Wizz Air annuncia la nuova rotta Roma Fiumicino – Birmingham

Wizz Air annuncia una nuova rotta tra Roma Fiumicino e Birmingham, Regno Unito.

“A partire da lunedì 16 giugno 2025 infatti, diversi voli della compagnia aerea ungherese collegheranno la capitale italiana alla seconda città inglese per abitanti con una frequenza di tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ.

Con questa nuova connessione, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia e amplia le opzioni di viaggio per i passeggeri che desiderano esplorare il Regno Unito.

Situata nel cuore dell’Inghilterra, Birmingham è una città vibrante e cosmopolita, ricca di storia, cultura e intrattenimento. Con un passato industriale che l’ha resa un motore economico del Regno Unito, oggi Birmingham si distingue per la sua vivace scena artistica, la straordinaria architettura e una vasta offerta di attività per ogni tipo di viaggiatore. Da non perdere anche il suggestivo quartiere dei canali: con le sue pittoresche passeggiate e i ristoranti affacciati sull’acqua, la città vanta ad oggi una rete di canali notevolmente estesa, superiore addirittura a quella di Venezia. Grazie alla sua vivace scena gastronomica, ai numerosi eventi e ai suoi parchi verdi, Birmingham è una destinazione ideale per qualche giorno di stacco dalla routine quotidiana all’insegna della scoperta e del divertimento.

Tutti i voli saranno operati con Airbus A321neo di ultima generazione, l’aeromobile più efficiente e sostenibile della sua categoria”, afferma Wizz Air.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova rotta che collega Roma a Birmingham, ampliando ulteriormente la nostra offerta dalla capitale italiana e garantendo ai nostri passeggeri ancora più possibilità di viaggio a tariffe convenienti”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “La compagnia continuerà a investire nell’espansione della propria rete, garantendo soluzioni di viaggio accessibili e sostenibili in tutta Europa”.

ROMA FIUMICINO – BIRMINGHAM – Lunedì, mercoledì e venerdì – Dal 16 giugno 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)