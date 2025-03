IAG Group comunica i full year results 2024

IAG Group ha comunicato i full year results 2024.

“Crescita dei ricavi del 9,0%, guidata dal nostro network leader di mercato, dai brand forti e dall’attenzione operativa. I total revenue per l’intero 2024 si attestano a 32,100 miliardi di euro.

Operating profit before exceptional items aumentato del 26,7%, a 4,443 miliardi di euro (2023: 3,507 miliardi di euro), mentre continuiamo a eseguire il nostro programma di trasformazione. I miglioramenti strutturali offrono un operating margin before exceptional items del 13,8% (2023: 11,9%).

Operating profit pari a 4,283 miliardi di euro (+22,1%), profit after tax pari a 2,732 miliardi di euro (+2,9%).

Free cash flow pari a 3,556 miliardi di euro, dopo aver investito 2,816 miliardi di euro nel business. Ritorno sul capitale investito del 17,3%, come risultato di un’allocazione disciplinata del capitale

Crescita dell’adjusted earnings per share del 12,3%. Proposta di un dividendo finale di 0,06 euro per azione, portando il dividendo dell’intero anno 2024 a 0,09 euro per azione”, afferma IAG.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha affermato: “Questi risultati evidenziano la qualità delle nostre attività e l’efficacia della nostra strategia, sostenuta dall’esecuzione di successo del nostro programma di trasformazione in tutto il Gruppo. Stiamo offrendo margini e rendimenti di livello mondiale, in linea con gli obiettivi che abbiamo definito per il mercato poco più di un anno fa. Siamo concentrati nel continuare a rendere i nostri brands la prima scelta per i clienti, ampliando la nostra rete e migliorando la proposta al cliente, mentre la nostra disciplinata allocazione del capitale ci garantisce di poter continuare a investire nell’attività, fornire solidi risultati finanziari e creare valore sostenibile per i nostri azionisti. Siamo particolarmente lieti di annunciare che IAG sta proponendo un dividendo finale che porta il nostro dividendo totale per l’anno a 435 milioni di euro e intendiamo restituire fino a un ulteriore miliardo di euro di capitale in eccesso agli azionisti in un massimo di 12 mesi. Questa performance non sarebbe stata possibile senza il duro lavoro e la dedizione del nostro personale, che continua a guidare la nostra trasformazione a livello di Gruppo”.

“IAG investe in nuovi e moderni aeromobili per aumentare l’efficienza operativa (inclusa la riduzione delle emissioni di CO2), aggiornare i prodotti di bordo con gli ultimi stili e tecnologie e supportare le opportunità di crescita.

Nel 2024 sono stati consegnati 19 nuovi aeromobili. Stiamo investendo in aeromobili più grandi che supportano costi unitari inferiori: British Airways sostituisce la flotta A319 con A320 e A321, oltre a modificare il mix complessivo della flotta con la consegna di large long-haul aircraft (A350-1000 e 787-10).

Gli ultimi aeromobili stanno aprendo nuove strategie di rotta: 3 A321XLR per Iberia e Aer Lingus, con altri 11 in arrivo nel 2025 e 2026.

I prodotti di cabina nuovi e aggiornati offrono ai clienti le ultime novità in fatto di comfort e tecnologia. British Airways ha ora il 66% della sua flotta a lungo raggio con base a Heathrow dotata del prodotto Club Suite. Alla fine del 2025 inizierà a riadattare i suoi aeromobili A380 con la nuova First suite.

Iberia prevede di implementare e riadattare le sue business suite a una versione aggiornata che include porte per la privacy, che attualmente sono presenti solo sul 20% della flotta widebody. Ciò significa riadattare 20 A330 e 14 A350, a partire dal 2027.

Aer Lingus sta aggiornando il suo prodotto di bordo, tra cui un nuovo sedile Business e un nuovo sedile Premium Economy a partire dall’inverno 2026.

Prevediamo che nel 2025 saranno consegnati 26 aeromobili, di cui due sono widebody e 10 sono A321XLR. Nel corso dell’anno il Gruppo ha ordinato altri due A350-900 per Iberia come parte della sua Latin American market strategy e ha convertito 10 opzioni A320neo in ordini fermi con consegna nel 2029, al fine di continuare il passaggio del Gruppo ad aeromobili moderni ed efficienti nei consumi.

IAG esamina costantemente i requisiti della sua flotta e sta attualmente esaminando le sue esigenze a medio termine per le consegne di aeromobili a lungo raggio, per supportare la sostituzione di aeromobili più vecchi e garantire la crescita”, prosegue IAG.

“Riguardo l’Outlook, siamo fiduciosi di offrire world-class margins and returns. Continua una forte domanda da parte dei clienti, mentre il non-fuel unit cost trends è previsto simile al 2024 (escluso l’impatto negativo del cambio valutario). Significativo free cash flow durante l’investimento nel business. Prevediamo di offrire una crescita sostenibile degli utili per azione”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)