News Brevi – 28.02.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DALLA SARDEGNA CON FALCON 900 – Si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio, un volo da Cagliari a Milano di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, richiesto per assicurare il trasporto sanitario d’urgenza per una donna incinta in pericolo di vita e bisognosa di cure urgenti. L’urgente necessità di un intervento specialistico ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. La paziente, proveniente dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato, è stata imbarcata all’aeroporto di Cagliari su un velivolo Falcon 900 intorno alle ore 14. Durante il volo di trasferimento la donna è costantemente assistita da una equipe medica. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Milano dopo circa un’ora di volo. Da qui la paziente è stata rapidamente trasferita a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato tempestivamente coordinato e attivato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1a Regione Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: PRIMA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA DISABILITA’ UDITIVA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato alla prima riunione del gruppo di lavoro sulla Disabilità Uditiva, organizzata dalla Direzione Enac Tutela dei Diritti del Passeggero, a cui hanno preso parte i rappresentanti di diverse associazioni del settore. “L’Enac ha come missione istituzionale la tutela dei passeggeri e la garanzia del diritto alla mobilità di tutti, nessuno escluso. Anche il gruppo di lavoro di oggi si inserisce nella più ampia strategia di Enac, unica amministrazione ad avere una direzione dedicata ai diritti dei passeggeri, che punta a semplificare l’esperienza di volo per le persone con disabilità e a ridotta mobilità”, ha dichiarato il Presidente Di Palma. Durante il meeting, che rientra nelle attività del Tavolo Tecnico Permanente Enac per la tutela dei passeggeri con disabilità o a ridotta mobilità (PRM), è stata presentata un’app innovativa, che utilizza l’Intelligenza Artificiale per la lingua dei segni italiana (LIS), sviluppata con il supporto di Nexylab S.r.l. e QuestIT S.r.l. per fornire assistenza ai passeggeri sordi e sordomuti. L’app consente di dialogare in tempo reale con la lingua dei segni e potrà avere applicazione concreta in ambito aeroportuale per favorire l’accessibilità dei passeggeri sordi. Presenti all’incontro, per Enac, il Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero Mark De Laurentiis, Nadia Orsini, Paola Tenti, Beatrice Erriu e Antonio Gatto, insieme ad Annalisa Di Gioia e Amir Zuccalà dell’ENS – Ente Nazionale Sordi, a Nazaro Pagano di ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, Valentina Lener di Aeroporti2030, Valentina Menin di Assaeroporti, il Presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, Marina Maschio Assistance di ADR – Aeroporti di Roma, Fabiana Filippi di Ita Airways, Manuele Chieppa di Nexylab S.r.l. ed Ernesto Di Iorio di QuestIT S.r.l..

