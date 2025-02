Condor riceve la IATA CEIV Pharma Certification

Condor sta rafforzando le sue cargo operations: all’inizio del nuovo anno, la compagnia ha ufficialmente ottenuto la CEIV Pharma certification per la sua cargo division.

“Questa certificazione, rilasciata dal Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV) sotto l’International Air Transport Association (IATA), conferma che Condor soddisfa i severi requisiti per il trasporto di prodotti farmaceutici. Con questo standard riconosciuto a livello mondiale, la compagnia aerea è certificata per la corretta gestione dei prodotti farmaceutici lungo tutta la logistics chain, coprendo aspetti chiave come sicurezza, protezione, conformità ed efficienza”, afferma Condor.

“Il trasporto di prodotti farmaceutici e sanitari è altamente sensibile per natura. Siamo quindi lieti che Condor abbia ottenuto la CEIV Pharma certification, dimostrando la nostra capacità di affrontare sfide critiche come il mantenimento della cold chain integrity, la velocità e l’affidabilità”, afferma Thilo Schäfer, Director Cargo at Condor. “L’espansione del nostro portafoglio prodotti e questa nuova offerta sono già state ben accolte dai nostri clienti e ci impegniamo a rafforzare ulteriormente questo segmento nei prossimi mesi”.

Attualmente, il trasporto di spedizioni farmaceutiche conformi ai CEIV standards è disponibile sulle rotte dirette di Condor tra Francoforte (FRA), Toronto (YYZ), New York (JFK) e Miami (MIA).

“Abbiamo in programma di espandere costantemente questa offerta ed estenderla ad altre rotte tra Francoforte e altre destinazioni globali”, spiega Dimitri Mougoyannis, Director Ground Operations. “Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti una soluzione di alta qualità sulle key pharmaceutical trade lanes”.

“Con l’introduzione di 18 nuovi aeromobili Airbus A330-900neo, che offrono una cargo capacity da 10 a 14 tonnellate per volo, Condor ha già notevolmente ampliato le sue cargo capabilities.

Tutti i dettagli riguardanti il network di Condor, le offerte di prodotti e le cargo booking options sono disponibili sulle principali cargo booking platforms e online su Condor Cargo“, conclude Condor.

