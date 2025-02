News Brevi – 21.02.2025

ACCADEMIA AERONAUTICA: GIURA IL 22° CORSO APPLICATIVO RUOLO SPECIALE – Si è svolta mercoledì 19 febbraio, presso il Parlatorio dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la solenne cerimonia di giuramento individuale di 29 Ufficiali appartenenti al 22° Corso Applicativo, ruolo speciale. I 29 Sottotenenti (17 dell’Arma Aeronautica, 10 del Genio Aeronautico e 2 del Corpo di Commissariato) hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto e alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali e del Comandante dei Corsi, Colonnello Simone Agostino Rocca. Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari dei giurandi ed una rappresentanza del quadro permanente. Il giuramento rappresenta un momento fondamentale nella formazione degli Ufficiali, sancendo il loro impegno al servizio del Paese e dell’Aeronautica Militare: La cerimonia infatti ha assunto un profondo significato istituzionale e simbolico, celebrando il percorso di crescita umana e professionale che prepara i giovani Ufficiali, a seguito di un periodo di formazione tecnico-operativa, a ricoprire ruoli di responsabilità. Nel corso del suo intervento, il Generale Casali, dopo aver evidenziato gli ottimi risultati raggiunti dai giurandi, ha sottolineato l’importanza della cerimonia odierna: “Il giuramento individuale significa, soprattutto, assumersi la responsabilità di guidare, motivare ed ispirare il proprio personale in tutte le circostanze. Diventare un Ufficiale non è solo una questione di ruolo, non è solo un passaggio di stato. Essere Ufficiali dell’Aeronautica Militare significa essere disposti a gestire il personale alle proprie dipendenze attraverso l’esempio, il rispetto, con professionalità, spirito di servizio e integrità”. Nel concludere il suo discorso, il Generale ha sottolineato l’importanza del motto che identifica il corso: “Nihil difficile volenti”, ovvero “Niente è difficile a chi vuole”. “…Ufficiali del 22° Corso applicativo ruolo speciale, fatevi guidare e ispirare dal motto che avete scelto, siate onorati dell’uniforme che indossate. Siate fieri della Patria che servirete!”. Al termine della cerimonia, i Sottotenenti hanno ricevuto un caloroso augurio dei presenti e, in particolare dei loro familiari che hanno condiviso con orgoglio l’importante traguardo. Il Corso applicativo, ruolo speciale si compone di due moduli: il primo, definito “militare” e svolto da tutti i frequentatori, ha lo scopo di fornire la preparazione militare di base, prevedendo materie trasversali quali compiti e funzioni di comando, ordinamento della Difesa e dell’Aeronautica Militare, logistica militare, tecniche di comunicazione. Il secondo modulo invece, detto “professionale”, si svolgerà, in base alla categoria di appartenenza, in Accademia Aeronautica o presso i Reparti di competenza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRATICA DI MARE: QUATTRO UFFICIALI DELL’AERONAUTICA MILITARE RICEVONO L’AQUILA TURRITA – Il 20 febbraio, presso la Sala De Bernardi dell’aeroporto di Pratica di Mare, ha avuto luogo la solenne cerimonia di consegna delle Aquile turrite per quattro Ufficiali dell’Aeronautica Militare che hanno completato con successo il rigoroso programma addestrativo presso la Scuola Addestramento Trasporti Aerei (S.A.T.A.). Jurij, Francesca, Gabriele e Riccardo sono stati celebrati per il loro impegno, la dedizione e le abilità dimostrate durante il corso di addestramento. La cerimonia, presieduta dal Generale di Brigata Aerea Edi Turco, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell’A.M./3^R.A., ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni militari, famiglie e amici degli Ufficiali, nonché di una rappresentanza delle scuole secondarie di 2° livello del comune di Pomezia. Nel suo discorso di apertura, il Colonnello Pasquale Savino, Comandante della S.A.T.A., ha ringraziato, oltre ai presenti, tutti coloro che in prima linea o dietro le quinte hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Il