AL VIA IL REIMPIANTO DI ALBERI MONUMENTALI NELL’AEROPORTO DI BARI – Aeroporti di Puglia conferma il proprio impegno a favore della sostenibilità e tutela ambientale accogliendo nelle aree verdi dello scalo di Bari 36 alberi monumentali (34 ulivi e 2 carrubi). Grazie alla Convenzione siglata con RFI è stato possibile quindi trovare una nuova collocazione per gli alberi monumentali che si trovavano sulle aree dei lavori per il ‘Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare). L’accordo garantisce la conservazione e la ricollocazione degli alberi monumentali, i cui primi esemplari sono stati reimpiantati stamattina sulla collinetta del parco pubblico del ‘Karol Wojtyla’ alla presenza del sindaco di Bari, Vito Leccese e del Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, assicurando la loro sopravvivenza e valorizzazione. “L’arrivo degli alberi rappresenta un segnale forte del continuo impegno di AdP per l’ambiente e riteniamo che non siano solo elementi di arredo urbano, ma veri e propri custodi della storia e della biodiversità del nostro territorio. Accoglierli significa contribuire attivamente alla salvaguardia del patrimonio naturale e offrire ai passeggeri un ambiente più sano e più accogliente. Aeroporti di Puglia è da sempre in prima linea nella promozione di pratiche sostenibili e questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione all’ambiente, alla qualità dell’aria e al benessere dei passeggeri e di tutti i fruitori delle nostre aree verdi. Con questi alberi monumentali, l’aeroporto non è solo un punto di transito, ma diventa simbolo di un futuro più verde e responsabile”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Quella messa in campo da Aeroporti di Puglia e RFI è un’iniziativa che dimostra l’impegno condiviso, la collaborazione istituzionale e il supporto di tante aziende, per raggiungere un obiettivo comune: implementare il più possibile il verde e la presenza di alberi in città. Per questo oggi accogliamo con grande entusiasmo questi 36 alberi che saranno piantati nelle aree verdi dello scalo di Bari. Questo è un esempio concreto di come il progresso delle infrastrutture possa andare di pari passo con la salvaguardia dell’ambiente, perché ogni nuovo albero nel nostro territorio è un piccolo grande passo verso un futuro migliore”, ha dichiarato il sindaco di Bari Vito Leccese. L’area individuata consentirà il reimpianto e la cura degli esemplari per circa tre anni, tempo necessario al loro attecchimento. AdP si impegna inoltre a garantire la manutenzione, la sorveglianza e la custodia delle aree, in linea con le disposizioni della Regione Puglia sulle “Linee guida per l’espianto e reimpianto degli ulivi monumentali”. Questo progetto, realizzato in collaborazione con RFI e l’Appaltatore, si inserisce in un quadro di sostenibilità ambientale, ribadendo l’attenzione di Aeroporti di Puglia alla conservazione del patrimonio naturale. La società conferma così il proprio ruolo di attore responsabile nel coniugare lo sviluppo delle infrastrutture con la tutela del territorio.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL DELEGATO DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA AI TRASPORTI E ALLA LOGISTICA – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato, presso la sede centrale Enac, il Delegato del Presidente di Confindustria ai Trasporti e alla Logistica, Leopoldo Destro. Un incontro cordiale, in cui è stata ribadita la visione comune con cui il sistema Italia sta realizzando il trasporto aereo del futuro in una dimensione sinergica, intermodale e integrata, con importanti prospettive di crescita per le imprese e con significative ricadute economiche e occupazionali”.

IL PRESIDENTE ENAC RINGRAZIA IL DIRETTORE LATTARULO PER IL SERVIZIO RESO ALL’ENTE – Enac informa: “ll Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha rivolto un sentito ringraziamento all’Ing. Antonio Lattarulo, giunto al termine del suo percorso professionale, per il grande impegno profuso in seno all’Ente, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità con passione e competenza, come Direttore Territoriale Puglia Basilicata e Direttore Personale di Volo. Da parte del Presidente Di Palma e del personale tutto dell’Ente, un caloroso augurio al Direttore Lattarulo per un futuro ricco di soddisfazioni e serenità”.

JETBLUE: STATEMENT SULL’ANNUNCIO RIGUARDO GLI AIR TRAFFIC CONTROLLER – JetBlue ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito ai piani dell’U.S. Department of Transportation Secretary Sean Duffy di potenziare le assunzioni di controllori del traffico aereo: “Elogiamo il Segretario Duffy per aver adottato misure necessarie per affrontare la carenza di controllori del traffico aereo nel Paese, semplificando le assunzioni e aumentando gli stipendi iniziali dei candidati. JetBlue sostiene da tempo i miglioramenti al controllo del traffico aereo per ridurre i ritardi e aumentare la concorrenza, soprattutto in uno spazio aereo congestionato come quello di New York. I controllori del traffico aereo lavorano instancabilmente per garantire la sicurezza dei viaggiatori e il sistema necessita di personale adeguato e tecnologie moderne per funzionare in modo più efficiente. Apprezziamo il Presidente Trump e il Segretario Duffy per aver agito rapidamente con soluzioni pratiche. L’annuncio di oggi è un primo passo cruciale e rinnova il nostro ottimismo sul fatto che il governo federale possa affrontare le air traffic control challenges di lunga data”.

JETBLUE VACATIONS ESPANDE LA SUA CRUISE OFFERING – JetBlue informa: “JetBlue Vacations sta ampliando la sua cruise offerings, offrendo ai viaggiatori più modi per prenotare e guadagnare premi. Come parte di questa espansione, i clienti possono ora prenotare crociere autonome con JetBlue Vacations, senza voli o prodotti aggiuntivi richiesti, offrendo un altro modo conveniente per pianificare i loro viaggi. Inoltre, JetBlue Vacations sta aggiungendo nuovi partner di crociera, vantaggi fedeltà migliorati che consentono ai viaggiatori di guadagnare e accumulare premi e funzionalità di prenotazione di gruppo semplificate per rendere ancora più semplice la pianificazione di viaggi con familiari e amici. Queste mosse sono progettate per offrire ai clienti ancora più opzioni di alto valore quando pianificano la loro prossima vacanza in mare”.

