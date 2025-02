News Brevi – 24.02.2025

VOLOTEA FA VOLARE I GIALLOROSSI A BILBAO PER GLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE – Volotea scende in campo al fianco dei tifosi della Roma, offrendo voli speciali per raggiungere Bilbao e sostenere i giallorossi nel match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, in programma giovedì 13 marzo contro l’Athletic Bilbao. Volotea opera regolarmente la rotta Roma-Bilbao (andata e ritorno) tre volte a settimana. Tuttavia, in occasione della partita, Volotea ha programmato un volo aggiuntivo mercoledì 5 marzo dall’Aeroporto di Bilbao, permettendo ai tifosi di assistere allo spettacolo sportivo allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre, per il match di ritorno, in programma a San Mamés, ha attivato un volo speciale mercoledì 12 marzo da Roma Fiumicino, permettendo ai tifosi giallorossi di raggiungere Bilbao per sostenere la squadra. “Siamo entusiasti di offrire ai tifosi giallorossi la possibilità di seguire la loro squadra negli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Volotea è da sempre vicina agli appassionati di sport e, con questi voli speciali, vogliamo rendere più semplice e accessibile il viaggio per sostenere la Roma in una sfida così importante. Ci auguriamo che i nostri passeggeri possano vivere un viaggio confortevole e un’esperienza indimenticabile, accompagnando la squadra in questa sfida europea”. Attualmente, Volotea opera 7 rotte dall’Aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia ha un ruolo attivo nel patrocinio sociale nelle regioni in cui opera, impegnandosi nella promozione della cultura e supportando progetti di valore per i cittadini e per le istituzioni culturali, sociali e sportive. I voli sono già disponibili sul sito ufficiale della compagnia aerea: https://www.volotea.com/it/.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, si sono incontrati oggi, in Enac, per un confronto sui principali temi di interesse comune. Il Presidente Enac Di Palma, nel ringraziare il Generale C.A. Masiello, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra le Istituzioni e l’impegno costante e fondamentale delle Forze Armate a garanzia della sicurezza del sistema Paese.

QANTAS LANCIA UNA VENDITA CON UN MILIONE DI DISCOUNTED BUSINESS AND ECONOMY SEATS VERSO 60 DESTINAZIONI – Qantas Group informa: “Qantas ha lanciato oggi un’importante 7-day sale, dando ai clienti la possibilità di prenotare un milione di discounted Business and Economy seats, utilizzando i loro Qantas Points o denaro, in 60 destinazioni in Australia. I Domestic Economy seats partono da 5.400 Points (più taxes, fees and carrier charges) o $109 solo andata, con oltre 35 rotte sotto i $150. I Domestic Business seats partono da 23.500 Points (più taxes, fees and carrier charges) o $369 solo andata. Le tariffe scontate sono valide per i viaggi dal 29 aprile al 26 giugno 2025, dal 22 luglio al 18 settembre 2025 e dal 14 ottobre al 10 dicembre 2025 e sono disponibili fino alle 23:59 (AEDT) del 2 marzo 2025, salvo esaurimento anticipato. Visitare Qantas.com per i dettagli sulle tariffe scontate su altre rotte”. Il CEO di Qantas Domestic, Markus Svensson, ha affermato: “Sappiamo che gli australiani amano le fughe. Oggi saranno disponibili un altro milione di tariffe scontate per le nostre domestic Business and Economy cabins, offrendo ai clienti più scelta e più valore per i loro viaggi quest’anno. Con 60 regional and capital city destinations coperte, è un’opportunità fantastica per coloro che desiderano prenotare una fuga nel fine settimana, un viaggio in famiglia tra stati o un viaggio di lavoro”.

RAYTHEON DIMOSTRA IL PRIMO AI/ML POWERED RADAR WARNING RECEIVER PER 4th GENERATION AIRCRAFT – Raytheon, un’azienda RTX, ha completato con successo i flight testing sul primo AI/ML-powered Radar Warning Receiver (RWR) system per fourth-generation aircraft. “Il Cognitive Algorithm Deployment System, noto come CADS, combina l’ultima Embedded Graphics Processing Unit con il Deepwave Digital computing stack, consentendo l’integrazione di AI models nei Raytheon legacy RWR systems per AI/ML processing sul sensore. Questa integrazione consente a CADS di impiegare metodi cognitivi per rilevare, identificare e dare priorità alle minacce. Con la CADS capability, l’RWR potenziato facilita l’implementazione rapida e conveniente delle moderne AI/ML capabilities”, afferma Rayhteon. “I vantaggi dell’AI nei defense systems sono estesi e il nostro recente CADS test dimostra come i prodotti disponibili in commercio, abbinati ad algoritmi avanzati e metodi cognitivi, possano aiutare a superare le minacce”, ha affermato Bryan Rosselli, president of Advanced Products and Solutions at Raytheon. “Le Initial CADS hardware and cognitive radar processing capabilities sono state testate sul Raytheon flight test aircraft. CADS ha operato con successo durante ulteriori flight testing e dimostrazioni su un F-16 presso l’Air National Guard test range vicino a Tucson, Arizona, a dicembre. I flight tests incorporano containerized AI/ML techniques del Georgia Tech Research Institute, Vadum, Inc. e del Raytheon’s cognitive electronic warfare team. Si prevede che CADS inizierà a essere acquisito su più piattaforme all’inizio del 2025”, conclude Raytheon.

NSPA ASSEGNA UN CONTRATTO A RTX PER OPTICAL DAY SIGHTS – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un additional multi-million-dollar contract dalle Danish Defence Armed Forces per ELCAN Specter DR dual role sights. La NATO Support Procurement Support Agency (NSPA) è l’autorità contraente. L’ELCAN Specter DR sight è una direct-view optic che offre precision capability in un single sight”. Mike Lewis, director and general manager at Raytheon ELCAN, afferma: “Raytheon ELCAN continua a collaborare con i nostri clienti per fornire ottiche robuste e affidabili”. “Gli ELCAN Specter DR optical day sights sostituiranno gli ELCAN C79 fixed 3.4x sights”, conclude Raytheon.

LA U.S. NAVY ASSEGNA A GE AEROSPACE UN PERFOMANCE BASED LOGISTICS CONTRACT PER L’AVIONICA – GE Aerospace si è aggiudicata un contratto per fornire performance-based logistics (PBL) avionics support per gli F/A-18, AV-8B and AH1-Z aircraft a livello globale. “Supportare la sicurezza e le operazioni delle nostre forze armate è una delle cose più importanti che facciamo”, ha commentato Matt Burns, general manager of Avionics Systems for GE Aerospace. “Questo contratto quinquennale si basa su una serie di precedenti PBL contracts con il nostro team che supporta 30 anni di 99% availability for the U.S. Navy”. In base al contratto, GE Aerospace supporterà gli stores management systems utilizzati in mission critical operations per le U.S. Navy fleets di F/A-18, AV-8B and AH1-Z aircraft a livello globale. Oltre alla fornitura, all’immagazzinamento e alla gestione logistica dei pezzi di ricambio, GE Aerospace fornisce depot level repair of aircraft units and subassemblies e fleet support presso le principali basi navali, fornendo formazione e supporto tecnico. I GE Aerospace stores management systems forniscono architetture scalabili con gestione ridondante dei magazzini centralizzata o distribuita, mantenendo al contempo standard stores station interfaces and safety critical release control. GE Aerospace ha consegnato oltre 5.000 stores management systems a numerosi fourth and fifth generation fixed-wing and rotary-wing military aircraft operators in tutto il mondo.