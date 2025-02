flydubai registra i risultati finanziari più forti nei suoi 15 anni di storia

flydubai ha annunciato risultati annuali da record per l’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2024.

“La compagnia aerea con sede a Dubai segna la sua performance finanziaria più forte di sempre nella sua storia lunga 15 anni, riportando un profitto ante imposte di 2,5 miliardi di AED (674 milioni di USD); una crescita del 16% rispetto all’anno fiscale precedente, con un fatturato totale di 12,8 miliardi di AED (3,5 miliardi di USD), con un aumento del 15% rispetto agli 11,2 miliardi di AED (3 miliardi di USD) del 2023. Questo nuovo traguardo è stato sostenuto dalla forza della rete diversificata di flydubai, nonché dal suo modello di business solido e agile”, afferma flydubai.

Commentando l’annuncio dei risultati finanziari della compagnia aerea, Sua Altezza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente di flydubai, ha dichiarato: “flydubai continua a superare i limiti e a raggiungere nuovi traguardi anno dopo anno. Nel suo percorso giovane ma significativo, è emersa come un attore chiave nel settore dell’aviazione a Dubai e nella regione. Il suo modello di business si basa su solide fondamenta e un impegno costante a supportare la visione economica e turistica di Dubai. Creare collegamenti aerei di valore per i mercati poco serviti ha supportato l’hub aereo in crescita di Dubai, rendendo la città una delle più accessibili e connesse al mondo. Abbiamo visto le evidenti ripercussioni positive che flydubai ha nei mercati in cui opera, stimolando flussi liberi di commercio e turismo e fungendo da ancora di salvezza durante i periodi difficili. flydubai è ben posizionata per una crescita e un successo continui nel prossimo capitolo del suo viaggio, mentre espande i suoi orizzonti e operazioni, continua a investire nell’innovazione e offre un’esperienza migliorata al cliente nei prossimi anni. Questo non sarebbe stato possibile senza la leadership visionaria degli Emirati Arabi Uniti e di Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, che hanno creato il quadro per un ambiente sicuro e protetto, politiche progressive e infrastrutture di livello mondiale che favoriscono il successo”.

“flydubai ha registrato un aumento del 15% nell’EBITDA rispetto all’anno precedente, raggiungendo 4,1 miliardi di AED (1,1 miliardi di USD), riflettendo il forte impegno dell’azienda nell’efficienza operativa e nei costi, nella digitalizzazione e negli investimenti continui per migliorare l’esperienza del cliente. Il costo del carburante ha rappresentato il 28% dei costi operativi nel 2024, rispetto al 32% nel 2023, grazie a un prezzo medio del carburante più basso. La compagnia aerea ha riportato un saldo di cassa e banca finale (compresi i pagamenti anticipati per le consegne) di 4,7 miliardi di AED (1,3 miliardi di USD).

La compagnia ha trasportato 15,4 milioni di passeggeri nel 2024, con un aumento dell’11% rispetto al 2023. La capacità complessiva è aumentata del 10%, il load factor è aumentato di 1,2 punti percentuali e il Ricavo per Passeggero è migliorato con un aumento dell’1%. Questo è stato sostenuto dall’aumento della domanda di viaggi d’affari e di piacere sulla sua rete. L’offerta della Business Class di flydubai ha continuato ad attrarre più clienti, registrando un aumento del 18% nell’adozione in tutta la sua rete, trasportando quasi mezzo milione di passeggeri nel 2024″, prosegue flydubai.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, commentando i risultati annuali di flydubai per il 2024, ha dichiarato: “La nostra performance finanziaria da record, per il quarto anno consecutivo, dimostra la nostra continua capacità di far crescere il nostro business e affrontare le difficoltà economiche e geopolitiche attraverso una pianificazione anticipata, facendo leva sulla nostra forza nell’adattarci ed evolverci in base ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti. Il nostro approccio collaborativo con i principali stakeholder e l’agilità rimangono fattori chiave per questo successo, così come l’impegno collettivo delle nostre persone che sono state fondamentali per questo risultato”.

