News Brevi – 25.02.2025

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA CATANIA A ROMA CON FALCON 900 – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi un volo sanitario urgente da Catania a Roma effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare a favore di una bimba di soli quattro mesi di vita. La piccola, in gravissime condizioni di salute e in imminente pericolo di vita, ricoverata a Catania presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, necessitava di cure specialistiche urgenti, il che ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Giunta in ambulanza all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, la piccola è stata imbarcata sul Falcon 900 intorno alle ore 12:00, accompagnata in volo dal papà e assistita da un medico e un infermiere. Da qui, terminate le operazioni di imbarco, la corsa-aerea verso l’aeroporto militare di Ciampino (RM), sede del 31° Stormo dell’Aeronautica, dove il velivolo è atterrato dopo circa un’ora di volo. Ad attendere la bimba in aeroporto un’ambulanza del Policlinico Universitario Fondazione Gemelli, dove la bimba è stata subito trasportata per ricevere cure specifiche. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa sull’aeroporto di Ciampino, sede stanziale del Reparto di volo. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catania e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea / 1^ Regione Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe mediche e/o organi, per voli umanitari o, ancora, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, senza soluzione di continuità, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e, nel caso di missioni all’estero, di rappresentanze diplomatiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘USCIRE DAL LABIRINTO- USTICA DALLA A ALLA Z’ – Il libro ‘Uscire dal labirinto. Ustica dalla A alla Z’ sarà presentato il 3 marzo alle ore 17 presso la Sala Zuccari del Senato. Partecipano Giovanni Orsina, direttore del Dipartimento Scienze Politiche della LUISS, e Gregory Alegi, curatore del volume e docente di Storia e politica USA della LUISS. Modera Roberto Arditti, editorialista di Formiche. “È per noi motivo di orgoglio che Uscire dal labirinto inizi il proprio giro di presentazioni in questa prestigiosa sede istituzionale”, dicono Giuliana Cavazza e Flavia Bartolucci, rispettivamente presidente onoraria e presidente dell’Associazione per la Verità sul Disastro Aereo di Ustica (AVDAU), che ha promosso il voiume. ‘Uscire dal labirinto. Ustica dalla A alla Z’ è la prima iniziativa editoriale interamente sviluppata da AVDAU, con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con LoGisma. Si tratta di una guida essenziale per comprendere la complessa vicenda di Ustica e distinguere tra ipotesi iniziali e conclusioni finali. “Uscire dal labirinto scompone il caso in voci da 4 righe a 4 pagine per mettere in risalto i punti chiave della tragedia”, spiega Gregory Alegi. “Come bussola per orientarsi nella complessa vicenda storica e giudiziaria italiana, esso presenta tutte le ipotesi, dalla bomba alla quasi collisione, e tutti i potenziali responsabili, lasciando al lettore la valutazione della probabilità di ciascuna”. Le 400 voci scritte da 25 specialisti sfatano miti e chiariscono dettagli ignorati finora, accompagnate da circa 70 illustrazioni, una cronologia dettagliata e la più ampia bibliografia su Ustica. Gli autori, esperti in discipline tecniche, storiche e giuridiche, includono numerosi docenti universitari. “L’immediato successo di Uscire dal labirinto conferma la scelta intrapresa nel 2014 di pubblicare libri fattuali sul caso Ustica”, aggiunge Gherardo Lazzeri, titolare della casa editrice specializzata in aeronautica, archeologia e musicologia.

IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO AUMENTA GLI SFORZI SULLA CYBERSECURITY – Il rapporto Air Transport IT Insights 2024 di SITA, fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, che è stato pubblicato oggi, rivela come le compagnie aeree e gli aeroporti stiano aumentando gli investimenti in cybersecurity, biometria e soluzioni IT sostenibili, per affrontare le crescenti minacce digitali e l’aumento del numero di passeggeri. Il 74% dei vettori e il 72% degli scali prevedono un aumento della spesa IT complessiva nei prossimi due anni. Questi investimenti mostrano come l’industria dell’aviazione stia lavorando verso un futuro di viaggi aerei più sicuri, fluidi e sostenibili. Nel 2024, infatti, la spesa IT complessiva dell’industria è aumentata ed è stata stimata a 37 miliardi di dollari per le compagnie aeree e quasi 9 miliardi di dollari per gli aeroporti. La cybersecurity emerge come un’area evidente di attenzione per l’industria, tantoché il rapporto evidenzia che il 66% delle compagnie aeree e il 73% degli aeroporti la menzionano come una delle loro tre principali aree di interesse. Questo conferma quanto sia importante proteggere i sistemi critici e i dati dei passeggeri man mano che le minacce informatiche diventano più avanzate. Circa la metà dei vettori e tre quarti degli scali stanno avviando la loro trasformazione digitale aggiornando l’infrastruttura IT, passando al cloud, e proteggendo i dati. Nel frattempo, la biometria e l’IA stanno migliorando l’esperienza dei passeggeri e l’efficienza operativa, ed il focus su entrambe è il naturale passo successivo. David Lavorel, CEO di SITA, ha dichiarato: “I risultati di quest’anno evidenziano un momento cruciale per l’industria del trasporto aereo. Man mano che le minacce informatiche diventano più complesse, le compagnie aeree e gli aeroporti stanno prendendo delle misure decisive per proteggere le loro operazioni e i passeggeri. Allo stesso tempo, la tecnologia biometrica e l’IA stanno semplificando l’esperienza di viaggio, sono soluzioni che aiutano l’industria a soddisfare la crescente domanda e a costruire la resilienza per il futuro. È chiaro che il settore del trasporto aereo sta attraversando una vera trasformazione e questi numeri lo dimostrano”. Il rapporto è disponibile su sito di SITA al link: https://www.sita.aero/resources/surveys-reports/air-transport-it-insights-2024/.

