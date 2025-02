Embraer riporta i risultati del quarto trimestre 2024 e dell’intero anno

Embraer ha rilasciato i risultati del quarto trimestre 2024 e dell’intero anno. “I ricavi hanno totalizzato US$ 2,311 miliardi nel 4Q24 e US$ 6,395 miliardi nel 2024, il livello più alto di sempre, +21% anno su anno e nella fascia alta della guidance. I Defense & Security revenues hanno registrato un +40% di crescita anno su anno.

L’Adjusted EBIT ha raggiunto US$ 265,1 milioni, con un margine dell’11,5% nel 4Q24. Nel 2024 la società ha registrato un Adjusted EBIT di US$ 708,2 milioni e un margine dell’11,1% (US$ 558,2 milioni e 8,7% ex-Boeing), al di sopra della guidance”, afferma Embraer.

“L’Adjusted free cash flow senza Eve è stato di US$ 995,5 milioni durante il trimestre e di US$ 675,6 milioni nel 2024, supportato da un numero maggiore di aeromobili consegnati, da una solida performance nelle vendite e dalla Boeing arbitration. Di conseguenza, la società ha chiuso il 2024 con una net debt position di US$ 110,7 milioni (senza Eve).

Embraer ha chiuso il 2024 con un 0.1x net debt-to-Ebitda ratio, in calo rispetto a 1,4x nel 2023. Moody’s ha migliorato il credit rating di Embraer da “Ba1” a “Baa3” con stable outlook a dicembre. Di conseguenza, tutte e tre le principali agenzie di rating statunitensi classificano la società Investment Grade (IG)“, prosegue Embraer.

“Embraer ha consegnato 75 jet nel 4Q24, di cui 31 erano commercial jets (20 E2 e 11 E1) e 44 erano executive jets (22 light e 22 medium). Nel 2024 la società ha consegnato un totale di 206 aeromobili, di cui 73 erano commercial jets (47 E2 e 26 E1), 130 erano executive jets (75 light e 55 medium), oltre 3 multi-mission C-390 Millennium in Defense & Security; +14% rispetto ai 181 aeromobili consegnati anno su anno (yoy). Le consegne sono state in linea con la guidance sia per Commercial Aviation che per Executive Aviation.

Firm order backlog pari a US$ 26,3 miliardi nel 4Q24, il più grande mai registrato dall’azienda nella sua storia (per maggiori informazioni a riguardo, leggi anche qui), oltre il 40% in più anno su anno e il 16% in più trimestre su trimestre (qoq)”, continua Embraer.

“La guidance per il 2025 prevede: Commercial Aviation deliveries tra 77 e 85 aeromobili, Executive Aviation deliveries tra 145 e 155 aeromobili. Total company revenues nell’intervallo tra US$ 7,0 miliardi e US$ 7,5 miliardi, Adjusted EBIT margin tra il 7,5% e l’8,3%, Adjusted free cash flow pari a US$ 200 milioni o superiore per l’anno”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)