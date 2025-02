Rolls-Royce Holdings Plc comunica i 2024 Full Year Results

Rolls-Royce Holdings Plc ha comunicato i 2024 Full Year Results.

“Significativi progressi nella trasformazione, con Underlying operating profit di 2,5 miliardi di sterline, con margine del 13,8%, che riflette l’impatto delle nostre iniziative strategiche, l’ottimizzazione commerciale e i vantaggi dell’efficienza dei costi.

Free cash flow di 2,4 miliardi di sterline, guidato da un solido utile operativo, con un net cash balance di 475 milioni di sterline alla fine dell’anno.

Dividendo di 6,0 penny per azione per l’intero anno 2024, basato su un 30% payout ratio dell’underlying profit after tax”, afferma Rolls Royce.

Tufan Erginbilgic, CEO, ha affermato: “I solidi risultati del 2024 si basano sui progressi compiuti lo scorso anno, mentre trasformiamo Rolls-Royce in un’azienda ad alte prestazioni, competitiva, resiliente e in crescita. Tutte le divisioni principali hanno registrato prestazioni notevolmente migliorate, nonostante un ambiente della supply chain che rimane impegnativo.

Ci stiamo muovendo con ritmo e intensità. Sulla base della nostra 2025 guidance, ora prevediamo di ottenere un underlying operating profit e un free cash flow entro i target ranges stabiliti al nostro Capital Markets Day, due anni prima del previsto. Prestazioni notevolmente migliorate e un bilancio più solido ci danno la sicurezza di ripristinare i dividendi degli azionisti e annunciare un riacquisto di azioni da 1 miliardo di sterline nel 2025.

I nostri upgraded mid-term targets includono un underlying operating profit di 3,6-3,9 miliardi di sterline e un free cash flow di 4,2-4,5 miliardi di sterline. Questi obiettivi a medio termine sono una pietra miliare, non una destinazione, e vediamo forti prospettive di crescita oltre il medio termine”.

“Il 2024 è stato un altro anno di forte consegna strategica e finanziaria, basandoci sulle nostre performance del 2023. In questi due anni abbiamo ottenuto performance notevolmente migliorate: l’underlying operating profit è aumentato di 1,8 miliardi di sterline, a 2,5 miliardi di sterline, il margine operativo di 8,7 punti, al 13,8%, il free cash flow di 1,9 miliardi di sterline, a 2,4 miliardi di sterline.

Il margine operativo di Civil Aerospace è salito al 16,6% (2023: 11,6%), trainato da un widebody aftermarket profit più elevato e da una performance più solida nella business aviation. Defence ha prodotto un margine operativo del 14,2% (2023: 13,8%), con un operating profit più elevato trainato da una performance aftermarket più solida, insieme alla crescita in submarines. Power Systems ha prodotto un margine operativo del 13,1% (2023: 10,4%), trainato principalmente da una performance più solida in power generation, supportata dai nostri interventi aziendali”, prosegue Rolls-Royce.

“La nostra guidance riguardo underlying operating profit and free cash flow per il full year 2025 dimostra un continuo forte progresso strategico. La nostra guidance 2025 ci vede raggiungere gli obiettivi del Capital Markets Day per il 2027 con due anni di anticipo rispetto a quanto pianificato.

2025 financial guidance: Underlying operating profit £2,7 miliardi – £2,9 miliardi; Free cash flow £2,7 miliardi – £2,9 miliardi”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)