Fly Future: grande successo per l’evento a Roma sul lavoro nell’Aerospazio

Grande successo per “Fly Future 2025”, l’evento di orientamento per i futuri professionisti dell’aviazione e dello spazio. Questa manifestazione, che si è svolta presso la Macroarea di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata, ha visto la presenza in due giornate di oltre 900 visitatori, soprattutto giovani, interessati a lavorare nel settore aerospaziale. Significativa la partecipazione di docenti e studenti di 21 istituti tecnici, aeronautici, costruzioni aeronautiche e università, provenienti da molte regioni italiane. Il programma dell’evento è stato articolato in 11 convegni e conferenze, con gli interventi di 34 relatori tra piloti civili e militari, manager di scuole di volo e compagnie aeree, esperti di enti e società aerospaziali. Era anche disponibile un’ampia area espositiva con i desk di 20 enti, aziende e associazioni.

“Il successo di questa quarta edizione di Fly Future conferma il crescente interesse da parte dei giovani per le nuove professioni e per le opportunità di lavoro nel settore aerospaziale”, ha commentato Luciano Castro, ideatore e organizzatore della manifestazione. “Decine di piloti, manager, professionisti ed esperti hanno raccontato infatti la loro esperienza e hanno fornito indicazioni e suggerimenti preziosi su come iniziare a lavorare nel campo dell’aviazione e anche dello spazio. Sono due settori tecnologici e industriali in rapida crescita, che già ora e soprattutto nei prossimi anni necessiteranno di un gran numero di nuovi addetti specializzati”.

Il programma di “Fly Future 2025” ha visto gli interventi, in ambito aeronautico, di rappresentanti di ENAV, Aeronautica Militare, Aeroitalia, Neos, Wizz Air, Avincis Aviation Italia, Alpi Aviation, Atitech, Aeroporti di Roma, Urbe Aero Flight Academy, Professional Aviation Academy, Aero Club di Roma e Jester Aviation Academy. In ambito spaziale, invece, hanno parlato esperti di Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), Thales Alenia Space, Telespazio, Avio, Apogeo Space, Officina Stellare e Tekrevolution. Altre conferenze sulla formazione in ambito aerospaziale hanno visto gli interventi di Università Sapienza di Roma, Università di Roma Tor Vergata, Università Roma Tre, Università Federico II di Napoli, Mobilita ITS Academy Lombardia e ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica Piemonte.

“Fly Future 2025” è stato organizzato dall’associazione Ifimedia, in collaborazione con Università di Roma Tor Vergata e Mediarkè. Ha ricevuto i patrocini da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali (AIPAS), Aero Club d’Italia (AeCI) e AOPA Italia. Main sponsor dell’evento sono stati Aeroitalia e Urbe Aero Flight Academy, mentre i partner Professional Aviation Academy, Aero Club di Roma e Mobilita ITS Academy Lombardia. Ulteriori informazioni su www.flyfuture.it.

