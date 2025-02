SAS chiede un’azione politica per sbloccare il potenziale dell’e-SAF in Europa

SAS, in qualità di membro leader del Project SkyPower, si unisce a 75 importanti stakeholder dell’aviazione e dell’energia nel chiedere un urgente supporto politico per accelerare lo sviluppo dell’e-SAF (Electric Sustainable Aviation Fuel) nell’UE.

“In una lettera aperta appena firmata da Project SkyPower, 75 organizzazioni evidenziano il potenziale trasformativo dell’e-SAF per migliorare la resilienza energetica, rafforzare la base industriale europea e supportare i futuri obiettivi climatici dell’aviazione.

L’e-SAF, prodotto utilizzando elettricità pulita, potrebbe creare circa 20.000 posti di lavoro di alto valore entro il 2050 e rafforzare la posizione dell’Europa come leader nell’innovazione delle tecnologie pulite. Con un mercato globale previsto di oltre 350 miliardi di euro e la capacità di ridurre le emissioni dell’aviazione di 400 milioni di tonnellate all’anno, l’e-SAF rappresenta un passo cruciale verso il raggiungimento delle ambizioni industriali e di sostenibilità dell’UE. Inoltre, ciò stimolerà la tanto necessaria domanda di energia da fonti rinnovabili come l’energia eolica, idroelettrica e solare”, afferma SAS.

“Nonostante il forte interesse del settore, le barriere agli investimenti e le incertezze normative hanno bloccato la produzione di e-SAF, senza che nessuna facility abbia ancora raggiunto la Final Investment Decision (FID). Per sbloccarne il potenziale, SAS, insieme ai leader del settore e alle parti interessate del settore energetico, esorta l’UE a implementare cinque misure politiche chiave:

1. Dare priorità all’e-SAF nel clean industrial deal e nel sustainable transport investment plan.

2. Riciclare i ricavi ETS per finanziare un intermediario di mercato che garantisca la certezza dei ricavi e attenui i price risks.

3. Introdurre un meccanismo di collegamento nel 2025 per supportare i primi utilizzatori, prima che entrino in vigore i quadri politici a lungo termine.

4. Garantire la certezza normativa su mandati, criteri di produzione e penalità, per incoraggiare gli investimenti.

5. Istituire un government-backed backstop mechanism per attenuare il project-on-project risk e facilitare il finanziamento“, prosegue SAS.

“SAS si impegna a tracciare un percorso verso un futuro sostenibile, in cui innovazione e responsabilità condivisa guidano il progresso sia per il nostro pianeta che per le nostre società. L’e-SAF è una parte fondamentale della soluzione. Tuttavia, gli sforzi del settore da soli non sono sufficienti: è necessaria un’azione politica decisa per aumentare la produzione di e-SAF, guidare un vero cambiamento nel settore e consolidare la leadership europea nell’aviazione sostenibile”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“L’implementazione di queste misure sbloccherà gli investimenti, aumenterà la produzione di e-SAF e garantirà che l’Europa sia leader nella sostenibilità dell’aviazione”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)