EMIRATES: I GIOCATORI DELL’ARSENAL SCOPRONO LE MERAVIGLIE DI DUBAI – Emirates informa: “I giocatori della prima squadra dell’Arsenal David Raya, Jorginho e Mikel Merino, hanno potuto fare un tour di Dubai per scoprire le più recenti icone architettoniche e i monumenti storici della città. Dopo essere stati prelevati da un bus turistico hop on hop off City Sightseeing, i giocatori sono stati accolti dall’ Emirates Cabin Crew, che ha offerto informazioni e approfondimenti in pillole su ogni monumento del tour. La prima tappa del tour panoramico è stata Ain Dubai, la ruota panoramica più grande del mondo, alta 250 metri, che offre viste panoramiche sullo skyline, la costa e i monumenti di Dubai. Ain Dubai è diventata un’aggiunta iconica alla scena dell’intrattenimento di Dubai, con esperienze culinarie di lusso e spazi per eventi nelle sue cabine di osservazione. Il bus ha poi proseguito verso uno dei monumenti più riconoscibili di Dubai, Atlantis The Palm. Tappa successiva Dubai Marina, classificata tra i 50 quartieri più cool del mondo, dove eleganti grattacieli incontrano il lusso sul lungomare, l’ultima tappa del loro viaggio non è stata altro che il Burj Al Arab, l’icona che ha dato inizio a tutto. Con il suo design unico ispirato alle vele e gli standard di lusso senza precedenti, Burj Al Arab ha contribuito a stabilire Dubai come una delle principali destinazioni turistiche di lusso. I giocatori erano a Dubai per un ritiro invernale, in preparazione per la seconda metà della stagione calcistica 2024/2025. Questo segna il secondo anno consecutivo in cui l’Arsenal ha visitato Dubai per un allenamento con clima caldo, utilizzando le sue strutture di livello mondiale e la disponibilità di sedi sportive tutto l’anno. La città è anche sede di molte avventure, dai safari nel deserto allo shopping di lusso e tutto il resto”. “La partnership tra Emirates e Arsenal è una delle relazioni più durature e riconoscibili della Premier League, e una delle più durature nel mondo dello sport, con il brand Emirates sulle maglie e allo stadio del club che dura da quasi due decenni. Emirates attualmente serve il Regno Unito con 133 voli settimanali per Dubai, collegando l’UK tramite sette aeroporti con 140 destinazioni in tutto il mondo. A Londra, Emirates opera da Heathrow, Gatwick e Stansted”, conclude Emirates.

