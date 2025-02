Embraer si aggiudica un ordine fermo per 15 E190-E2 da ANA Group

ANA Holdings Inc. ha ordinato 15 aeromobili E190-E2 da Embraer, con opzioni per altri cinque aeromobili. La selezione dell’E190-E2 fa parte del piano di rinnovamento della flotta di ANA (leggi anche qui). L’economicità e l’efficienza dell’aeromobile consentiranno alla compagnia aerea di migliorare la connettività a livello domestico, offrendo al contempo maggiore spazio e comfort ai passeggeri. Le consegne degli aeromobili E190-E2 ad ANA dovrebbero iniziare nel 2028.

“Siamo onorati che l’Embraer E190-E2 small narrowbody aircraft si unisca alla flotta di ANA e non vediamo l’ora di consegnare il primo aeromobile nel 2028”, ha affermato Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation. “L’E190-E2 è l’aeromobile più silenzioso e a basso consumo di carburante disponibile, le cui dimensioni completano perfettamente la flotta di larger narrowbodies di ANA. Inoltre, la cabina dell’E2 piacerà ai passeggeri di ANA in quanto offre comfort e spazio eccezionali senza sedili centrali. Non vediamo l’ora di vedere l’aereo volare nei cieli del Giappone”.

“Gli Embraer E-Jets sono operativi in Giappone dal 2009 e sono supportati dal personale Embraer nel paese. L’E190-E2 di ANA sarà il primo next generation E-Jets a operare in Giappone. Gli interni all’avanguardia dell’aereo presentano una cabina spaziosa e silenziosa e i two by two seating caratteristici di Embraer. Inoltre, i finestrini più grandi aggiungono una sensazione di luce e spazio, mentre le individual Passenger Service Units (air vent, reading light) aggiungono comfort personalizzato. Questi aeromobili garantiranno a ogni passeggero più spazio personale, oltre a più spazio per i propri bagagli a mano.

La E2 family di Embraer offre la migliore efficienza ambientale, performance operative e comfort per i passeggeri. Basandosi sui 20 anni di eccellenza operativa dei first-generation E-Jets, l’aerodinamica sofisticata, il design delle ali all’avanguardia e le nuove tecnologie dell’E190-E2 garantiscono una riduzione del 25% delle emissioni di carbonio e del consumo di carburante rispetto agli E-Jets di generazione precedente”, afferma Embraer.

“Embraer si impegna a sviluppare prodotti, soluzioni e tecnologie per contribuire all’obiettivo del settore dell’aviazione di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. La E2 family è certificata per volare con blend fino al 50% di sustainable aviation fuel (SAF) e ha dimostrato l’operabilità del motore con 100% SAF, rafforzando ulteriormente l’impegno di Embraer per la riduzione delle emissioni e l’aviazione sostenibile, aiutando inoltre a tracciare la strada verso una airline industry più sostenibile in Giappone.

L’E-Jet programme di Embraer è uno dei commercial jets di maggior successo nel settore. Nel complesso, gli E-Jets e gli E-Jets E2 sono operati da oltre 80 compagnie aeree in 50 paesi e ne sono state consegnate più di 1.800 unità”, conclude Embraer.

