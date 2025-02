News Brevi – 27.02.2025

CONVEGNO ENAC – ENEA – GSE PER UN FUTURO PIU’ SOSTENIBILE PER L’AVIAZIONE – Enac, in collaborazione con ENEA e GSE per il Territorio ha organizzato ieri, a Roma, presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi, il convegno “Il Sistema Italia per la Riconciliazione del Trasporto Aereo con l’Ambiente” che ha ospitato gli interventi del Ministro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto e del Presidente Enac Pierluigi Di Palma. L’evento ha riunito importanti esponenti delle istituzioni e del settore che hanno presentato iniziative concrete a favore della sostenibilità e della decarbonizzazione del trasporto aereo nazionale. Enac ed ENEA hanno presentato le Linee Guida del progetto SAVES (Sustainable Aviation Vectors for Energy tranSition) – disponibili sul sito Enac – iniziativa innovativa mirata a ridurre le emissioni di CO2 in un contesto aeroportuale, promuovendo l’utilizzo di combustibili sostenibili per l’aviazione, quali i biocarburanti avanzati e i carburanti sintetici, e lo sviluppo di tecnologie a idrogeno ed elettriche sia per la mobilità a terra, sia per la propulsione degli aeromobili del futuro. Un altro momento particolarmente significativo è stato la firma dell’accordo di collaborazione istituzionale tra Enac, Enac Servizi e GSE, finalizzato a migliorare l’efficienza energetica delle infrastrutture aeroportuali e a promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili nel settore. Il convegno, aperto dai saluti istituzionali del DG ENEA Giorgio Graditi e del Presidente GSE Paolo Arrigoni, ha ospitato gli interventi del DG Enac Fabio Nicolai, dell’Amm. Unico Enac Servizi Marco Trombetti, dell’AD Aeroport di Roma Marco Troncone, dell’AD Milan Airports Armando Brunini, del Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili ENEA Giulia Monteleone e del Direttore della Direzione Fonti Rinnovabili GSE Luca Barberis. Le conclusioni sono state affidate al Presidente Pierluigi Di Palma e al Ministro Gilberto Pichetto Fratin.

CONVEGNO ENAC – LUISS SCHOOL OF LAW “GREEN DEAL DEL TRASPORTO AEREO – INTERMODALITA’ E CAPACITA’ INFRASTRUTTURALE” – Sfide e opportunità della transizione ecologica, intermodalità e capacità infrastrutturale degli scali nazionali per sostenere il Green Deal: di questo si è parlato nel convegno “Green Deal del trasporto aereo – Intermodalità e capacità infrastrutturale” organizzato da Enac e Luiss School of Law, con il supporto di Enav e di Aeroporti di Roma, aperto dai saluti istituzionali del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Edoardo Rixi e del Presidente IX Commissione Trasporti Camera On. Salvatore Deidda, che si è svolto il 25 febbraio a Roma. Sono intervenuti, con la moderazione del Direttore Formiche e Airpress Flavia Giacobbe, il Presidente Assaeroporti Carlo Borgomeo, l’AD ITA Airways Joerg Eberhart, Presidente Gruppo SAVE Enrico Marchi, l’AD ENAV Pasqualino Monti, il Presidente ADR – Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, il Professore Ordinario di Diritto Amministrativo Università Luiss Guido Carli e Dean Luiss School of Law Aristide Police. Le conclusioni sono state affidate al Presidente Enac Pierluigi Di Palma e al già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta. Hanno partecipato all’incontro Diana Agosti Catricalà, coniuge di Antonio Catricalà, a cui è dedicato l’Osservatorio sul trasporto aereo di Enac e Luiss School of Law, il Consigliere di Amministrazione Enac Benedetta Fiorini e il Magistrato delegato della Corte dei conti, Presidente Pino Zingale.

