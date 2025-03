Etihad Airways e Air Europa lavorano per espandere la loro strategic partnership

Etihad Airways e Air Europa sono pronte a lavorare per una partnership strategica, rafforzando i legami commerciali e operativi, per offrire ai viaggiatori una scelta più ampia, servizi di qualità superiore e un valore maggiore.

“Etihad aumenterà i suoi voli a due volte al giorno per l’hub di Air Europa a Madrid dall’estate 2025, fornendo un accesso senza interruzioni tra Abu Dhabi e la Spagna. La partnership rafforzerebbe ulteriormente la connettività tra Europa e America Latina e tra Medio Oriente e Asia, creando opzioni di viaggio senza soluzione di continuità in queste regioni chiave”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial, Etihad Airways, ha affermato: “Stiamo discutendo per stabilire una partnership strategica che copra una serie di attività, tra cui l’approfondimento del nostro codeshare and frequent flyer programme, consentendo a entrambe le compagnie aeree di espandersi verso nuove frontiere, con una potenziale wet lease operation con un Air Europa aircraft tra Madrid e Abu Dhabi. Qualsiasi partnership lavorerà per avvantaggiare i clienti di entrambe le compagnie aeree, sottolineando il nostro impegno nel fornire ai nostri stimati clienti un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e l’accesso a una rete più ampia, incluso il leading Latin America Network di Air Europa”.

“Siamo molto lieti di espandere la nostra partnership con Etihad Airways in uno scenario che sarà ancora più gratificante per i nostri clienti. Avviando le nostre operazioni tra Madrid-Barajas e Abu Dhabi, estenderemo ulteriormente la nostra portata in Medio Oriente e Asia, aprendo maggiori possibilità di collegare entrambe le regioni alle Americhe tramite l’Europa, offrendo al contempo i più alti standard di qualità”, ha affermato Richard Clark, Air Europa’s General Manager.

“Etihad e Air Europa hanno già una partnership che include un bilateral codesharing e consente ai membri dei loro programmi frequent flyer di guadagnare e riscattare miglia sui voli dell’altro vettore. La collaborazione rafforzata consoliderebbe ulteriormente l’impronta di Air Europa in Medio Oriente e Asia, sfruttando l’Abu Dhabi hub di Etihad per sbloccare una maggiore connettività per i suoi clienti”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)