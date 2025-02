Pratt & Whitney si aggiudica un F119 engine sustainment contract da 1,5 miliardi di dollari per la U.S. Air Force F-22 fleet

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto triennale del valore di 1,5 miliardi di dollari per la manutenzione dei motori F119, che equipaggiano gli F-22 fighter jets dell’U.S. Air Force. Il contratto migliorerà la prontezza e ridurrà i costi per una F119 fleet di oltre 400 motori, che hanno volato oltre 900.000 engine flight hours.

“La prontezza e i reliability rates dell’F119 non sono mai stati così importanti e stiamo migliorando entrambi, riducendo al contempo i lifecycle costs”, afferma Jill Albertelli, president of Military Engines at Pratt & Whitney. “Ci impegniamo ad aiutare il nostro U.S. Air Force customer a mantenere il vantaggio dell’F-22”.

“I due motori F119 dell’F-22 Raptor generano oltre 35.000 libbre di spinta, consentendo altitudini superiori a 65.000 piedi con velocità e agilità senza pari. A differenza di molti fighter jets, l’F-22 può raggiungere e mantenere velocità supersoniche senza afterburners, una caratteristica strategica nota come supercruise che conserva carburante ed estende l’operational range.

Pratt & Whitney ha ridotto i costi dei suoi motori F119 attraverso il suo Usage Based Lifing program in corso, che sfrutta i dati in tempo reale per migliorare la maintenance efficiency e prolungare la durata del motore, migliorando anche le kinematic performance del motore con un engine control schedule update. Questo ultimo contratto darà continuità agli sforzi volti a migliorare la prontezza e a ridurre i costi, concentrandosi su sicurezza, disponibilità, semplicità di manutenzione e iniziative di modernizzazione”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)