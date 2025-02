Emirates diffonde ‘Aircrafted KIDS’ in tutta l’Africa

Supportando l’istruzione dei bambini e creando connessioni significative all’interno delle comunità in cui opera, Emirates ha collaborato con 6 entità in tutta l’Africa per fornire più di 1.300 zaini scolastici fatti a mano e materiale di cancelleria essenziale ai giovani studenti. Ogni zaino è un pezzo di storia: una borsa in edizione limitata della gamma Aircrafted di Emirates, realizzata con tessuti e parti di aeromobili Emirates.

“La distribuzione in tutta l’Africa dà il via a un’iniziativa più ampia di Emirates per riutilizzare e riciclare materiali a beneficio dei bambini di tutto il mondo. In Zimbabwe, Emirates ha collaborato con St Marcellin’s Children’s Village Trust e Rose of Sharon, due entità non-profit che si prendono cura dei bambini vulnerabili e forniscono uno spazio stimolante per l’istruzione dei bambini.

In Zambia, Emirates ha stretto una partnership con la Kucetekela Foundation, supportando bambini promettenti dal punto di vista accademico ma svantaggiati dal punto di vista finanziario, e con Alliance for Children Everywhere (ACE) Zambia, proteggendo le famiglie e i bambini vulnerabili e rafforzando le comunità attraverso l’emancipazione economica e l’istruzione.

In Etiopia, Emirates ha collaborato con Bravehearts Ethiopia, una ONG dedita all’emancipazione dei bambini vulnerabili con un’attenzione all’istruzione di qualità, e anche con Roots Ethiopia, che si concentra sul supporto di diversi aspetti dell’istruzione dei bambini, in particolare nelle aree rurali”, afferma Emirates.

“Attraverso la Emirates Airline Foundation, Emirates ha una lunga storia di supporto ai programmi di assistenza all’infanzia e Aircrafted Kids è un’estensione di questo lavoro. Emirates ha un ufficio locale in Zimbabwe, Zambia ed Etiopia, quindi ogni entità è stata visitata dall’Emirates Country Manager e dai membri del suo team, che hanno aiutato a preparare le borse e distribuirle, ed erano ansiosi di entrare in contatto con le organizzazioni che svolgono un lavoro così importante nella comunità.

All’interno delle borse, Emirates ha fornito materiale scolastico come cancelleria, calcolatrici e articoli essenziali, nonché libri di autori locali che uniscono storie culturalmente ricche a opportunità di apprendimento interattive. Le prossime tappe del percorso delle Aircrafted Kids schoolbags sono India, Pakistan e Bangladesh, con molte altre in arrivo”, prosegue Emirates.

“Come parte di una strategia ambientale che include un consumo responsabile, Emirates si è impegnata a riutilizzare oltre 50.000 chilogrammi di materiali, provenienti da 205 aeromobili sottoposti a un rinnovamento e a un restyling degli interni della cabina. Il team di Emirates Engineering ha pensato a una miriade di modi in cui i vecchi materiali potevano essere riutilizzati e riciclati e ha optato per una gamma di zaini resistenti. Il tessuto di alta qualità dei sedili della classe Economy di Emirates è composto per il 95% da lana e per il 5% da nylon, una struttura a trama piatta proveniente da Germania e Irlanda, ideale per il riciclaggio grazie alla sua durevolezza e alla sua natura non infiammabile.

In un workshop dedicato presso Emirates, un team di 14 Engineering Maintenance Assistants ha progettato e personalizzato in modo creativo un’intera gamma di zaini per bambini di diverse età.

L’Emirates Corporate Communications, Marketing & Brand team ha quindi identificato enti di beneficenza, scuole e fondazioni, presso cui distribuire gli zaini per ottenere il massimo impatto. I team hanno trascorso settimane a ricercare stili, assicurandosi che le borse fossero sicure e comode da usare per i bambini. In tutti i modelli di borse, i tessuti sono stati lavati professionalmente, quindi ulteriormente puliti a mano, trattati e disinfettati accuratamente prima di essere cuciti in pezzi unici. È stata aggiunta una nuova fodera alle borse, insieme a cerniere funzionali e cinghie regolabili, prima di essere imballate in ‘Aircrafted Kids’ boxes e spedite alle loro destinazioni finali. Con il trasporto e la logistica completamente supportati dagli SkyCargo teams di Emirates e da dnata Logistics in tutti i continenti, Aircrafted Kids by Emirates ha collegato la comunità di dipendenti all’interno di Emirates per raggiungere un obiettivo significativo.

Anche i fan di Emirates possono partecipare a questa ‘connecting communities’ initiative, acquistando bagagli in edizione limitata nei prossimi mesi, mentre l’Aircrafted by Emirates retail range si prepara a lanciare una seconda fase della capsule collection. Come la prima collezione, che è andata esaurita in pochi giorni, i proventi dopo i costi vengono donati alla Emirates Airline Foundation a sostegno di progetti umanitari in tutto il mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)