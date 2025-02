Decolla la partnership tra Virgin Australia e Qatar Airways

La partnership strategica più approfondita tra Virgin Australia e Qatar Airways Group ha ricevuto il via libera dal governo australiano.

“L’investimento di minoranza del 25% di Qatar Airways Group in Virgin Australia ha ora ricevuto l’approvazione del Foreign Investment Review Board (FIRB) in seguito all’annuncio del Tesoriere federale. Ciò segue la bozza di determinazione dell’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) del 18 febbraio che indica la sua intenzione di autorizzare l’integrated alliance delle compagnie aeree, con approvazione finale prevista per marzo/aprile 2025. Insieme, aiutano ad aprire le porte al ritorno della compagnia aerea ai voli internazionali a lungo raggio.

Virgin Australia attende ora una decisione dall’International Air Services Commission (IASC) riguardo una uncontested allocation of air rights per i servizi tra Australia e Qatar, che dovrebbero iniziare a giugno.

La quota del 25% di Qatar Airways Group fornirà a Virgin Australia l’accesso alla scala e all’esperienza di una compagnia aerea globale leader mondiale, rafforzando la sua capacità di competere a livello domestico e internazionale e guidando una maggiore concorrenza nell’aviazione australiana.

Bain Capital, Virgin Group e Queensland Investment Corporation manterranno le partecipazioni azionarie in Virgin Australia“, afferma Qatar Airways.

“Previa approvazione dell’IASC, Virgin Australia tornerà ai voli a lungo raggio a giugno 2025, con voli da Sydney, Brisbane e Perth a Doha. I voli da Melbourne a Doha dovrebbero iniziare a dicembre 2025. Questi voli saranno operati utilizzando aeromobili in wet lease da Qatar Airways. Oltre a migliorare la concorrenza e a esercitare una pressione al ribasso sulle tariffe aeree internazionali, questi voli forniranno una spinta significativa all’economia dei visitatori australiani, incluso il settore del turismo, generando un valore economico stimato di 3 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Grazie all’alleanza integrata delle compagnie aeree, i clienti dei nuovi Doha flights di Virgin Australia saranno in grado di connettersi senza problemi al network globale di Qatar Airways, inclusi oltre 100 nuovi itinerari di collegamento in Europa, Medio Oriente e Africa. L’expanded codeshare and collaboration arrangement fornirà inoltre accesso a maggiori opportunità di accumulo e riscatto di punti per i membri di Velocity e del Privilege Club di Qatar Airways.

Dopo aver consultato i sindacati e le relevant cabin crew and pilot communities, c’è stata una risposta travolgente alle manifestazioni di interesse per secondment opportunities per piloti e personale di cabina Virgin Australia presso Qatar Airways. Ciò fornirà anche promotional opportunities per altri membri del team e nuove assunzioni tramite il backfilling di seconded staff.

Virgin Australia e Qatar Airways hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare a una serie di iniziative di sostenibilità nell’ottobre 2024. Le aree di interesse nell’ambito del MoU includono l’obiettivo di promuovere l’uso di Sustainable Aviation Fuel, la gestione ambientale, inclusa la gestione dei rifiuti e dell’energia, l’approvvigionamento sostenibile e lo sviluppo della forza lavoro dell’aviazione”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Questo ultimo sviluppo è un passo significativo verso il consolidamento della relazione forte e duratura che continua a evolversi tra Qatar Airways Group e Virgin Australia. È anche un’enorme spinta alla nostra ambizione condivisa di creare una scelta e un valore ancora maggiori per tutti i passeggeri australiani, con una sana competizione e un world-class service al centro della nostra offerta collettiva. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare un’alleanza tra le nostre due compagnie aeree che fornirà immensi benefici ai clienti, alle aziende australiane, ai posti di lavoro australiani e all’economia in generale”.

Il Virgin Australia Group Chief Executive Officer, Ms. Jayne Hrdlika, ha affermato: “Oggi diamo il benvenuto a una nuova era per Virgin Australia. L’investimento di Qatar Airways è un enorme voto di fiducia nella nostra attività e nell’aviazione australiana in senso più ampio. Ci prepara per un successo a lungo termine e aggiunge carburante al nostro audace programma di trasformazione. Questa è una grande vittoria per i consumatori australiani, che stanno già beneficiando di una scelta più ampia e di un valore maggiore quando viaggiano in Europa, Medio Oriente e Africa da quando i nostri voli sono stati messi in vendita a dicembre. A livello domestico, stiamo competendo bene e stiamo ottenendo risultati migliori che in qualsiasi altro momento nei nostri 24 anni di storia. Essere supportati da una delle più grandi compagnie aeree del mondo ora ci offre la scala e l’accesso alle competenze del settore che supporteranno una crescita continua in linea con il mercato domestico, miglioreranno la nostra capacità di competere per segmenti chiave del mercato e aggiungeranno slancio alle nostre margin ambitions. Oggi è un giorno di grande orgoglio per tutti nel team di Virgin Australia. Ognuno dei nostri 8.000 membri del team ha svolto un ruolo importante nel portarci a questo punto. Molti dei nostri dipendenti sono personalmente entusiasti delle secondment opportunities e lo abbiamo visto attraverso la straordinaria risposta alle manifestazioni di interesse per i ruoli di pilota e personale di cabina presso Qatar Airways. Virgin Australia ha un futuro luminoso e continueremo a procedere di forza in forza con Qatar Airways al nostro fianco. Ringraziamo il Tesoriere federale per la sua decisione e ci uniamo a lui nel riconoscere l’esito positivo per la concorrenza, i consumatori e la crescita occupazionale. Oggi è una grande notizia per i numerosi stakeholder che contano sul successo di Virgin Australia”.

Il Bain Capital Partner, Mr. Mike Murphy, ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Qatar Airways Group come partner di Virgin Australia. Virgin Australia è emersa come una compagnia solida e redditizia con una posizione di mercato interessante, una base di clienti fedeli e un entusiasmante percorso di crescita. Ora, attraverso la nostra partnership con Qatar Airways, stiamo sbloccando nuove aree di cooperazione con una delle principali compagnie aeree al mondo. Bain Capital rimane l’azionista di maggioranza e si impegna per il successo a lungo termine di Virgin Australia”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)