Colonnello Savino si è quindi rivolto ai neo-brevettati: “Piloti militari, non siete più studenti, da oggi siete dei professionisti. I vostri insegnanti, i vostri istruttori, tutti noi, vi abbiamo accompagnato per mano fino a qui. Ora tocca a voi. Chi volerà con voi vi guarderà, e vi giudicherà. Vi giudicheranno i vostri Comandanti, vi giudicherà il vostro equipaggio. E continuerà a giudicarvi quando sarete voi i Comandanti. Ma non lasciatevi intimidire. Siate sempre voi i vostri giudici più severi. Severi ma onesti. Solo voi saprete se avrete dato tutto. E non c’è niente che conti di più, anche di fronte ad un fallimento. Se succederà, rialzatevi e riprendete da dove eravate quando siete caduti. Guadagnate il rispetto di chi lavorerà con voi, prima, e per voi, dopo. Quell’Aquila turrita sul petto sarà sempre lì a ricordarvelo. Avete una grandissima responsabilità. Voi rappresentate l’Aeronautica Militare, ognuno di noi è l’Aeronautica Militare. La gente vi guarderà e avrà fiducia in voi. Siate in grado di meritare quella fiducia ogni giorno della vostra vita, con o senza un’uniforme addosso. È un fardello pesante, ma vi garantisco che ne andrete sempre fieri”. Ha quindi preso la parola il Generale Turco, che rivolgendosi al personale della S.A.T.A. ha speso per la Scuola profonde parole d’elogio: “Avete affrontato le sfide quotidiane non solo con la passione e la competenza che vi contraddistinguono, ma anche con le qualità umane e caratteriali necessarie ed indispensabili per fungere da esempio ai giovani Ufficiali in formazione, trasmettendo loro i valori fondamentali del nostro operato quotidiano”. I nuovi piloti militari inizieranno ora il loro percorso presso i Reparti operativi, pronti a contribuire, con le loro competenze e il loro spirito di servizio, alla difesa e alla protezione del nostro Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: AL 16° STORMO LA CONSEGNA DEI BASCHI AGLI UFFICIALI NEO FUCILIERI DELL’ARIA – Lunedì 17 febbraio, presso il 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA), si è svolta la Consegna del Basco agli Ufficiali che hanno concluso con successo la frequenza del 23° Corso “Fucilieri dell’Aria” (FCA). La cerimonia si è svolta alla presenza di tutto il personale del Reparto schierato sul piazzale bandiera ed è stata presieduta dal Comandante dello Stormo, Colonnello Andrea Giuliani. L’evento ha avuto luogo con l’Alza Bandiera generale che ha raggiunto il momento più significativo con la consegna del Basco Blu, preceduta dalla declamazione della relativa formula di accettazione. Il Colonnello Andrea Giuliani, nel corso del suo discorso, si è complimentato con i due Ufficiali che sono riusciti, dopo un percorso arduo e lungo, a conseguire questa ambita qualifica. Ha altresì evidenziato che il basco ricevuto “non è semplicemente un elemento distintivo, ma è il simbolo dei valori e delle tradizioni del 16° Stormo. Una storia di gloria, fondata sul sacrificio, sul sudore e sulla passione di ogni uomo e di ogni donna che ne fa parte”. L’evento, carico di significato e tradizione, ha segnato il compimento di un percorso intenso e selettivo, infatti per diventare Fucilieri dell’Aria il personale dell’AM deve superare un’accurata selezione psico-fisica per la verifica dei requisiti necessari alla successiva frequenza del Corso FCA, curato dagli istruttori del Gruppo Addestramento del 16° Stormo. Per oltre cinque mesi infatti gli aspiranti Fucilieri frequentano lezioni di combattimento terrestre, impiego armi e tiro operativo, topografia e navigazione terreste, difesa personale, apprendono le tecniche di discesa da elicottero, quelle di combattimento aeroportuale, propedeutiche all’acquisizione di ulteriori capacità professionali proprie della componente. L’addestramento, condotto da istruttori esperti e supportato da tecnologie avanzate, mette a dura prova la resistenza fisica e mentale degli aspiranti Fucilieri, preparandoli ad affrontare le sfide del proprio ruolo con la massima efficienza. Dunque, un percorso addestrativo lungo e selettivo, volto ad accertare lo spirito di