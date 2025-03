Condor decolla per i suoi primi scheduled flights all’interno della Germania

Condor informa: “Sabato 1° marzo 2025, Condor è decollata per i suoi primi scheduled flights all’interno della Germania da molti anni. Intorno alle 10:30, il volo Condor DE4095 è decollato per la prima volta da Frankfurt Airport con destinazione Berlin Brandeburg Airport (BER). Circa quindici minuti dopo, intorno alle 10:45, il volo Condor DE4179 è decollato per la prima volta da Frankfurt Airport per Hamburg Airport (HAM). Da domenica 2 marzo 2025, Condor collegherà le due città con Francoforte due volte al giorno, mattina e sera”.

“Con i nostri city flights, stiamo adattando il nostro flight schedule alle esigenze dei nostri ospiti”, afferma Peter Gerber, CEO Condor. “Berlino e Amburgo sono città che rappresentano destinazioni popolari sia per viaggi d’affari che di piacere. Stiamo inoltre aprendo ulteriori possibilità di collegamento per i nostri ospiti: dopotutto, il Condor long-haul network da Francoforte offre naturalmente anche ai nostri ospiti da Berlino e Amburgo molte destinazioni interessanti”.

“Tutti i voli sono operati in una configurazione di cabina a due classi, con Business Class ed Economy Class. A bordo, gli ospiti della Business Class godono del consueto comfort, con un posto centrale gratuito, e vengono forniti loro bevande e uno spuntino di alta qualità. Gli ospiti della Economy Class ricevono acqua gratuita e un piccolo dolcetto.

Tra gli altri, i nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo saranno operativi sulle rotte per Berlino e Amburgo. Con i motori PW1127G, i nuovi aeromobili Condor sono equipaggiati con l’ultima generazione di motori Pratt & Whitney, che non solo riducono il consumo di carburante del 20%, ma possono anche operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF). L’aeromobile emette inoltre fino al 20% in meno di CO2 e fino al 50% in meno di rumore. Ciò si traduce in un consumo di cherosene di 1,9 litri per passeggero ogni 100 chilometri a bordo di un A320neo, offrendo al contempo il massimo comfort al cliente. I biglietti per i voli per Berlino e Amburgo possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggio o online su https://www.condor.com“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)