EMIRATES SUPPORTA I CLIENTI DURANTE IL MESE SACRO DEL RAMADAN – Emirates informa: “Riflettendo lo spirito di unione e generosità durante il mese sacro del Ramadan, Emirates servirà migliaia di meal boxes sia a bordo che ai gate di imbarco e trasmetterà una serie di contenuti religiosi e popolari programmi TV su Ice, oltre a offrire piatti tradizionali del Ramadan nelle lounge. Presso le Emirates Lounges nel Dubai International Airport (DXB), durante il Ramadan verrà offerta una serie di dolci arabi, datteri e caffè. Piatti tradizionali saranno disponibili nelle lounge di First e Business Class. Le lounge Emirates al Cairo e a Jeddah serviranno anch’esse una serie di piatti del Ramadan. Le lounge Emirates dispongono di sale di preghiera dedicate e strutture per le abluzioni per garantire un ambiente di culto tranquillo. Per il comfort dei clienti che digiunano, presso alcuni Emirates Boarding Gates durante l’orario dell’iftar, vengono distribuiti complimentary iftar boxes per aiutare a rompere il digiuno, contenenti acqua, laban, una banana e datteri. Per garantire i massimi livelli di accuratezza per i passeggeri, Emirates utilizza uno strumento unico per calcolare gli orari corretti per l’imsak (l’orario di inizio del digiuno) e l’iftar durante il volo, in base agli orari dell’alba e del tramonto del luogo in cui il volo sta passando utilizzando la longitudine, la latitudine e l’altitudine dell’aeromobile. Quando tramonta il sole, i passeggeri saranno ufficialmente informati dell’orario dell’iftar dal capitano. Dal mese del Ramadan, ai clienti che rompono il digiuno in tutte le classi di cabina verso destinazioni selezionate verranno offerti nutritionally balanced Ramadan meal boxes. I pasti Iftar saranno serviti in scatole personalizzate, progettate da Emirates per rappresentare il design geometrico che caratterizza l’arte islamica tradizionale. I Ramadan boxes di Emirates vengono serviti in aggiunta al normale servizio di pasti caldi. I Ramadan boxes verranno serviti sui voli dedicati ai gruppi Umrah in viaggio verso Jeddah e Medina durante il mese del Ramadan”. “Per tutta la durata del mese sacro, Emirates ice presenterà contenuti religiosi speciali. Il Sacro Corano è disponibile anche su ice. Tra gli oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand su ice ci sono fino a 450 canali di film e TV in arabo, nonché 400 canali di musica araba e podcast. Emirates fornisce un Ramadan awareness training per il suo equipaggio di cabina e i team di terra a Dubai e in tutta la sua rete. Sono state fornite risorse di formazione speciali per garantire che i team operativi siano a conoscenza del Mese Sacro, comprendano il significato culturale e le sfumature di questo periodo e riconoscano le pratiche specifiche adottate dai musulmani, in modo da essere preparati a fornire i massimi livelli di servizio ai clienti durante tutta la loro esperienza di viaggio”, conclude Emirates.

AMERICAN AIRLINES LANCIA L’AADVANTAGE® PROGRAM PER IL NUOVO ANNO – American Airlines informa: “Con l’inizio di un nuovo anno dell’AAdvantage® program il 1° marzo, American Airlines offre a milioni di membri una rampa di lancio per ottenere un vantaggio sullo status e sui rewards nel 2025. Per un periodo di tempo limitato, i membri AAdvantage® possono guadagnare 500 additional Loyalty Points per ogni volo effettuato a marzo 2025, fino a un totale di 5.000 Loyalty Points. Oggi, il programma AAdvantage® offre ancora più opzioni per personalizzare i viaggi e le esperienze dei clienti con gli stessi rewards and status qualification requirements di cui già godono. Inoltre, mentre gli status and Loyalty Point Reward levels sono rimasti gli stessi per il nuovo anno, i membri possono ora tracciare in modo più intuitivo il loro percorso verso lo status grazie a una redesigned AAdvantage® Activity page online. Quest’anno American offre ai soci più Loyalty Point Rewards, in modo che possano personalizzare il viaggio per ciò che più conta per loro, insieme a più modi per utilizzare le miglia. I soci possono ora ricevere una nuova etichetta bagaglio personalizzata e collezionabile come Loyalty Point Rewards dopo aver raggiunto 15.000 Loyalty Points. A partire dal 18 marzo, i soci potranno acquistare cibo e bevande utilizzando le loro miglia durante i voli idonei. Questo nuovo modo di utilizzare le miglia si basa sull’introduzione dell’opzione di utilizzare le miglia per il Wi-Fi, che American ha aggiunto nel 2024 e ha ricevuto feedback entusiasti dai soci AAdvantage. I soci possono scegliere World of Hyatt awards a vari livelli in Loyalty Point Rewards dopo aver collegato il loro account AAdvantage® al programma Hyatt. Queste opportunità ampliano diversi modi aggiuntivi in cui i soci possono già utilizzare le proprie miglia”. “A dicembre, American ha annunciato l’aggiunta di nuovi Million Miler™ lifetime status levels per i soci che hanno raggiunto milioni di miglia percorse: soci che hanno raggiunto 4 milioni di miglia hanno guadagnato lo status Platinum Pro® lifetime; soci che hanno raggiunto 5 milioni di miglia hanno guadagnato lo status Executive Platinum® lifetime. In risposta a ulteriori feedback, qualsiasi membro con systemwide upgrades ora ha più tempo per utilizzare i propri upgrade rispetto agli anni passati. Per il secondo anno consecutivo, American mantiene gli stessi requisiti per status and reward levels, poiché i membri sbloccano Loyalty Point Rewards nel loro percorso verso premi e status. Questa coerenza rende più semplice il raggiungimento o il mantenimento dello status e tutti i suoi vantaggi. American continuerà a sviluppare il suo programma di premi di viaggio leader del settore per offrire più valore ed esperienze personalizzabili per i membri AAdvantage®“, conclude American.