AEROPORTO DI CATANIA: CHIUSURA PISTA ORARIO NOTTURNO 31/3 – 30/10/2025 – L’Aeroporto di Catania informa: “Prosegue il progetto di ampliamento e ammodernamento dell’aeroporto, grazie ai fondi del PNRR e al lavoro sinergico tra istituzioni e gestori dei trasporti, con l’obiettivo di rendere sempre più lo scalo etneo un punto di riferimento strategico per le infrastrutture del Sud Italia. Dal 31 marzo al 30 ottobre 2025, l’Aeroporto di Catania vivrà infatti una fase di lavori volti a consentire l’interramento della linea ferroviaria, propedeutici alla realizzazione della nuova pista di volo. I lavori si svolgeranno nelle ore notturne, tra le 00.00 e le 6.00 di mattina, al fine di ridurre al minimo l’impatto sulle rotte e garantire la regolarità dei voli diurni. In questo periodo, con una breve parentesi estiva, la pista resterà chiusa. SAC, RFI e le istituzioni coinvolte sono attivamente impegnate per contenere le interferenze che le lavorazioni potrebbero determinare sulla continuità del servizio. Ci scusiamo preventivamente per eventuali disagi e vi ringraziamo per la comprensione. Continuate a seguire i canali ufficiali per i futuri aggiornamenti sul tema. Grazie per la vostra gentile collaborazione”.

UNITED APRE UN GRAB-AND-GO CLUB A HOUSTON – United ha aperto oggi la sua nuova United Club Fly location al George Bush Intercontinental Airport a Houston, progettata per i viaggiatori che desiderano un’opzione comoda per prendere uno snack, una bevanda o un caffè preparato dal barista mentre si dirigono verso il volo. “Presso United Club Fly a Houston, i viaggiatori possono sperimentare: ingresso self-scan senza problemi con la propria carta d’imbarco ai gate di ingresso automatici; selezione di cibi e bevande premium per i viaggiatori, tra cui succo d’arancia appena spremuto, pasticcini caldi, wrap, insalate, panini e altro ancora; bevande al caffè personalizzate e preparate da baristi dal bar del club, che aiutano i clienti a saltare le lunghe file nelle caffetterie dell’aeroporto; bancone self-service per le bevande con una postazione di riempimento delle bottiglie d’acqua riutilizzabili e altre bevande analcoliche preferite, tra cui bibite analcoliche, tè freddo e altro ancora; design ispirato alla Space City, che celebra l’area di Houston”, afferma United. “Stiamo portando maggiore praticità a Houston con l’apertura della nostra seconda Club Fly location”, afferma Alexander Dorow, Head of United’s Club and Lounge Program. “Progettato per gli on-the-go United Club members, Club Fly offre una club experience che rispecchia il modo in cui le esigenze dei viaggiatori si sono evolute, soprattutto quando hanno poco tempo. Non tutti i clienti viaggiano allo stesso modo e questo ci incoraggia a cercare costantemente nuove opportunità per aggiungere valore al nostro club program e supportare i viaggiatori durante tutto il loro viaggio”. “United è stata la prima compagnia aerea statunitense a lanciare un grab-and-go club concept, con l’apertura della sua prima sede a Denver nel 2022. Più di 300.000 viaggiatori hanno visitato il Club Fly da quando ha aperto a Denver e hanno apprezzato la comodità e la selezione di bevande preparate dal barista, soprattutto durante gli scali brevi. Questo formato riflette l’impegno continuo della compagnia nel lanciare nuove innovazioni che supportino le diverse esigenze dei clienti durante i loro viaggi. Situato sul lato sud del Terminal B, United Club Fly presenta un design moderno che riflette Houston. L’apertura dello United Club Fly a Houston fa parte dei piani di crescita della compagnia aerea a Houston, che includono una ristrutturazione e un’espansione del Terminal B da 2,6 miliardi di dollari, una nuova United Club location e un Early Bag Storage facility (EBS). Segna anche l’ultimo investimento della compagnia aerea nel suo network di club e lounge. Dal 2022 United ha aperto o ristrutturato un totale di otto United Club locations nel suo sistema. Nel 2025 la compagnia aerea aprirà Polaris Lounge ampliate a Chicago e Newark. Sempre nel 2025, United riaprirà un club ristrutturato e ampliato nel Terminal B West di Denver, che completerà il suo piano di riprogettazione di ogni United Club presso DEN. A livello internazionale, United prevede di riaprire l’United Club a Hong Kong. Nel 2026 United aprirà un nuovo United Club a San Francisco e il suo United Club più grande di sempre a Houston”, conclude United.