adattabilità, l’equilibrio, la prontezza, nonché la capacità dei frequentatori di operare efficacemente in scenari complessi anche per tempi prolungati. Gli aspiranti che ricevono il “Basco Blu” entrano nelle fila del Battaglione Fucilieri dell’Aria del 16° Stormo “Protezione delle Forze”. La consegna del basco rappresenta non solo un traguardo personale per i neo fucilieri, ma anche un importante riconoscimento della loro preparazione e dedizione. Questo simbolo, conquistato con sudore e sacrificio, li identifica come parte di un’unità altamente specializzata, pronta a intervenire in ogni contesto, anche quelli ad alto rischio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH CON IL 20% DI SCONTO PER I VIAGGI IN NORD EUROPA A MARZO, APRILE E MAGGIO – Ryanair informa: “Ryanair lancia oggi (venerdì 21 febbraio) una promozione flash per le vacanze estive anticipate, ispirando i tuoi viaggi del 2025 con uno sconto del 20% sulle tariffe di marzo, aprile e maggio per viaggi straordinari verso il Nord Europa. Scopri la bellezza di Svezia, Danimarca e Norvegia, che tu sia in cerca di una fuga rilassante, di un’entusiasmante vacanza in città o di un viaggio alla scoperta della storia. Questa offerta termina venerdì (28 febbraio), quindi non perdertela e prenota subito la tua avventura in Nord Europa su Ryanair.com”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Vivi la Scandinavia come mai prima d’ora. L’ultima promozione lampo di Ryanair offre il 20% di sconto sui viaggi di marzo, aprile e maggio verso la straordinaria Nord Europa. Esplora destinazioni top come Copenaghen, Stoccolma, Göteborg e Oslo, che tu sia in cerca di una fuga rilassante, di una vacanza in città o di un viaggio alla scoperta della storia. Questa promozione termina a mezzanotte di venerdì (28 febbraio) ed è disponibile solo su Ryanair.com”.

RYANAIR LANCIA UNA “EGG-CELLENT” OFFERTA DI PASQUA CON TARIFFE A PARTIRE DA 19,99€ – Ryanair informa: “Con le vacanze di Pasqua ormai alle porte, Ryanair ha annunciato oggi (venerdì 21 febbraio) il lancio di un’”egg-cellent” offerta per le vacanze di Pasqua, con tariffe a partire da 19,99€ per i viaggi di aprile. La promozione speciale per la Pasqua di Ryanair, disponibile per un tempo limitato, è valida da sabato 22 febbraio a domenica 23 febbraio, con voli a tariffe basse verso oltre 230 destinazioni della rete leader nel settore di Ryanair”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Con le vacanze di Pasqua ormai alle porte, Ryanair lancia un’”egg-cellent” offerta per le fughe pasquali a tempo limitato, con tariffe a partire da soli 19,99€, il che significa che puoi assicurarti un volo Ryanair di sola andata a un prezzo pari a quello di un sontuoso uovo di Pasqua. Questa offerta a tempo limitato è valida da sabato 22 febbraio fino alla mezzanotte di domenica 23 febbraio su Ryanair.com”.

MEETING ENAC – LIBIA: IL PRESICENTE ENAC INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA LYBIAN CIVIL AUTHORITY – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai hanno incontrato oggi, a Roma, il Presidente della Libyan Civil Aviation Authority (LyCAA), Mohamed Shlebik. Continua la cooperazione finalizzata a definire le modalità di intervento dell’Enac per individuare un percorso che consenta all’Unione Europea di rimuovere il divieto di ingresso di aeromobili e operatori libici nello spazio aereo europeo. In questa ottica rientra l’incontro odierno, di carattere prevalentemente tecnico, anche in preparazione della visita del team Enac presso la Direzione Generale dell’Aviazione Civile Libica. Il Presidente Enac Di Palma: “L’Enac prosegue nel percorso di rafforzamento strategico della cooperazione con la LyCAA che porterà a positive ricadute economiche per entrambi i Paesi. Guardiamo al futuro, all’armonizzazione dei requisiti tecnici e al potenziamento delle rotte, per un trasporto aereo modello di coesione internazionale e di connessione tra culture”. Presente all’incontro anche il team Enac incaricato delle attività di coordinamento con la LyCAA, composto da Andrea Costantini, Andrea Renzi e Pietro Tacchinardi.

