IATA: la Air Cargo Demand è aumentata del 3,2% a gennaio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di gennaio 2025 per i global air cargo markets.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 3,2% rispetto ai livelli di gennaio 2024 (3,6% per le operazioni internazionali), per il 18° mese consecutivo di crescita.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 6,8% rispetto a gennaio 2024 (7,3% per le operazioni internazionali).

“Gennaio ha segnato 18 mesi consecutivi di crescita per l’air cargo, ma la crescita del 3,2% anno su anno del mese è una moderazione rispetto ai picchi a due cifre del 2024. Allo stesso modo, i rendimenti, pur essendo ancora superiori ai livelli di gennaio 2024, hanno registrato un calo del 9,9% rispetto a dicembre, poiché anche i cargo load factors sono diminuiti in media di 1,5 punti percentuali. Mentre fattori esterni come la crescita del commercio, il calo dei costi del carburante e l’espansione dell’e-commerce rimangono positivi per l’air cargo, è importante monitorare attentamente l’evoluzione delle condizioni di mercato in questo momento. In particolare, l’incognita è il potenziale per tariff-driven trade policies da parte dell’amministrazione degli Stati Uniti. Fortunatamente, l’air cargo industry è ben allenata nell’affrontare i cambiamenti nell’ambiente operativo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno visto una crescita della domanda per l’air cargo dell’1,3% su base annua a gennaio. La capacità è aumentata del 3,5% su base annua.

(Ufficio Stampa IATA)