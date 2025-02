easyJet mette in vendita i voli per l’inverno 2025: oltre 4 milioni di posti da e per l’Italia

easyJet ha messo in vendita oggi il programma per la stagione invernale 2025/2026, con 4 milioni di posti su oltre 20mila voli da e per l’Italia e offrendo ai passeggeri la possibilità di pianificare con largo anticipo le proprie vacanze, incluso il periodo di Natale e Capodanno. I voli sono disponibili dal 15 dicembre 2025 al 22 marzo 2026.

“Le opportunità di viaggio non mancano. Chi desidera prolungare l’estate può scegliere tra le splendide Isole Canarie, con voli per Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife da Milano Malpensa, e per Gran Canaria sia da Milano Malpensa che da Napoli. O ancora per un inverno all’insegna del relax tra spiagge dorate e barriera corallina, è possibile godersi il sole e le acque cristalline del Mar Rosso a Sharm El-Sheikh, Hurgada o Marsa Alam, raggiungibili sia da Napoli che da Milano Malpensa. Gli amanti della cultura e della storia potranno partire da Milano Malpensa per scoprire il fascino di Rabat e di Marrakech, quest’ultima raggiungibile anche da Napoli, culle della storia millenaria del Marocco.

Per chi desidera vivere il prossimo Natale nella tradizione, tra luci, neve e decorazioni, easyJet offre invece numerose opzioni. I passeggeri potranno volare da Milano Linate a Copenhagen, per immergersi nella magia dei Giardini di Tivoli, Oslo, per esplorare i mercatini natalizi di Spikersuppa o Vienna, per passeggiare tra le affascinanti bancarelle di Rathausplatz, alla ricerca di regali artigianali e specialità culinarie tipiche locali”, afferma easyJet.

“Da Roma Fiumicino, invece, sarà possibile raggiungere Bruxelles, dove ammirare la spettacolare Grand Place illuminata, Monaco di Baviera, per visitare il suggestivo Christkindlmarkt di Marienplatz, uno dei mercatini più antichi della Germania, o lasciarsi incantare dal Singing Christmas Tree di Zurigo, un palco a forma di albero di Natale su cui si esibiscono cori natalizi, creando un’atmosfera fiabesca.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)