L’aeroporto di Venezia aderisce a “M’illumino di meno”

L’aeroporto di Venezia partecipa all’appuntamento “M’illumino di meno” ideato dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 per sensibilizzare il pubblico sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, in corso questa settimana dal 16 al 21 febbraio.

Oggi, giovedì 20 febbraio, tra le 20 e le 24, con tempistiche diverse, le luci distribuite nel terminal passeggeri e in alcune aree del piazzale aeromobili saranno ridotte d’intensità o spente, ferma restando la salvaguardia delle esigenze operative. Il pubblico presente in aeroporto verrà informato di questa iniziativa attraverso una grafica dedicata trasmessa negli impianti pubblicitari del circuito digitale di IGPDecaux.

Un momento di condivisione importante con una comunità allargata che guarda al futuro con gli stessi obiettivi di sostenibilità, che al Marco Polo si traducono in progetti e investimenti che sfruttano le più moderne tecnologie.

Le misure di efficientamento energetico implementate da SAVE si basano principalmente sull’uso di tecnologie innovative che utilizzano l’intelligenza artificiale. Ne è un esempio particolarmente efficace il sistema di regolazione intelligente degli impianti di climatizzazione nel terminal che, attraverso algoritmi di IA, regola la temperatura sulla base di un’analisi continuativa dei principali dati ambientali esterni (condizioni climatiche) ed interni (livelli di concentrazione di CO2) ma anche, ed è questo il valore aggiunto più innovativo, sulla base del livello di affollamento di ogni area dell’aerostazione. Il grado di apprendimento del sistema consegue all’elaborazione di tutte le informazioni ricevute, con il continuo perfezionamento degli algoritmi di calcolo. Nel 2024, l’efficienza di questo impianto ha determinato un risparmio del 30% di energia elettrica, pari a 1 milione di KWh, che si è tradotto in 300 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera.

Nel mese di marzo prenderà il via il progetto VALENTINE (Venice Airport Electrification and Mobility Enhancement, co-finanziato dalla Commissione Europea) che, grazie alle modifiche della configurazione impiantistica degli apparati al servizio degli aeromobili (elettricità e aria condizionata) e all’utilizzo di sistemi di regolazione intelligente, produrrà un risparmio di energia elettrica annuale del 20% per questa attività.

Davide Bassano, Direttore Sostenibilità del Gruppo SAVE: “Gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di sostenibilità sono centrali all’attività del nostro aeroporto, certificato al livello 4+ del programma Airport Carbon Accreditation. Un accreditamento che, sulla base di parametri predefiniti e omogenei, riconosce l’efficacia dei piani di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra degli aeroporti a livello internazionale, in funzione dell‘impegno preso per diventare scali a zero emissioni. L’adesione all’iniziativa M’Illumino di Meno è per noi un’occasione per raccontare i nostri progetti e l’impegno costante e continuo del nostro aeroporto nel miglioramento delle proprie performance energetiche ed ambientali, in linea con i più evoluti standard internazionali di sostenibilità”.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE)