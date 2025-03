Bombardier celebra la consegna del 1.000° Super-Midsize Business Jet, un Challenger 3500

Bombardier annuncia la consegna del suo 1.000° super-midsize aircraft, che segna una pietra miliare significativa nella storia della business aviation. “Questo traguardo storico è stato celebrato con la consegna di un velivolo Challenger 3500 a JM Family Entreprises, un cliente Bombardier di lunga data, durante una cerimonia speciale presso il Bombardier Challenger delivery centre in Montréal“, afferma Bombardier.

“Raggiungere la consegna del nostro 1.000° super-midsize aircraft segna un momento decisivo per Bombardier”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Questo traguardo è una testimonianza della dedizione e del talento eccezionale dei nostri dipendenti, nonché della fiducia e della lealtà dei nostri clienti in tutto il mondo. Ha un significato ancora più grande perché stiamo festeggiando con un cliente che condivide i nostri valori familiari, lo spirito imprenditoriale e l’impegno per la comunità. I Challenger super-midsize aircraft hanno cambiato le regole del gioco nel settore, definendo un nuovo business jet segment, e siamo entusiasti di continuare a crescere su questa eredità”.

“Durante la celebrazione, il team Bombardier ha consegnato le ceremonial keys del Challenger 3500 a JM Family Enterprises e ha presentato l’aereo agli oltre 700 dipendenti e invitati presenti a questo evento storico.

I super-midsize aircraft di Bombardier hanno stabilito lo standard nella categoria sin dall’entrata in servizio del modello originale, guadagnandosi una reputazione di affidabilità leader del settore e performance eccezionali. Negli ultimi due decenni, questi performance-leading Bombardier aircraft sono stati i best-selling jets nella loro classe e il Challenger 3500 jet continua la serie vincente, guidando il suo segmento nel 2024 come il jet più consegnato.

Il Challenger 3500 è rapidamente diventato uno degli aerei più ricercati nella sua categoria, offrendo i direct operating costs più bassi, performance leader, versatilità senza pari e una cabina all’avanguardia. Offre numerosi industry and category firsts, tra cui la voice-controlled cabin, e integra perfettamente diverse caratteristiche chiave dell’ultra-long-range Global 7500 aircraft di Bombardier, in particolare l’innovativo Nuage seat”, prosegue Bombardier.

“Il Challenger 3500 è inoltre dotato di una Environmental Product Declaration (EPD), così come l’intero portafoglio di in-production aircraft di Bombardier. Con questo, Bombardier rimane a oggi l’unico business jet manufacturer ad aver pubblicato EPD per i suoi aeromobili. Bombardier copre inoltre tutti i suoi operational flights con Sustainable Aviation Fuel tramite il Book-and-Claim system”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)