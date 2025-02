L’Airbus-built Biomass forest measuring satellite è stato spedito a Kourou per il lancio

Biomass, l’European Space Agency (ESA) Airbus-built satellite, ha lasciato Tolosa per il suo viaggio in nave verso Kourou, Guyana francese, pronto per il lancio.

Biomass, un Earth Explorer satellite, è la missione di punta dell’ESA per misurare la biomassa forestale e valutare le riserve e i flussi di carbonio terrestri da un’altitudine di 666 km sopra la Terra. Lo spacecraft trasporterà il primo space-borne P-band synthetic aperture radar, che fornirà mappe eccezionalmente accurate della biomassa forestale tropicale, temperata e boreale.

Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus Defence and Space, ha affermato: “La spedizione di questa missione di punta è una pietra miliare importante dopo anni di duro lavoro e dedizione da parte di tutti i nostri team. La tecnologia rivoluzionaria del satellite consentirà ai climatologi di valutare con precisione le riserve e i flussi di carbonio dallo spazio e di migliorare la comprensione del ruolo che le foreste svolgono nella regolazione del clima”.

Lo spacecraft è dotato di una grande antenna dispiegabile da 12×15 metri per catturare i reflected SAR data che saranno utilizzati per fornire mappe globali accurate della biomassa forestale tropicale, temperata e boreale. I dati sui cambiamenti nella biomassa dovuti alla perdita di foreste (ad esempio a causa di disboscamento/incendio) e alla ricrescita non sono ottenibili con tecniche di misurazione a terra.

Gli ingegneri Airbus di Stevenage (Regno Unito), dove è stato costruito il satellite, hanno guidato la campagna di test di successo a Tolosa, supportati dai colleghi in loco e da Airbus a Friedrichshafen (Germania), oltre al team industriale più ampio. I team ora si prepareranno per le in-orbit commissioning and operational phases, con un team separato che gestirà la consegna del ground calibration transponder, situato a New Norcia, Australia. Lo sviluppo e i test del Biomass satellite hanno coinvolto oltre 50 aziende in 20 paesi.

Il lancio di Biomass è previsto per aprile 2025 su un razzo Vega-C da Kourou e opererà in orbita per cinque anni.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)