LOCKHEED MARTIN PRESENTA UNA SCALABLE COUNTER-UNMANNED AERIAL SYSTEM SOLUTION – Lockheed Martin informa: “Mentre la minaccia degli small Unmanned Aerial Systems (UAS) continua a evolversi, Lockheed Martin sta dimostrando un nuovo approccio per contrastare queste minacce emergenti. Un recente evento sul campo ha segnato il primo di una serie pianificata di innovative showcases che presentano uno scalable, layered defense system, progettato per rilevare, tracciare, identificare e eliminare gli UAS. Questa modular, open-architecture solution combina un combat-proven command and control with Artificial Intelligence (AI)-enabled detection and track software, low-cost sensors, un increasing array of effectors. La soluzione è stata progettata per facilitare una rapida distribuzione e un’integrazione perfetta con altri sistemi”. “L’integrazione di diversi sensori tramite un user-optimized command and control (C2) system aiuta a semplificare l’identificazione delle minacce e abbiamo le offerte tecnologiche complementari per convertire i dati raccolti in informazioni fruibili”, ha affermato Tyler Griffin, C-UAS director at Lockheed Martin. “Il nostro open architecture approach offre una agile, layered defense solution che accelera i risultati relativi a questa minaccia dinamica. Questa demo fondamentale evidenzia come possiamo realizzare la missione oggi e prepara il terreno per ciò che Lockheed Martin e i nostri partner realizzeranno nelle settimane e nei mesi a venire”. “Lockheed Martin e i suoi partner hanno dimostrato con successo la capacità di rilevare, tracciare ed eseguire tecniche di mitigazione contro un mix di piccoli UAS, inclusi singoli obiettivi e sciami di droni in arrivo. Questo importante passaggio sottolinea il nostro impegno nel fornire soluzioni efficaci, scalabili e integrate per la missione anti-UAS”, conclude Lockheed Martin.

ANA INIZIA LA VENDITA DI FLIGHT TICKET SALES TRAMITE NDC CON HOPPER – All Nippon Airways (ANA) e Hopper hanno iniziato la vendita di ANA international tickets tramite New Distribution Capability (NDC). Hopper è una global travel platform che alimenta la sua applicazione mobile per i consumatori, il sito Web e i canali diretti dei suoi partner tramite la loro divisione B2B, HTS. La piattaforma NDC di ANA è alimentata da OpenJaw Technologies e i suoi contenuti vengono forniti tramite Travelfusion, un aggregatore di contenuti leader. Questa è la prima volta che ANA effettuerà vendite tramite NDC negli Stati Uniti. Hopper e i suoi partner HTS avranno pieno accesso ai contenuti, alle tariffe e ai servizi accessori di ANA, inclusi i migliori prezzi pubblicati disponibili. Oltre a prenotare ed emettere biglietti aerei ANA, i clienti potranno gestire modifiche di base alle loro prenotazioni e rimborsi tramite Hopper. L’applicazione consumer di Hopper è la terza più grande agenzia di viaggi online (OTA) del Nord America con oltre 120 milioni di download. “Siamo entusiasti di aver raggiunto questo nuovo traguardo con Hopper”, ha affermato Sawako Oda, Vice President of ANA The Americas, Marketing & Sales. “Come primo partner NDC di ANA negli Stati Uniti, Hopper ci aiuterà a continuare a migliorare le esperienze di viaggio per i nostri clienti”. ANA continuerà a migliorare la piattaforma NDC per rendere le prenotazioni e gli acquisti di biglietti aerei internazionali più facili e convenienti per una gamma più ampia di clienti.