“La compagnia ha dovuto rivedere i suoi piani di sviluppo delle rotte e implementare revisioni della frequenza su tutta la rete a causa delle continue difficoltà con i tempi di consegna degli aeromobili nel 2024. Nonostante i piani di espansione ridotti, flydubai ha ampliato la sua rete nel 2024 a 131 destinazioni in 55 paesi, di cui 97 erano mercati poco serviti.

Entro la fine di dicembre, il numero di aeromobili nella flotta di flydubai era di 88, con un’età media della flotta di 5,3 anni. Quattro aeromobili Boeing 737 MAX 8 sono stati consegnati nella prima metà del 2024, provenienti dal backlog degli anni precedenti e soggetti a ritardi estesi. flydubai non ha ricevuto nessuno degli aeromobili che erano programmati contrattualmente per la consegna nel 2024 a causa delle difficoltà continue con il programma di consegne di Boeing. La compagnia ha esteso il leasing di quattro aeromobili Boeing 737-800 che erano previsti per essere restituiti ai locatori.

L’attuale libro degli ordini di flydubai conta 127 aeromobili Boeing 737 che saranno consegnati nel prossimo decennio, oltre a 30 Boeing 787 Dreamliner, in seguito al suo primo ordine di aeromobili wide-body del valore di 11 miliardi di USD, a partire dal 2027.

flydubai è impegnata a sostenere l’iniziativa strategica degli Emirati Arabi Uniti Net Zero entro il 2050. Con le soluzioni attualmente disponibili limitate per ridurre significativamente le emissioni di carbonio nel settore, la compagnia continua a fare affidamento sulla sua giovane flotta di aeromobili 737 MAX 8 per realizzare riduzioni delle emissioni di carbonio, essendo il 14% più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante rispetto al suo predecessore. Questo è accompagnato da investimenti significativi nelle tecnologie più recenti per migliorare l’efficienza operativa, nonché dall’adozione di un approccio paperless e dalla digitalizzazione in tutta l’azienda”, continua flydubai.

“flydubai ha lanciato un progetto di retrofit multimilionario per la flotta a gennaio 2024, per un rinnovamento completo della cabina di 25 aeromobili Boeing 737-800, riuscendo a retrofittare con successo 17 aeromobili, con l’installazione dei sedili Business Class completamente reclinabili e della nuova generazione di sedili in Economy Class, che rispecchiano il prodotto della cabina dei suoi aeromobili più recenti. Tutti gli aeromobili retrofittati sono stati dotati di intrattenimento in volo per garantire un’esperienza di viaggio più coerente e costante per i passeggeri su tutta la flotta.

Nella seconda metà dell’anno, la compagnia ha inaugurato la sua area di check-in dedicata alla Business Class e la nuova Lounge Business Class al Terminal 2 di Dubai International (DXB). L’investimento significativo sottolinea l’impegno nel migliorare l’esperienza del cliente sia in volo che a terra. La compagnia aerea ha anche implementato una serie di miglioramenti a bordo, inclusi i suoi menù e il contenuto dell’Intrattenimento in volo.

flydubai ha continuato a stringere accordi con nuove compagnie aeree per espandere la sua rete di partner interline e codeshare. Nel 2024, la compagnia ha firmato nuovi accordi interline con Batik Air, Condor e SriLankan Airlines, portando il suo portafoglio a 36 accordi interline, oltre ai tre accordi codeshare con Air Canada, Emirates e United Airlines.

Quasi 2,3 milioni di passeggeri codeshare hanno goduto di una connettività senza interruzioni attraverso la rete congiunta di Emirates e flydubai, che comprende 235 destinazioni in 101 paesi, tramite l’hub di Dubai nel 2024″, conclude flydubai.

