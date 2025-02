dnata: Airport Handling avvia le oeprazioni all’aeroporto di Roma Fiumcino

Airport Handling, controllata da dnata, gruppo globale di servizi aeroportuali, ha avviato con successo le operazioni presso l’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO).

“La società, scelta come provider da 22 compagnie aeree clienti, erogherà servizi a circa 70.000 voli all’anno in maniera sicura e ordinata, attraverso l’impiego di oltre 2.100 professionisti con vasta esperienza nel settore assunti dal bacino locale.

Dopo aver ottenuto una licenza settennale per operare presso l’aeroporto di Fiumicino, Airport Handling ha investito oltre 20 milioni di euro in infrastrutture e attrezzature. La flotta di mezzi e attrezzature per l’erogazione dei servizi è principalmente elettrica per garantire elevati livelli di efficienza ambientale.

Fondata nel 2013, Airport Handling ha guadagnato la fiducia e la lealtà di oltre 60 compagnie aeree presso i due aeroporti di Milano, Malpensa (MXP) e Linate (LIN), grazie a servizi affidabili e puntuali forniti sia ai passeggeri che in area rampa. La sua espansione strategica a Roma – una delle realtà più grandi del settore – renderà Airport Handling il principale fornitore di servizi a terra in Italia, con 150.000 voli gestiti ogni anno”, afferma il comunicato.

“Siamo orgogliosi di portare i nostri servizi nell’aeroporto più grande d’Italia, garantendone qualità e sicurezza, quasi raddoppiando le nostre operazioni nel Paese. Desidero ringraziare il nostro team, inclusi i nostri nuovi colleghi altamente qualificati, e i nostri partner per aver contribuito e supportato un avvio senza intoppi. Insieme, non vediamo l’ora di migliorare i servizi per i passeggeri e le attività di assistenza a terra in questo importante snodo modale dell’aviazione”, ha dichiarato Alberto Morosi, CEO di Airport Handling.

Roma Fiumicino diventerà il secondo gateway più grande della rete globale di assistenza a terra di dnata, che comprende oltre 90 aeroporti in 16 Paesi.

Clive Sauvé-Hopkins, CEO di dnata Airport Operations, ha dichiarato: “L’espansione di Airport Handling a Roma rappresenta un importante passo nel nostro percorso di crescita continua. Consolida un investimento significativo e dimostra l’impegno di dnata nel migliorare continuamente le operazioni a beneficio dei nostri clienti e stakeholder. Apprezzo enormemente il duro lavoro e la dedizione del team di Airport Handling nel raggiungere questo traguardo”.

“dnata offre servizi di assistenza a terra, cargo, viaggi, catering in oltre 30 Paesi in sei continenti. Nell’anno finanziario 2023-24, i team di dnata, da sempre orientati al cliente, hanno assistito oltre 778.000 rotazioni di aeromobili, movimentato 2,9 milioni di tonnellate di cargo, servito 123 milioni di pasti e registrato un valore totale delle transazioni (TTV) dei servizi di viaggio pari a 2,4 miliardi di dollari”, conclude dnata.

(Ufficio Stampa dnata – Airport Handling – Photo Credits: dnata – Airport Handling)