RIUNIONE ANSV – ENAC NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE – Nell’ambito delle azioni volte al continuo miglioramento della sicurezza del volo, si sono incontrati ieri 19 febbraio, nella sede ANSV, rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). La riunione, incentrata su tematiche di safety di interesse comune, si è svolta al fine di ottimizzare alcune procedure di coordinamento tra i due Enti, nel rispetto dei ruoli. L’incontro, tenutosi in applicazione delle previsioni dell’accordo tecnico ENAC-ANSV, siglato lo scorso 17 giugno, ha visto la partecipazione, per l’ANSV, del Presidente Gen. Luca Valeriani e del Direttore inchieste e prevenzione proattiva Ing. Mikael Amura, per l’ENAC, del Direttore Safety Dott.ssa Fabiola Cardea, unitamente a rappresentanze di entrambe le Autorità.

ETHIOPIAN AIRLINES LANCIA UN NUOVO SERVIZIO PASSEGGERI PER HYDERABAD – Ethiopian Airlines annuncia il lancio di un nuovo servizio passeggeri, con collegamenti tre volte alla settimana per Hyderabad, India, a partire dal 16 giugno 2025. Questa nuova rotta testimonia l’impegno della compagnia nell’espandere la propria rete globale e nel migliorare la connettività tra Africa e Asia, offrendo ai passeggeri soluzioni di viaggio sempre più comode e vantaggiose. Commentando il lancio del nuovo servizio, Mesfin Tasew, CEO di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di avviare un nuovo servizio passeggeri verso Hyderabad. Dal nostro primo volo verso Mumbai, nel 1971, abbiamo costantemente ampliato la nostra presenza nel paese, offrendo soluzioni efficienti per il trasporto passeggeri e cargo. Questo nuovo collegamento non solo arricchirà le opzioni di viaggio per i nostri stimati clienti, ma contribuirà anche a rafforzare i legami commerciali e turistici tra i due paesi e oltre. Inoltre, rappresenta una chiara testimonianza del nostro impegno nel consolidare la posizione di Ethiopian come vettore di punta nel continente con un’ampia connettività e un servizio di livello mondiale”. Attualmente, Ethiopian Airlines opera oltre 50 voli settimanali dedicati al trasporto passeggeri e cargo verso cinque città indiane – Delhi, Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad e Chennai. Con l’apertura della nuova rotta verso Hyderabad, Ethiopian rafforzerà ulteriormente la propria presenza in India, offrendo maggiori alternative di volo per i passeggeri che viaggiano tra e fuori la regione.

EMIRATES: PIU’ MODI DI GUADAGNARE MIGLIA CON EMIRATES SKYWARDS DURANTE IL RAMADAN – Emirates informa: “Nello spirito del dono questo mese, Emirates Skywards offrirà ai suoi oltre 2,3 milioni di soci con sede negli Emirati Arabi Uniti più modi per guadagnare miglia con Skywards Everyday e Skywards Miles Mall. Da oggi fino al 31 marzo, i soci possono fare shopping, cenare e godersi il tempo libero durante il Ramadan, accumulando miglia e la possibilità di portare a casa una quota di 4 milioni di miglia Skywards. Con oltre 34 milioni di membri in tutto il mondo, Emirates Skywards continua a offrire ai propri membri premi e vantaggi senza pari. Il programma fedeltà è stato recentemente incoronato come “World’s Leading Airline – Rewards Programme” ai World Travel Awards 2024, riconosciuto per il suo ampio portafoglio di partnership di marchi e le offerte innovative che consentono ai membri di “guadagnare meglio” e “spendere meglio”. Emirates Skywards offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, con ogni livello che guadagna privilegi esclusivi. I membri possono guadagnare miglia Skywards con Emirates, flydubai o con i nostri airline partners, così come con il nostro crescente numero di partner come hotel, autonoleggi, vendita al dettaglio, stile di vita e altro ancora in tutto il mondo. Le miglia Skywards possono essere riscattate per una vasta gamma di premi, tra cui biglietti aerei con Emirates e flydubai, biglietti aerei con altri airline partners, upgrade di volo, carte regalo, soggiorni in hotel, ospitalità in eventi sportivi e culturali, tour ed esperienze”.

