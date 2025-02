ANA HOLDINGS espande la flotta con ordini per 77 aeromobili

ANA Holdings, Inc. ha annunciato oggi la decisione di ordinare 77 aeromobili durante il board of directors meeting.

“In previsione della futura crescita della domanda, inclusa una forte domanda in entrata, ANA HD ha deciso di introdurre in modo proattivo aeromobili competitivi e tecnologicamente avanzati per una crescita sostenibile nel medio-lungo termine. Ciò sarà ottenuto attraverso il rinnovamento della flotta sospeso a causa del COVID-19 e piazzando ulteriori ordini per nuovi aeromobili. Il numero totale di aeromobili nella flotta del Gruppo, inclusi quelli già ordinati e quelli da ordinare, sarà di circa 320 aeromobili nel FY2030, con circa 120 Boeing 787 series aircraft. Di conseguenza, il ratio di fuel-efficient aircraft aumenterà al 91%, contribuendo alle misure ambientali”, afferma ANA Group.

“Per le ANA-branded international routes, in previsione della forte domanda Asia-Nord America e della riespansione del Narita International Airport, ANA HD ordinerà 18 aeromobili Boeing 787-9 (con motori GE). Costruiremo le basi per una crescita sostenibile introducendo in modo aggressivo nuovi aeromobili sulle rotte internazionali, che è l’area di crescita della nostra attività. Rispetto al FY2023, si prevede che i posti disponibili (ASK) sulle rotte internazionali aumenteranno di circa 1,5 volte nel FY2030.

Per le ANA-branded domestic routes, al fine di adattarsi ai futuri cambiamenti nell’ambiente aziendale, ANA HD ordinerà 20 aeromobili Embraer E190-E2 da 100 posti (15 ordini confermati e 5 opzioni) per la prima volta in Giappone. Introducendo i motori e le tecnologie più recenti, il brand ANA otterrà bassi consumi di carburante ed emissioni acustiche, e ridurrà anche i costi operativi nel perseguimento di un equilibrio flessibile tra domanda e offerta sulle rotte domestiche nel medio e lungo termine. Questo aeromobile dovrebbe essere introdotto nel FY2028.

Oltre a quanto sopra, ANA HD ordinerà altri 14 aeromobili Airbus A321neo e 12 aeromobili Boeing 737-8 (8 ordini confermati e 4 opzioni) per aggiornare le flotte attuali.

Peach aggiornerà parte della sua flotta attuale con 10 aeromobili Airbus A321neo e 3 aeromobili Airbus A321XLR, che hanno un’efficienza nei consumi superiore e un’ampia autonomia di volo, per supportare l’ulteriore crescita di ANA Group.

Oltre a quanto sopra, ANA HD ha anche finalizzato le opzioni per 5 aeromobili Boeing 787-9, annunciate il 25 febbraio 2020, e 10 aeromobili Boeing 737-8, annunciate il 29 gennaio 2019″, prosegue ANA Group.

“Con questo ordine di aeromobili, ANA Group promuoverà sia l’espansione delle sue operazioni internazionali sia l’ottimizzazione della domanda e dell’offerta per i voli domestici. Ci impegneremo a migliorare il valore aziendale mantenendo la sicurezza come fondamento della gestione, migliorando la qualità e il servizio dal punto di vista del cliente e aumentando la redditività, pur essendo consapevoli del capital cost per soddisfare le aspettative dei nostri azionisti”, conclude ANA Group.

Koji Shibata, President and CEO of ANA Holdings, commenta: “Questo ordine sarà il catalizzatore per migliorare la redditività dei voli domestici e l’espansione dei voli internazionali, che è un’area di crescita futura del nostro airline business. Sfrutteremo appieno questa opportunità per diventare una compagnia aerea leader del settore con una crescita sostenibile”.

