Lufthansa pianifica propri ground services a Munich Airport

Lufthansa prevede di effettuare il self-handling per parte dei voli delle Lufthansa Group Airlines presso Munich Airport entro la fine dell’anno.

“Una potenziale acquisizione del 100% di Swissport Losch GmbH & Co. KG presso la Munich location dagli attuali azionisti, Swissport Cargo Services Deutschland GmbH e Losch Airport Service München GmbH, potrebbe migliorare ulteriormente la stabilità operativa e l’affidabilità per i clienti delle Lufthansa Group Airlines.

L’acquisizione è subordinata in particolare alla concessione di una licenza, all’accordo commerciale e all’approvazione delle autorità antitrust competenti. Con questa lettera di intenti strategica, Lufthansa sottolinea il suo impegno nei confronti della Munich location. Nell’ambito dell’acquisizione pianificata, Lufthansa intende mantenere i posti di lavoro dei dipendenti di Swissport Losch GmbH & Co. KG e offrire loro prospettive a lungo termine. Nell’ambito della transazione pianificata, gli azionisti esistenti continueranno a fornire consulenza sullo sviluppo del self-handling”, afferma Lufthansa Group.

“Garantire posti di lavoro a Munich Airport e sviluppare ulteriormente l’esperienza di viaggio per i nostri clienti sono di grande importanza per Lufthansa. Swissport Losch è un’azienda solida con una partnership di lunga data con Lufthansa. L’azienda ha dipendenti eccellenti che si caratterizzano soprattutto per la loro professionalità, impegno e qualità del servizio”, afferma Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines and Hub Manager Munich.

“Il futuro di Swissport Losch e dei suoi dipendenti a Monaco è molto importante per noi. Siamo lieti di poter offrire ai nostri dipendenti un futuro sicuro con questa prospettiva”, afferma Marc Losch, CEO LOSCH Airport Service.

“Siamo orgogliosi di supportare Lufthansa nella transizione verso il self-handling setup sulla base della nostra partnership a lungo termine con Lufthansa Group a Munich Airport. La nostra competenza globale, in particolare nei principali aviation hubs, contribuirà alla stabilità operativa e l’acquisizione di Swissport Losch da parte di Lufthansa offre prospettive entusiasmanti per i talentuosi ground service professionals di Monaco”, afferma Warwick Brady, President & CEO of Swissport International.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)