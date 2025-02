Qantas rinnoverà le cabine dei Boeing 737

Qantas introdurrà un’esperienza di volo di nuova generazione su più voli domestici e internazionali a corto raggio con l’annuncio di un major Boeing 737 cabin upgrade program, per integrare l’ampio rinnovamento della flotta già in corso.

“L’investimento aggiuntivo per migliorare l’esperienza di volo per i clienti Qantas sugli aeromobili esistenti vedrà 42 dei 737 della compagnia aerea ricevere una revisione completa della cabina, tra cui: nuovi sedili Business; nuovi sedili Economy; nuovi vani superiori più grandi con fino al 50% di spazio in più, rendendo più facile per ogni cliente riporre i propri bagagli a mano; rinnovo completo della cabina, inclusi nuovi tappeti, pareti laterali e illuminazione d’atmosfera; l’aeromobile continuerà a essere abilitato al Wi-Fi veloce e gratuito.

Il programma di aggiornamento fornirà una modern ‘as-new’ cabin e allineerà la customer experience alla nuova flotta domestica della compagnia aerea.

Si prevede che il primo aeromobile rimodernato inizierà a volare dal 2027. I 737 operano sulla rete domestica della compagnia aerea, sulle rotte trans-Tasman e verso destinazioni internazionali a corto raggio come Bali, Figi e Vanuatu.

Gli aggiornamenti della cabina sono una parte fondamentale dell’investimento complessivo nella flotta domestica della compagnia aerea, che vedrà il nuovo Airbus A321XLR sostituire progressivamente i 737 nel prossimo decennio e un numero maggiore di A220 più piccoli unirsi alla flotta (con cinque nuovi A220 attualmente operativi).

Qantas sarà una delle prime compagnie aeree al mondo a utilizzare l’A321XLR. Il suo primo aereo è entrato in final assembly a novembre ed è stato appena dipinto con la livrea Qantas. L’aereo dovrebbe arrivare a giugno, con un totale di quattro aerei di nuova generazione previsti entro la fine dell’anno solare. L’A321XLR offre sedili Economy più comodi, un aumento del 66% dei sedili Business, un volo più silenzioso, una cabina lunga e ampia, vani portaoggetti extra-large e Wi-Fi gratuito veloce”, afferma Qantas Group.

La CEO di Qantas Group, Vanessa Hudson, ha affermato: “Investire nella nostra flotta è uno dei modi più significativi per trasformare l’esperienza di volo per i nostri clienti e assicurarci di offrire costantemente un viaggio fantastico. Mentre introduciamo nuovi aeromobili nella nostra flotta, stiamo anche facendo in modo che i nostri aeromobili esistenti si sentano come nuovi. I precedenti programmi di upgrade delle cabine hanno prodotto grandi risultati per i nostri clienti e ci hanno permesso di portare design e tecnologie di nuova generazione nella flotta attuale. Questo investimento nelle cabine supporterà anche il nostro personale, che si impegna a fornire la migliore esperienza di volo ai nostri clienti”.

“Gli aeromobili 737 in fase di upgrade dovrebbero lasciare la flotta Qantas verso la fine del renewal program. Anche alcuni degli aeromobili rimanenti che dovrebbero essere ritirati prima subiranno cabin improvements.

Qantas e Jetstar hanno più di 100 nuovi aeromobili in ordine fermo (con molte opzioni di acquisto) e ora, più di 80 aeromobili sono destinati a subire cabin upgrades.

Anche dieci Airbus A330-200 avranno significativi miglioramenti della cabina, con lavori che inizieranno quest’anno, inclusa l’installazione dei nuovi sedili Economy “Project Sunrise”, con schermi di intrattenimento più grandi del 20%, ricarica rapida USB-C e connettività audio Bluetooth. Tutte le tende e i tappeti saranno inoltre sostituiti e vi sarà una nuova illuminazione d’atmosfera.

Il programma di ammodernamento multimilionario per i 787 di Jetstar include la revisione delle cabine di classe economy e business con nuovi sedili e connettività Wi-Fi a partire dal 2026. L’offerta di classe business raddoppierà anche in risposta alla crescente domanda premium, passando da 21 posti a 44″, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)