TEXTRON DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Textron informa: “Il Board of Directors of Textron Inc. ha dichiarato oggi un dividendo trimestrale di $0,02 per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° aprile 2025 ai titolari registrati alla chiusura delle attività il 14 marzo 2025”.

SAAB SIGLA CONTRATTO PER EQUIPAGGIARE LA COLOMBIAN NAVY – Saab ha firmato un contratto con Damen Naval per la Colombian Navy. L’ordine include il 9LV Combat Management System e il 9LV Fire Control System, sensori e radar per il nuovo Plataforma Estratégica de Superficie (PES) programme. “Il PES programme è all’avanguardia e siamo onorati che la Colombian Navy abbia scelto Saab per fornire il suo combat system. La nostra partnership con Damen Naval segna un’importante collaborazione nel settore navale. Questa è la prima volta che lavoriamo insieme”, afferma Carl-Johan Bergholm, Senior Vice President and Head of Business Area Surveillance.

L’EASA ESTENDE LA CONSULTAZIONE PER I PROPOSED MEANS OF COMPLIANCE ALLA SC E-19 – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha esteso il periodo di consultazione per i proposed Level 2 Means of Compliance (MoC): Overspeed and Containment Demonstration, Endurance and Durability Demonstration, alla Special Condition on Electric/Hybrid Propulsion Systems (EHPS) — SC E-19. L’EASA incoraggia tutte le parti interessate e gli stakeholder interessati a esaminare e commentare il MoC proposto tramite la voce dedicata del Comment-Response Tool (CRT) fino al 31 marzo 2025”.

EASA: APERTE LE APPLICATIONS PER LO STUDY PLACEMENT SCHEME – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha appena aperto lo Study Placement Scheme (SPS) per le candidature sull’EASA Careers Portal. Se devi completare un tirocinio obbligatorio o scrivere la tua tesi finale come parte dei tuoi studi universitari o della tua qualifica professionale, non perdere questa opportunità. Il bando per quest’anno è aperto fino al 31 dicembre 2025. Maggiori informazioni sulla Traineeships and Study Placements webpage: https://careers.easa.europa.eu/content/Traineeships-and-study-placements/“.