ETIHAD AIRWAYS PORTA LE TRADIZIONI DEL RAMADAN A BORDO E NELLE LOUNGE – Etihad Airways sta portando le tradizioni degli Emirati a bordo dei suoi voli per gli ospiti di tutto il mondo in questo Ramadan, invitandoli a unirsi alla celebrazione e a condividere la ricca cultura degli Emirati di cui la compagnia aerea è promotrice. Turky Al Hammadi, Director of Product and Hospitality, at Etihad Airways, ha affermato: “Ogni anno il Ramadan ci offre l’opportunità di condividere tradizioni e sapori amati ispirati all’ospitalità emiratina che incarniamo, portando un senso di comunità ai nostri ospiti in tutto il mondo. Questo Ramadan, ci siamo allineati con l’UAE’s Year of Community per riflettere l’importanza della connessione e dell’unione, valori che risuonano profondamente durante questo mese benedetto. Siamo onorati di offrire ai nostri ospiti un’esperienza esclusiva e premurosa in questo Ramadan. Etihad Airways comprende il significato di questo periodo sacro e i nostri menu Ramadan attentamente curati sono progettati per offrire comfort, tradizione ed elevare la nostra esperienza di cibo e bevande. Dal momento in cui i nostri ospiti arrivano in aeroporto fino al momento in cui sbarcano, ci impegniamo a elevare il loro viaggio con pasti deliziosi che riflettono lo spirito del Ramadan, garantendo un’esperienza memorabile e appagante a ogni altitudine”. “Dal 1° marzo e per tutto il mese del Ramadan, la compagnia aerea offre ai suoi ospiti un viaggio culinario con autentici sapori emiratini e i piatti preferiti del Ramadan, realizzati con ingredienti freschi e regionali, per assaporare i sapori degli Emirati Arabi Uniti e dimostrare l’impegno della compagnia aerea verso ingredienti di prima qualità e sostenibili. I viaggiatori possono concedersi piatti ispirati al Ramadan in volo, nelle Business e First lounge dello Zayed International Airport di Abu Dhabi e nell’Etihad Lounge di London Heathrow. Gli ospiti di The Residence e First Class possono scegliere tra un’ampia selezione di piatti ispirati agli Emirati. I viaggiatori possono anche optare per un piatto Iftar o un’insalata Iftar salutare. Gli ospiti che volano in Business Class possono gustare gran parte dello stesso menù con qualche tocco di novità. Anche ai passeggeri in Economy verranno offerti classici piatti del Ramadan. Per gli ospiti che osservano il Ramadan e in cui gli orari dei voli non sono previsti per Iftar e Suhoor, la compagnia aerea regala borse da asporto prima dell’imbarco o dopo lo sbarco. Prima dell’imbarco o durante il transito, gli ospiti che si godono le lounge dello Zayed International Airport troveranno una selezione di piatti premium infusi con sapori degli Emirati da gustare. Durante la permanenza a bordo, la compagnia aerea incoraggia gli ospiti di tutte le cabine a esplorare le tradizioni del Ramadan praticate da diverse culture in tutto il mondo attraverso programmi Ramadan appositamente curati e contenuti religiosi disponibili tramite il sistema di intrattenimento E-BOX della compagnia aerea per tutto il mese di marzo. Inoltre, in linea con l’annuncio fatto all’inizio di quest’anno dal President of the UAE, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, che ha dichiarato il 2025 come Year of Community, Etihad Airways si impegna in diverse iniziative durante questo Ramadan per restituire alla comunità e abbracciare lo spirito del dono durante il mese sacro. La compagnia aerea invita i suoi ospiti a fare lo stesso donando le loro Guest Miles”, conclue Etihad Airways.

DELTA: L’HUB DI ATLANTA COLLEGA LA NIGERIA A GLI STATI UNITI – Delta informa: “Per i nigeriani che desiderano esplorare gli Stati Uniti, l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) si distingue come uno dei gateway più efficienti quando si vola con Delta Air Lines. L’aeroporto più trafficato al mondo, che celebra anche il suo centenario insieme a Delta, è il punto di ingresso ideale per i viaggiatori nigeriani. Situato nel sud-est degli Stati Uniti, ATL offre accesso diretto alle destinazioni della costa orientale e occidentale. Questa posizione strategica lo rende un hub ideale per i viaggiatori internazionali provenienti dalla Nigeria, rendendolo rapido e facile da raggiungere con le principali città degli Stati Uniti. Delta offre voli diretti giornalieri da ATL a Lagos (LOS). Questo servizio non-stop offre ai viaggiatori nigeriani l’opportunità di evitare il fastidio di più scali, risparmiando tempo e riducendo lo stress legato al viaggio. La rotta diretta con Airbus 330-200, che offre un’esperienza di bordo confortevole, garantisce ai clienti di raggiungere gli Stati Uniti senza inutili ritardi e lunghi tempi di transito, rendendolo un’opzione conveniente sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere. Delta offre voli giornalieri da Lagos (LOS) ad ATL, che ha più di 900 partenze nei giorni di punta verso oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. ATL ospita anche nove Sky Club, che offrono opportunità di relax ai Delta Sky Club, members ai clienti Delta One e ai titolari della carta Delta SkyMiles® Reserve American Express”.