ANA E ANA HOLDINGS ANNUNCIANO CAMBIAMENTI AL BOARD – All Nippon Airways informa: “All Nippon Airways (ANA) ha annunciato cambiamenti ai suo members of the board and corporate executive officers. Tali cambiamenti entreranno in vigore il 1° aprile 2025. ANA HOLDINGS INC. ha annunciato modifiche a members of the board, corporate executive officers, members of the audit and supervisory board per l’anno fiscale 2025. Le modifiche ai members of the board e ai members of the audit and supervisory board saranno decise in seguito al General Shareholders Meeting alla fine di giugno 2025”.

AIRBUS REALIZZERA’ IL COMMUNICATION NETWORK PER LA FRENCH AIR AND NAVAL FORCE, STAGE 3 – La French Defence Procurement Agency (DGA) ha assegnato il contratto per l’IP Network of the Naval Force (RIFAN) stage 3 a un consorzio industriale guidato da Airbus Defence and Space e comprendente anche Naval Group. Con un valore massimo di 480 milioni di euro e una durata massima di 10 anni, il contratto copre lo sviluppo dei RIFAN upgrades, la loro distribuzione e la manutenzione operativa. “Airbus Defence and Space è coinvolta nello sviluppo e nella distribuzione dei network and communication systems delle French Navy ships da quasi 15 anni”, ha affermato Eric Even, Head of Space Digital at Airbus Defence and Space. “Con RIFAN 3, ci stiamo preparando per la fase successiva, quella del collaborative naval combat, networked combat di tutte le risorse e piattaforme coinvolte nelle operazioni navali”. Gli sviluppi saranno realizzati in modo incrementale tra il 2026 e il 2030 e implementati sulle navi tra il 2028 e il 2032. Saranno più di 80 le imbarcazioni equipaggiate con il RIFAN 3 network: aircraft carriers, amphibious helicopter carriers, frigates, command and supply vessels, patrol vessels, minesweepers, submarines and support vessels. Questo nuovo RIFAN 3 contract mira, in particolare, ad aumentare la connettività tra navi per soddisfare progressivamente le esigenze di collaborative combat, grazie a nuovi mezzi di trasmissione ad alta velocità e bassa latenza che saranno implementati sulle front-line vessels. La resilienza della rete sarà inoltre rafforzata dallo sviluppo di rapid reconfiguration mechanisms per adattarsi ai mezzi di comunicazione disponibili in diversi scenari tattici e operativi. Di fronte alle crescenti minacce informatiche, la rete si affiderà anche a una sicurezza informatica migliorata per preservare l’integrità e la continuità delle operazioni. Il RIFAN 2 system è stato commissionato dalla French Navy, da Airbus Defence and Space e dai suoi partner tra il 2012 e il 2016. Riunisce e gestisce tutte le risorse di comunicazione disponibili a bordo, come Syracuse IV, Comcept, commercial satellite constellations (LEO, MEO and GEO) and radio resources. Consente alle imbarcazioni di comunicare su una IP network garantendo un livello di sicurezza molto elevato e di scambiare dati con livelli di classificazione che vanno da ‘unprotected’ a ‘secret’.

