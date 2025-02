IATA: passenger demand in aumento a gennaio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sulla global passenger demand per il mese di gennaio 2025.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 10,0% rispetto a gennaio 2024. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 7,1% anno su anno. Il load factor a gennaio è stato dell’82,1% (+2,2 ppt rispetto a gennaio 2024), un massimo storico per gennaio.

La domanda internazionale è aumentata del 12,4% rispetto a gennaio 2024. La capacità è aumentata dell’8,7% su base annua e il load factor è stato pari all’82,6% (+2,7 ppt rispetto a gennaio 2024), un massimo storico per gennaio.

La domanda domestica è aumentata del 6,1% rispetto a gennaio 2024. La capacità è aumentata del 4,5% su base annua. Il load factor è stato pari all’81,2% (+1,2 ppt rispetto a gennaio 2024), un massimo storico per gennaio.

“Abbiamo assistito a una notevole accelerazione della domanda questo gennaio, con una performance particolarmente forte da parte dei vettori con sede nella regione Asia-Pacifico. I load factor record che accompagnano questa forte domanda sono un altro promemoria dei persistenti problemi della supply chain nel settore aerospaziale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“La forte crescita della domanda è in linea con i risultati del nostro ultimo passenger survey (novembre 2024) in cui il 94% dei viaggiatori ha dichiarato di voler viaggiare di più nei prossimi 12 mesi rispetto all’anno precedente. Le compagnie aeree stanno facendo un buon lavoro nell’accogliere la crescente domanda tra i vincoli della flotta e delle infrastrutture, con livelli di soddisfazione superiori al 95% e quasi l’80% dei viaggiatori concorda sul fatto che il viaggio aereo abbia un buon rapporto qualità-prezzo. La scelta è una componente importante di questa soddisfazione. Circa il 70% preferisce pagare la tariffa più bassa e personalizzare i servizi aggiuntivi di cui ha bisogno. È importante che gli enti regolatori capiscano chiaramente che la maggior parte dei viaggiatori non vuole pagare automaticamente per servizi di cui non ha bisogno”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una crescita per gli international passenger markets a gennaio 2025 rispetto a gennaio 2024, con una domanda particolarmente forte nell’area Asia-Pacifico. Tutti i mercati, ad eccezione di Europa e Nord America, hanno mostrato una forte accelerazione a gennaio rispetto a dicembre 2024. I load factor sono aumentati anno su anno in tutti i mercati, ad eccezione dell’America Latina.

Le compagnie aeree dell’area Asia-Pacifico hanno ottenuto un aumento della domanda del 21,8% anno su anno. La capacità è aumentata del 16,5% anno su anno e il load factor è stato pari all’86,7% (+3,8 ppt rispetto a gennaio 2024). Il traffico dal Nord-est asiatico è stato particolarmente forte.

I vettori europei hanno avuto un aumento della domanda dell’8,6% anno su anno. La capacità è aumentata del 6,2% anno su anno e il load factor si è attestato al 79,2% (+1,8 ppt rispetto a gennaio 2024).

I vettori mediorientali hanno visto un aumento della domanda del 9,6% anno su anno. La capacità è aumentata del 4,4% anno su anno e il load factor è stato pari all’83,8% (+4,0 ppt rispetto a gennaio 2024). I risultati in questa regione sono stati sostenuti da un graduale ritorno del traffico in Israele e dalle solide performance dei Gulf carriers.

I vettori nordamericani hanno visto un aumento della domanda del 3,8% anno su anno. La capacità è aumentata dello 0,6% anno su anno e il load factor si è attestato all’81,8% (+2,6 ppt rispetto a gennaio 2024).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 12,9% anno su anno. La capacità è salita del 15,5% anno su anno. Il load factor è stato pari all’84,3% (-1,9 ppt rispetto a gennaio 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 14,9% anno su anno. La capacità è aumentata dell’11,2% anno su anno. Il load factor è salito al 75,9% (+2,4 ppt rispetto a gennaio 2024).

Domestic Passenger Markets

Il Domestic RPK è aumentato del 6,1% rispetto all’anno precedente, riflettendo una crescita particolarmente forte in India (nonostante gli engine issues per alcuni vettori), Giappone e Cina. La crescita della Cina pari al 10,0% è stata guidata da numeri record di viaggiatori per il capodanno lunare. I load factor hanno continuato a salire (+1,2ppt) per raggiungere un massimo storico dell’81,2% a gennaio.

(Ufficio Stampa IATA)