L’Airbus A321XLR con motori Pratt & Whitney riceve la EASA type certification

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha rilasciato il Type Certificate per l’Airbus A321XLR con motori Pratt & Whitney GTF™. “Ciò segue la certificazione dell’A321XLR con motori CFM LEAP-1A nel luglio 2024 e apre la strada al primo customer aircraft con Pratt & Whitney engines, che entrerà in servizio entro la fine dell’anno”, afferma Airbus.

Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft, Airbus, ha affermato: “L’A321XLR mostra già la sua grande versatilità nell’attraversare l’Atlantico nelle operazioni quotidiane. Con la certificazione e l’entry-into-service del GTF-powered A321XLR, vedremo più operatori introdurre questo aereo rivoluzionario. È anche una buona notizia per i passeggeri dei nostri clienti, che trarranno vantaggio dalla comodità di nuovi collegamenti diretti da città a città, con un livello di comfort in cabina più elevato”.

“L‘A321XLR si affianca ai widebody nella flotta di una compagnia aerea. Introduce la flessibilità di aggiungere capacità, di aprire nuove rotte o persino di continuare a operare quelle esistenti quando la domanda è variabile. Tutto questo mentre si brucia il 30% in meno di carburante per posto rispetto agli aeromobili della concorrenza della generazione precedente. La nuova Airspace cabin dell’A321XLR offrirà ai passeggeri il comfort sui voli a lungo raggio in tutte le classi.

Il primo A321XLR ha completato il suo volo inaugurale nel giugno 2022. Questo è stato seguito da un ampio programma di test che ha coinvolto tre test aircraft. Nel 2024, l’A321XLR è entrato in servizio. Finora sono stati ordinati più di 500 Airbus A321XLR“, conclude Airbus.

L’EASA certifica l’Airbus A321XLR con Pratt & Whitney GTFTM engines

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, oggi celebra la certificazione del GTF-powered Airbus A321XLR da parte dell’European Aviation Safety Agency (EASA), preparando la strada per l’entrata in servizio. “A supporto della certificazione dell’aeromobile, sono stati apportati aggiornamenti ai PW1100G-JM engine type certificates per includere l’A321XLR, concessi dall’EASA il 7 febbraio e dalla U.S. Federal Aviation Administration il 12 dicembre 2024″, afferma Pratt & Whitney.

“Il GTF è il motore è il motore più efficiente in termini di consumo per single-aisle aircraft e la certificazione odierna dell’EASA è una pietra miliare fondamentale per il programma”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “L’Airbus A321XLR con motori GTF offrirà un range maggiore e una maggiore payload cpability, consentendo nuove opzioni di rotta e riducendo al contempo i costi operativi per i nostri clienti”.

“Secondo Airbus, l’A321XLR brucia il 30% in meno di carburante per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente. A livello globale, 13 clienti hanno selezionato i motori GTF per equipaggiare 217 aeromobili A321XLR, con Wizz Air che dovrebbe essere il primo operatore. Ad oggi, sono stati consegnati oltre 2.200 velivoli con motori GTF a oltre 80 clienti in tutto il mondo. La prossima configurazione del motore, il GTF Advantage, è particolarmente adatta all’A321XLR, offrendo una take off thrust più elevata e un’economia operativa ancora migliore”, conclude Pratt & Whitney.

