, con la possibilità di servire motori in tutto il mondo”, ha affermato Mansoor Janahi, managing director and chief executive officer at Sanad. “Questa iniziativa creerà posti di lavoro altamente specializzati, diversificherà l’economia e rafforzerà ulteriormente la posizione di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti come hub aeronautico globale”.

“Per quasi 40 anni RTX ha condiviso una solida relazione con gli Emirati Arabi Uniti, attraverso la fornitura di importanti capacità e l’impegno dell’industria locale che ha supportato il futuro degli Emirati. Raytheon Emirates è stata fondata nel 2017 come azienda gestita localmente per aggiungere ulteriore valore all’ecosistema industriale degli Emirati Arabi Uniti e contribuire alla diversificazione dell’economia degli Emirati. Questo annuncio riguardo l’aggiunta di Sanad al GTF MRO network di Pratt & Whitney, in collaborazione con il Tawazun Council, fa parte dell’impegno di lunga data di RTX nei confronti degli Emirati per garantire un beneficio economico sostenibile all’economia degli UAE.

Il Pratt & Whitney GTF MRO network comprende 20 shops in quattro continenti.

Il GTF MRO network fa parte delle Pratt & Whitney EngineWise® solutions, che forniscono agli operatori una gamma completa di servizi aftermarket che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: RTX – Pratt & Whitney)