BOEING NOMINA JEFF SHOCKEY COME A CAPO DELLE GOVERNMENT OPERATIONS – Boeing ha annunciato la nomina di Jeff Shockey come nuovo executive vice president of Government Operations, Global Public Policy & Corporate Strategy, a partire dal 24 febbraio. Shockey guiderà i global public policy efforts di Boeing, tra cui U.S. federal, state and local government operations and sustainability, nonché l’organizzazione filantropica globale dell’azienda, Boeing Global Engagement. Inoltre, Shockey garantirà una strategia aziendale coesa per comunicare gli interessi commerciali di Boeing e guidare l’impegno con gli stakeholder pubblici e privati. Risponderà al presidente e CEO di Boeing, Kelly Ortberg e farà parte dell’Executive Council dell’azienda. “L’enorme record di successi di Jeff per oltre 30 anni in government, government relations and business development sarà una risorsa, mentre lavoriamo per ripristinare la fiducia con gli stakeholder governativi chiave”, ha affermato Ortberg. “La sua precedente esperienza in Boeing e nella commercial and defense industry sosterrà il nostro continuo impegno nel rafforzare la nostra cultura e costruire un nuovo futuro per Boeing, basato su solide basi di sicurezza, qualità e performance”. Shockey torna in Boeing dopo aver guidato le global government relations presso RTX. I suoi precedenti ruoli dirigenziali in Boeing includono vice president of Global Sales and Marketing for Defense, Space & Security e vice president of Federal Affairs and International Policy for Government Operations. Ha inoltre ricoperto il ruolo di staff director of the House Permanent Select Committee on Intelligence, staff director and deputy director of the House Appropriations Committee e altri senior staff roles nelle U.S. House of Representatives.

ROLLS-ROYCE PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER ACQUISTARE ENERGIA RINNOVABILE – Rolls-Royce ha raggiunto un long-term power purchase agreement con Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), per l’acquisto annuale di circa 20.000 megawattora (MWh) di energia elettrica senza emissioni di CO2. Il Power Purchase Agreement (PPA) è caratterizzato da un periodo di consegna di cinque anni, condizioni garantite ed elettricità generata in modo sostenibile dall’energia idroelettrica. L’elettricità proviene interamente dalla centrale idroelettrica di Donaustetten. Utilizzando l’elettricità di Ulm, Rolls-Royce riduce le sue emissioni di carbonio di circa 7.000 tonnellate ogni anno. “Con questa partnership, stiamo contribuendo alla transizione energetica locale. Approvvigionandoci di elettricità dall’energia idroelettrica, stiamo aumentando ulteriormente la quota di energia rinnovabile nel nostro mix elettrico, in linea con il nostro obiettivo strategico di ridurre significativamente le nostre emissioni di CO2”, ha spiegato Bernd Baader, Head of Engine Assembly Plants and Infrastructure at Rolls-Royce Power Systems. Come parte della partnership, Rolls-Royce non solo si assicura elettricità priva di CO2, ma anche condizioni energetiche stabili che offrono sicurezza di pianificazione a lungo termine. “Le nostre centrali idroelettriche rappresentano energia pulita e affidabile da decenni. Con questo contratto, stiamo aiutando Rolls-Royce a ridurre significativamente la sua impronta di carbonio”, ha spiegato Klaus Eder, Managing Director of SWU. Per Rolls-Royce, la partnership con Stadtwerke Ulm rappresenta un’altra pietra miliare nei suoi sforzi per ridurre le emissioni di gas serra nei suoi stabilimenti.