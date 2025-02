British Airways: apre le porte la Seattle lounge rinnovata, come parte del global lounge refresh programme della compagnia

La Seattle lounge di British Airways ha aperto le porte dopo un’ampia ristrutturazione, diventando l’ultima a offrire un’esperienza pre-volo migliorata per i clienti. Si unisce a Singapore, Washington, Lagos e London Gatwick, che hanno tutte ricevuto un nuovo aspetto e un nuovo stile negli ultimi nove mesi, in seguito ai rinnovamenti delle lounge di Edimburgo, London Heathrow Terminal 5B e London Heathrow Terminal 3 nel 2023.

“La lounge della compagnia aerea presso Seattle Tacoma International Airport è stata progettata ispirandosi al Pacifico nord-occidentale, incorporando anche l’eleganza del design britannico. La lounge ora presenta un’area completamente ridisegnata, che offre una gamma completa di piatti caldi e freddi, un’esperienza culinaria à la carte dedicata ai First customers e postazioni di lavoro. È stato inoltre installato un brand-new full-service bar che funge da elegante elemento centrale della lounge e le pareti sono adornate con opere d’arte tessili di artisti locali.

British Airways ha anche recentemente completato il restyling della sua lounge a Singapore, con una nuova brand-new à la carte Concorde Dining area, mobili britannici su misura, tessuti di ispirazione locale e menu di nuova concezione che mettono in mostra piatti ispirati ai British Original. La lounge presenta anche opere d’arte locali che celebrano la vivace storia e cultura di Singapore e una nuova illuminazione ambientale, creando un’atmosfera calda e invitante per i viaggiatori.

Anche le Club and First lounges a London Gatwick di British Airways sono state sottoposte a un restyling completo, con nuovi bar che servono cocktail e bevande, nuovi arredi, con entusiasmanti aggiunte in arrivo a breve. Le lounge della compagnia aerea nei Terminal 3 e 5 di London Heathrow subiranno significativi cambiamenti a partire dal 2026, come parte del suo global lounge redevelopment programme, con maggiori dettagli che seguiranno più avanti quest’anno”, afferma British Airways.

Il Chief Customer Officer di British Airways, Calum Laming, ha affermato: “Abbiamo annunciato il nostro programma di trasformazione da 7 miliardi di sterline l’anno scorso e abbiamo promesso di migliorare la customer experience sia a terra che in volo. Nella nostra rete globale abbiamo 28 lounge in 20 aeroporti che svolgono tutte un ruolo fondamentale nei viaggi dei nostri clienti, quindi ci impegniamo a offrire la migliore esperienza possibile. Proprio come i nostri clienti e colleghi, ogni lounge è unica. I clienti possono aspettarsi di vedere cenni alla nostra tradizione britannica fusi in modo impeccabile con caratteristiche che celebrano la località della destinazione. Abbiamo lavorato con designer, artisti e fornitori locali in tutto il mondo per garantire che ogni lounge abbia la sua personalità British Original e non vediamo l’ora di svelarne di più”.

“Dall’altra parte dell’Atlantico, la lounge della compagnia aerea a Washington Airport ha aperto di recente e include una riprogettazione completa della Concorde Dining area, che ora beneficia di splendide viste e di un nuovo menu à la carte. La lounge ha anche un bar rinnovato, nuovi arredi e opere d’arte, che conferiscono un aspetto notevolmente rinnovato allo spazio.

British Airways ha in serbo altre novità quest’anno, con l’apertura della sua nuova lounge a Dubai Airport, che inaugura il nuovo design concept della compagnia aerea con caratteristiche esclusive tra cui Concorde Dining, un’offerta di cibo notevolmente migliorata, docce e un bar con servizio completo. British Airways aprirà anche una nuova lounge a Miami più avanti quest’anno, in uno spazio completamente nuovo situato in posizione comoda sopra i gate di partenza. I rinnovamenti delle lounge a Boston e Glasgow inizieranno anch’essi più avanti quest’anno.

I clienti possono godersi la lounge più grande della compagnia aerea presso la Heathrow Terminal 5 South Club lounge, mentre le migliori viste della pista possono essere ammirate dalla sua London Gatwick First lounge e ad Aberdeen“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)