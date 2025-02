Pratt & Whitney supera la prima fully digital detailed design review della Next-Gen Adaptive Propulsion Offering

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha completato la detailed design review della sua Next-Generation Adaptive Propulsion (NGAP) offering con la U.S. Air Force.

“Pratt & Whitney ha effettuato la presentazione direttamente dal suo collaborative digital environment, fornendo ai revisori un accesso immediato a tutti i dati e al materiale per soddisfare i rigorosi criteri.

Il superamento di questa fully digital evaluation consente al team di iniziare ad acquistare hardware per la costruzione del suo XA103 prototype ground demonstrator, che dovrebbe essere testato alla fine degli anni 2020″, afferma Pratt & Whitney.

“L’importanza di questa prima fully digital review non può essere sottovalutata”, ha affermato Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney’s Military Engines business. “I processi digitali durante tutto il ciclo di vita sono fondamentali per fornire rapidamente ed efficientemente capacità avanzate. Mentre celebriamo il nostro centenario, gli strumenti e i processi digitali che il nostro NGAP team ha dimostrato e continuerà a far progredire saranno alla base della nostra maturazione tecnologica, per le nostre future next-gen solutions”.

“Il Pratt & Whitney NGAP engine ha una adaptive architecture, che consente ai suoi componenti di adattarsi attivamente per ottimizzare fuel efficiency, survivability and power and thermal management, superando le capacità dei motori di quarta e quinta generazione. Questo cambiamento radicale nella capacità del motore contribuirà a garantire che l’U.S. Air Force mantenga la superiorità aerea”, conclude Pratt & Whitney.