EASYJET: NUOVE OFFERTE PER EASYJET PLUS – easyJet informa: “easyJet ha annunciato una nuova offerta esclusiva per i titolari di carte British Airways Gold, Silver e Bronze, che offre oltre il 50% di sconto sul primo anno di iscrizione annuale easyJet Plus. L’offerta limitata è stata lanciata per offrire ai frequent short-haul flyers vantaggi di grande valore, ogni volta che volano. Nell’ultimo mese, la compagnia aerea ha visto un aumento dell’iscrizione a easyJet Plus, con nuovi membri in aumento del 51% a gennaio 2025 rispetto al mese precedente. La compagnia aerea rimane concentrata nel servire la sua fedele base di clienti di circa 100 milioni di clienti ogni anno con scelta e connettività nei principali aeroporti europei e il suo short-haul leisure network, con il 70% dei passeggeri che sono clienti di ritorno. I nuovi membri easyJet Plus beneficeranno anche di una gamma di vantaggi e offerte flessibili, tra cui un volo di ritorno anticipato lo stesso giorno senza costi aggiuntivi e uno sconto del 10% su tutti gli acquisti di cibo e bevande a bordo”. Il CEO di easyJet Kenton Jarvis ha commentato: “Diamo valore ai clienti che scelgono di volare con noi più e più volte, il che è una dimostrazione non solo della nostra attenzione nel fornire un fantastico servizio clienti e un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche della nostra impareggiabile rete di destinazioni a corto raggio. I nostri membri easyJet Plus beneficiano della flessibilità che l’iscrizione offre insieme a vantaggi che apprezzano davvero e a cui possono accedere immediatamente ogni volta che volano con noi. Ecco perché abbiamo voluto estendere questa offerta in modo che ancora più frequent flyer possano godere dei vantaggi”. “I titolari di carte BA Gold, Silver e Bronze devono semplicemente andare su https://www.easyjet.com/en/nomoretiers, per i termini e le condizioni completi e per ricevere le istruzioni per riscattare l’offerta prima della mezzanotte del 31 marzo 2025. Per tutti gli altri nuovi membri easyJet Plus, la compagnia aerea offre uno sconto del 15% se si iscrivono prima della mezzanotte del 31 marzo 2025. Nel frattempo, nei prossimi mesi saranno lanciate nuove offerte anche per i membri easyJet Plus esistenti. Il mese scorso la compagnia aerea ha lanciato easyJet Plus for Business, il primo servizio della compagnia aerea che ha consentito alle aziende di acquistare, gestire e ricevere sconti su un massimo di 250 abbonamenti per conto dei propri dipendenti e di accedere a una serie di speciali vantaggi di viaggio, con un abbonamento gratuito ogni 10 acquistati. Per informazioni, visitare plus.easyJet.com”, conclude easyJet.

AIR CANADA NUOVAMENTE RICONOSCIUTA COME UNO DEI ‘CANADA’S BEST DIVERSITY EMPLOYERS’ PER IL 2025 – Air Canada è stata nuovamente nominata uno dei ‘Canada’s Best Diversity Employers’ per il 2025. È la settima volta in 10 anni che Air Canada riceve questo riconoscimento. “Siamo molto orgogliosi di essere stati nuovamente riconosciuti per la nostra longstanding workplace diversity. Come compagnia globale che collega il Canada a oltre 55 paesi nei sei continenti abitati, abbiamo da tempo sottoscritto l’importanza di riflettere il meglio del Canada ai nostri dipendenti, clienti e stakeholder”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. “La ‘Canada’s Best Diversity Employers’ competition riconosce i leader nazionali nella creazione di luoghi di lavoro inclusivi per i dipendenti di cinque gruppi sottorappresentati: donne, minoranze visibili, persone con disabilità, popolazioni indigene e persone che si identificano all’interno di comunità 2SLGBTQIA+. I datori di lavoro vengono selezionati dai redattori di Mediacorp in base alle candidature all’annual ‘Canada’s Top 100 Employers’ project”, conclude Air Canada.

COLLINS AEROSPACE SELEZIONATA DA BOEING PER FORNIRE GLI ACES II EJECTION SEATS PER LA U.S. AIR FORCE F-15EX FLEET – Collins Aerospace, un’azienda di RTX, si è aggiudicata un contratto da Boeing Defense per fornire 144 ACES II® ejection seats per la U.S. Air Force F-15EX fleet. “L’F-15EX è l’Eagle più avanzato mai costruito, che unisce tecnologia all’avanguardia a un airframe collaudato, il che rende il Collins ACES II ejection seat la soluzione perfetta per questo aereo”, ha affermato Sharon Tabori, vice president and general manager of Integrated Mission Solutions at Collins Aerospace. “La nostra ACES family of ejection seats è l’opzione più sicura disponibile grazie alle tecnologie avanzate che abbiamo incorporato. Averlo installato sull’F-15EX darà all’equipaggio la sicurezza di portare a termine le missioni più impegnative, sapendo che il loro ejection seat funzionerà quando ne avranno più bisogno”. Il Collins Advanced Concept Ejection Seat, noto come ACES, ha salvato oltre 700 vite dal 1978. Attualmente ci sono 6.000 ACES II seats in servizio presso 29 forze aeree in tutto il mondo, tra cui le U.S. Air Force A-10, F-15, F-16, F-22, B-1 and B-2 fleets, nonché tutti gli F-15 e F-16 in tutto il mondo. I lavori per questo contratto saranno eseguiti a Colorado Springs, Colorado.