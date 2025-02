Tecnam: gli annunci durante Pilot Expo 2025 a Bruxelles

L’UK Academy Aeros sceglie Tecnam

Tecnam, insieme al suo rivenditore locale Oriens Aviation, e Aeros hanno annunciato oggi al Pilot Expo di Bruxelles l’accordo di acquisto per quattordici Tecnam P-Mentor IFR single engine two-seater aircraft. I primi sei velivoli saranno consegnati nel corso del 2025.

“Questi nuovi velivoli saranno utilizzati per ab-initio and modular training per i corsi PPL e MPL. Uno dei motivi di questa scelta, oltre all’eccellente consumo di carburante, è l’eccellente record di sicurezza e le più basse emissioni di CO2, rendendo il P-Mentor l’aereo preferito da studenti e scuole di volo.

Il P-Mentor è un two-seat single engine piston aircraft fully IFR, conforme agli ultimi requisiti CS-23 EASA e FAA, che consente capacità PBN/RNAV/AFCS”, afferma Tecnam.

Nick Dunn, CEO di AEROS, ha affermato: “Abbiamo istituito un gruppo direttivo di cinque ingegneri senior, manager e istruttori per valutare i tre principali addestratori biposto attualmente disponibili sul mercato. Tecnam è risultata la migliore in termini di qualità, costo e servizio post-vendita”.

“Siamo molto lieti che dopo molte ricerche Aeros abbia scelto il Tecnam P-Mentor come piattaforma di formazione per condurre l’addestramento al volo. Questa decisione sottolinea il loro impegno nel fornire agli studenti piloti il velivolo da addestramento più avanzato, sicuro ed efficiente disponibile oggi. Come leader mondiale nelle soluzioni di addestramento al volo, e insieme a Oriens Aviation, rivenditore Tecnam per il Regno Unito e l’Irlanda, non vediamo l’ora di lavorare con Aeros per garantire che sia un grande successo”, ha affermato Pasquale De Rosa, Sales Manager Europe, Tecnam.

Smart Aviation continua a crescere con Tecnam

Tecnam e Smart Aviation hanno annunciato oggi durante Pilot Expo Brussels l’accordo di acquisto per altri cinque Tecnam P2008JC single engine two-seater aircraft. Questi nuovi velivoli saranno utilizzati per l’ab-initio training.

“Con sede a Poznan, in Polonia, Smart Aviation ATO ha formato aspiranti piloti di oltre 50 nazionalità per oltre un decennio, per iniziare la loro carriera con le principali compagnie aeree del mondo e sta crescendo a un ritmo molto rapido per aiutare le principali compagnie aeree a reclutare nuovi piloti. L’ATO ha anche una propria base di manutenzione presso Zielona Gora International Airport e una propria helicopter base a Poznan Kobylnica Airport.

Smart Aviation collabora con Tecnam dal 2013, quando ha acquistato il suo primo Tecnam P2002JF. Due anni dopo, è stato acquistato il primo twin-engine P2006T, per fornire agli studenti una formazione completa da 0 ad ATPL frozen. Oggi, la flotta Smart Aviation è composta da 14 velivoli Tecnam più i nuovi otto velivoli di questo nuovo ordine.

La flotta Tecnam di Smart Aviation è composta da sette Tecnam P2008-JC, quattro Tecnam P2006T, un Tecnam P2002-JF, un Tecnam P2002-JR e un Tecnam P-Mentor.

Questi cinque nuovi P2008JC saranno consegnati nel corso del 2025, insieme ai tre P2006T NG annunciati durante il MEAC di Abu Dhabi. Questa nuova acquisizione innoverà la flotta di Smart Aviation, standardizzerà la flotta e aumenterà la capacità dell’ATO. Questo nuovo e significativo investimento fa parte dell’impegno di Smart Aviation per garantire che i futuri piloti commerciali siano addestrati su aeromobili all’avanguardia, come l’ampia gamma di modelli Tecnam“, afferma Tecnam.

Mateusz Dzialynski, CEO and Head of Training at Smart Aviation, airline pilot on B737, ha affermato: “Investire in nuovi aeromobili è necessario per fornire agli studenti una formazione di altissima qualità e per soddisfare le esigenze del mercato dell’aviazione. La domanda di piloti continua a crescere, quindi è un’enorme responsabilità fornire professionisti ben formati che soddisfino gli standard più elevati”.

“Siamo molto orgogliosi di aver visto Smart Aviation crescere costantemente e con forza in questo decennio. La nostra soluzione di flotta conferma che si tratta di un’offerta leader di mercato che fornisce affidabilità, controllo dei costi, formazione intelligente e basse emissioni”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam.

Cyprus Airways espande la sua flotta con Tecnam

Tecnam e Cyprus Airways Flying Academy CAFA hanno annunciato oggi al Pilot Expo di Bruxelles l’accordo di acquisto per due Tecnam P2008JC single engine two-seater aircraft. Questi nuovi velivoli saranno utilizzati per l’ab-initio training.

“Questa nuova acquisizione innoverà la CAFA fleet, la standardizzerà e aumenterà la capacità dell’ATO. Questo nuovo e significativo investimento fa parte dell’impegno di CAFA per garantire che i futuri piloti commerciali siano addestrati su velivoli moderni.

CAFA, con sede presso Larnaka International Airport, ha già un P2006T nella sua flotta e l’ATO ha formato centinaia di piloti di linea al servizio delle principali compagnie aeree del mondo. Uno dei motivi di questa scelta, oltre all’eccellente consumo di carburante, è l’eccellente record di sicurezza e le più basse emissioni di CO2, che rendono i Tecnam gli aerei preferiti da studenti e scuole di volo”, afferma Tecnam.

Christos Limnatitis, Accountable Manager presso CAFA, ha affermato: “Questo ordine segna una svolta nella visione di CAFA per rafforzare la sua posizione tra le principali organizzazioni di formazione aeronautica all’interno dell’ecosistema EASA. Oltre alle loro indiscusse qualità di volo, gli aerei Tecnam sono velivoli all’avanguardia ed ecologici, che sottolineano l’impegno di CAFA per la qualità e la sostenibilità nella formazione aeronautica”.

“La scelta di Tecnam da parte di Cyprus Airways Flying Academy è una testimonianza del nostro impegno continuo per l’innovazione nella formazione al volo. Siamo lieti che abbiano selezionato i nostri aerei per questa espansione, riconoscendo che gli studenti di oggi meritano una piattaforma moderna e tecnologicamente avanzata per prepararli alle complessità dell’ambiente aereo odierno. Gli aerei Tecnam forniscono quel ponte fondamentale, consentendo una transizione senza soluzione di continuità in un professional cockpit”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam.

