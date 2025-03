Il Collins Aerospace EPACS power and thermal management system è pronto per l’aircraft integration

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha testato con successo un fully functional demonstrator del suo next-generation power and thermal management system (PTMS). “Progettato come sostituto dell’attuale PTMS dell’F-35, l’Enhanced Power and Cooling System (EPACS) di Collins fornirà più del doppio dell’attuale cooling capacity della piattaforma, sufficiente a supportare gli aggiornamenti pianificati per la vita utile dell’aeromobile. Questa ultima pietra miliare segue l’annuncio di Collins nel 2024, secondo cui l’EPACS aveva dimostrato con successo 80 KW di cooling capacity (leggi anche qui)”, afferma Collins Aerospace.

“Dato che l’F-35 viene modernizzato con advanced weapons and mission equipment, sarà necessario un raffreddamento maggiore per dissipare tutto il calore che questi nuovi sistemi genereranno”, ha affermato Henry Brooks, president, Power & Controls for Collins Aerospace. “EPACS può fornire tale raffreddamento e con il nostro demonstrator test di successo, siamo pronti a iniziare il processo di integrazione con Lockheed Martin e ad aiutare i service members a soddisfare i loro mission requirements”.

“Collins ha investito milioni in state-of-the-art thermal systems development labs, consentendo agli ingegneri di simulare relevant, real-world combat aircraft conditions. Utilizzando questi laboratori, Collins ha convalidato le prestazioni dell’EPACS demonstrator su una gamma di temperature, pressioni, air flow rates e umidità, per raggiungere il Technology Readiness Level 6. La maggior parte dei clienti in genere richiede questo livello di maturità per una nuova tecnologia prima di entrare nella Engineering & Manufacturing Development phase, che sarebbe il passo successivo per EPACS, una volta che sarà stata lanciata una competizione per sostituire l’attuale PTMS F-35 e sarà selezionato un vincitore”, prosegue Collins Aerospace.

“Oltre all’F-35, come tecnologia a duplice uso, le EPACS technologies potrebbero essere applicate a una gamma di futuri velivoli militari e commerciali, tra cui sixth-generation fighters and passenger planes. Proprio come i combat aircraft, i passenger planes stanno incorporando tecnologie più recenti e con maggiore assorbimento di energia, che richiedono thermal management systems più robusti come l’EPACS“, conclude Collins Aerospace.