QATAR AIRWAYS LANCIA UN OFF-AIRPORT CHECK-IN SERVICE IN MAKKAH – Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha introdotto l’off-airport check-in service in Makkah, offrendo agli Hajj and Umrah passengers un’esperienza di viaggio senza interruzioni e senza problemi. Il servizio è lanciato in collaborazione con Saudi Ground Services (SGS). A partire dal 1° marzo 2025, i passeggeri Qatar Airways in partenza da Jeddah possono usufruire di un nuovo off-airport check-in service presso la Makkah Clock Royal Tower, un Fairmont Hotel. Situato in posizione comoda all’ingresso dell’hotel dalla tangenziale sulla L2, questo servizio semplifica il processo di check-in, riducendo i tempi di attesa in aeroporto e consentendo ai pellegrini di concentrarsi sul loro viaggio spirituale con facilità e comfort”. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “In Qatar Airways riconosciamo il profondo significato dell’Hajj e dell’Umrah e rimaniamo impegnati a migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri. Introducendo l’off-airport check-in service in Makkah, in collaborazione con Saudi Ground Services, stiamo garantendo che i pellegrini possano iniziare il loro viaggio con comodità e tranquillità. Questa iniziativa riflette la nostra dedizione nel fornire world-class services su misura per le esigenze dei nostri passeggeri, riaffermando il nostro impegno per soluzioni di viaggio fluide e innovative”. Il Saudi Ground Service Chief Executive Officer, Mr. Mohammad Abdul Kareem Mazi, ha affermato: “In Saudi Ground Services siamo onorati di espandere costantemente le nostre innovative Hajj & Umrah off-airport solutions in collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, assicurandoci di rispettare il nostro impegno nel servire tutti gli Hajj and Umrah passengers. La nostra partnership con Qatar Airways riflette la nostra dedizione condivisa a offrire esperienze di viaggio fluide e innovative che consentano ai pellegrini di concentrarsi sul loro viaggio spirituale, mentre noi ci prendiamo cura delle loro esigenze di viaggio con comodità, efficienza e tranquillità”. “I passeggeri che utilizzano l’off-airport check-in service beneficeranno di un processo accelerato, con i bagagli trasportati in modo sicuro all’aeroporto e tempi di attesa minimi ai banchi check-in. Questa iniziativa fa parte degli sforzi continui di Qatar Airways per migliorare i suoi servizi per Hajj and Umrah travellers. Questo servizio fa parte delle pluripremiate offerte di Qatar Airways, progettate per fornire i massimi livelli di comfort, affidabilità e cura per coloro che intraprendono questo sacred journey. Qatar Airways continua a impegnarsi per migliorare ogni aspetto dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza dall’Arabia Saudita. Con operazioni in 11 città in tutto il Regno, offrendo oltre 120 voli settimanali, inclusi 35 voli settimanali per Jeddah, Qatar Airways continua a migliorare la connettività, garantendo ai viaggiatori un viaggio senza intoppi”, conclude Qatar Airways.

FAA: L’U.S. TRANSPORTATION SECRETARY ANNUNCIA UN NUVO PIANO PER POTENZIARE L’ASSUNZIONE DI AIR TRAFFIC CONTROLLERS – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato oggi un nuovo piano per potenziare le assunzioni di air traffic controllers. Questo annuncio è seguito a una visita alla Federal Aviation Administration (FAA) Academy al Mike Monroney Aeronautical Center. Durante la visita, il Segretario Duffy ha incontrato funzionari della FAA e studenti dell’accademia per evidenziare il ruolo fondamentale che i controllori del traffico aereo svolgono nel garantire la sicurezza”. “La visita di oggi ha ribadito come essere un controllore del traffico aereo sia uno dei lavori migliori e più gratificanti in America e che la prossima generazione all’Accademia è la migliore al mondo. Ho visto in prima persona la dedizione, l’abilità e il rigore che i nostri futuri controllori del traffico aereo mettono nella loro formazione e l’urgente necessità di fare tutto il possibile per reclutare più persone che si uniscano alla nostra missione condivisa di sicurezza nei nostri cieli”, ha affermato l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Questa carenza di personale è una sfida nota da oltre un decennio e questa amministrazione è impegnata a risolverla. Il nuovo processo di assunzione semplificato è solo il primo passo per realizzare l’agenda del Presidente Trump di dare priorità alla sicurezza del popolo americano e modernizzare il governo federale”.

IN GIAPPONE DAGLI STATI UNITI CON DELTA – Delta informa: “Tra le numerose attività da esplorare in Giappone, lo sci e lo snowboard sono amati passatempi invernali. Con l’aumento del numero di viaggiatori internazionali in Giappone, sempre più visitatori da paesi come gli Stati Uniti, l’Australia e l’intera Asia sono stati attratti dalle piste innevate del Giappone. Per la primavera, vola con Delta in Giappone per scoprire la novità delle fragole giapponesi in tutto il loro splendore. Conosciute per il loro sapore eccezionale, la varietà e la stagionalità, le fragole giapponesi sono incentrate su alcuni dei passatempi primaverili più amati del paese. Delta offre un servizio giornaliero non-stop per Tokyo-Haneda da Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis, Seattle e Honolulu. I viaggiatori interessati a visitare il Giappone possono prenotare i voli su Delta.com”.