DELTA PORTA A BORDO LO CHAMPAGNE TAITTINGER – Delta informa: “Lo champagne è il vino dei festeggiamenti e una partnership tra Delta e la Maison Taittinger non poteva essere più riuscita che nell’anno in cui la compagnia celebra il suo centenario. Con questa partnership Delta e Taittinger uniscono l’impegno della compagnia aerea per un servizio di livello eccezionale con l’eredità di lusso il savoir faire della nota casa di champagne francese. Questa collaborazione rappresenta una pietra miliare per entrambi i brand, e stabilisce un nuovo standard per l’ospitalità a bordo nell’anno in cui Delta festeggia i suoi primi cento anni”. “Non tutti gli champagne sono uguali. Taittinger è uno champagne per intenditori: rappresenta un’eleganza sobria e sofisticata che stupirà i nostri passeggeri in classe Delta One”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P. Inflight Service di Delta Air Lines. “Taittinger è un’azienda a conduzione familiare, la cui reputazione di eccellenza rispecchia la nostra. Non possiamo che essere entusiasti di collaborare con loro per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri”. Taittinger Brut la Française è uno champagne equilibrato, noto per la sua indiscutibile qualità, che si caratterizza per il suo colore oro pallido e tenue e per bollicine fini e persistenti. “In Delta non siamo mai soddisfatti dello status quo. I nostri team testano e migliorano costantemente le nostre offerte con l’obiettivo di offrire a bordo un’esperienza di prima classe. Ci impegniamo sempre per superare i nostri standard più elevati”, ha proseguito Manion Taylor. “Allo stesso modo, Taittinger è una maison conosciuta per la sua produzione di altissima qualità, che supera i requisiti minimi di invecchiamento e incarna pratiche sostenibili, oltre a produrre champagne eccellenti”. Lo champagne Taittinger sarà presentato nella carta dei vini di bordo Delta One e verrà offerto come aperitivo sui voli internazionali. Come tutte le bevande premium Delta, potrà essere ordinato durante tutta la durata del volo. Inoltre, Delta suggerirà abbinamenti gastronomici che risulteranno ancora migliori con calice di Taittinger. “Il programma dedicato ai vini di Delta è leader nel settore, dalle partnership con brand famosi alla capacità di accendere I riflettori sulle gemme meno conosciute della produzione vinicola mondiale, la creatività e l’impegno per un’esperienza a bordo eccezionale offerta da Delta non sono secondi a quelli di nessun altro”, ha detto Andrea Robinson, Master Sommelier e consulente Delta. Quest’anno, Delta sta ampliando il suo programma Sky Sommelier per gli assistenti di volo sui collegamenti transoceanici. “I punti di contatto tra i nostri assistenti di volo e i passeggeri sono uno dei tratti distintivi dell’esperienza di Delta. Investiamo nella formazione del nostro personale in modo che possa continuare a coltivare l’ospitalità e l’eccellenza del servizio per cui siamo famosi”, ha concluso Manion Taylor.

DELTA: SFRUTTARE AL MEGLIO LO SCALO CON L’INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT TRANSIT TOUR – Delta informa: “I clienti Delta durante uno scalo a Incheon Airport possono ora godersi le attrazioni di Seoul, sia che abbiano poco tempo a disposizione o un’intera giornata libera. L’Incheon International free transit tour program è un ottimo modo per i viaggiatori di esplorare le diverse attrazioni di Seoul e dell’area di Incheon mentre aspettano il loro volo successivo. Il Transit Tour programconsente ai clienti in scalo di vivere il meglio della Corea e creare ricordi indimenticabili. L’Incheon Airport Transit tour è un programma turistico gratuito per i viaggiatori con uno scalo da 4 a 24 ore a ICN, che consente loro di esplorare i siti turistici coreani più popolari su un autobus turistico di andata e ritorno con una guida professionale. I viaggiatori con scali superiori a 24 ore non possono partecipare al tour. I viaggiatori interessati che desiderano partecipare al Transit tour possono effettuare una prenotazione in anticipo tramite il sito Web di prenotazione del Transit tour ICN”.

JETBLUE LANCERA’ UN NUOVO SERVIZIO TRA IL MANCHESTER-BOSTON REGIONAL AIRPORT E NEW YORK JFK – JetBlue ha annunciato oggi che lancerà un nuovo daily summer-seasonal service tra Manchester-Boston Regional Airport (MHT) e New York John F. Kennedy International Airport (JFK), a partire dal 12 giugno 2025. Questa ultima espansione sarà l’unico servizio aereo diretto tra Manchester, New Hampshire e New York City. “Con questa nuova rotta, stiamo rendendo più facile che mai per i viaggiatori del New Hampshire raggiungere la Grande Mela e oltre”, ha affermato Dave Jehn, Vice President of Network Planning and Airline Partnerships, JetBlue. “Che si tratti di una fuga veloce a New York City o di una coincidenza senza soluzione di continuità per un viaggio al sole nei Caraibi, questo servizio offre ai clienti un’esperienza di viaggio comoda e conveniente dal loro aeroporto di origine”. Annunciato appena un mese dopo i voli inaugurali di JetBlue da Manchester a Orlando, Fort Myers e Fort Lauderdale, il nuovo servizio è progettato per la massima praticità. Una partenza al mattino presto da Manchester offre coincidenze senza soluzione di continuità a JFK, mentre il volo di ritorno in tarda serata consente ai viaggiatori di godersi un’intera giornata di lavoro o di svago prima di tornare a casa nel New Hampshire. JetBlue will opererà la rotta con Airbus A320 aircraft.