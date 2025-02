KLM avvia i lavori per il nuovo The Link training centre

KLM ha avviato i lavori di costruzione per l’ampliamento del suo pilot training centre. Bas Brouns, CFO di KLM, ha avviato i lavori per l’edificio, che dovrebbe essere inaugurato a metà del 2026.

“Con The Link, possiamo garantire la nostra training capacity in futuro. Scegliamo consapevolmente di addestrare i nostri piloti internamente, perché in questo modo abbiamo il massimo controllo sulla qualità e sulla continuità. È un investimento fondamentale per l’addestramento dei nostri piloti e quindi per il futuro di KLM”, afferma Eimerd Bult, EVP Flight Operations.

“La nuova training facility, chiamata The Link, sarà situata accanto ai buildings 203 and 204 a Schiphol-Oost. Il complesso di quattro piani, con una superficie totale di 4.442 m2, includerà spazio per cinque state-of-the-art flight simulators, che saranno utilizzati dai piloti KLM e Transavia. L’ampliamento del Crew Training Centre è un passo essenziale per KLM, considerando l’espansione pianificata della flotta e la crescita del numero di piloti nei prossimi anni. La decisione di costruire The Link è un investimento nel futuro di KLM ed è stata attentamente soppesata rispetto ad altre decisioni di investimento e risparmio prese da KLM.

A causa della continua domanda di viaggi aerei e della continua importanza dei buoni collegamenti dei Paesi Bassi con le destinazioni estere, KLM prevede che il suo pilot corps crescerà dagli oltre 3.000 piloti attuali a circa 4.000 nei prossimi anni. Per soddisfare la crescente domanda di formazione, è necessaria una significativa espansione della training capacity di KLM, incluso il numero di simulatori di volo”, afferma KLM.

“Il nome The Link si riferisce al Link Trainer, il primo flight simulator che è stato messo in uso quasi un secolo fa. Al piano terra, cinque flight simulators saranno posizionati in uno spazio di 1.100 m2 con un pavimento di fondazione con spessore maggiore. Qui, i KLM (freight) pilots and Transavia pilots possono ricevere una formazione ottimale sui più recenti tipi di aeromobili, l’Airbus A321neo e l’Airbus A350. Gli altri piani includono instruction and technical rooms e una high-voltage room, che fornirà energia all’intero Crew Training Centre.

KLM ha selezionato il multi-technical service provider SPIE come main contractor per la costruzione. KLM Real Estate & Facility Contracting supervisiona la costruzione in collaborazione con Flight Operations. Per le fondamenta vengono utilizzati i cosiddetti pali DPA, la cui installazione comporta una vibrazione del terreno notevolmente inferiore per i simulatori esistenti e l’Operations Control Centre negli edifici adiacenti. Il nuovo edificio è stato progettato in conformità con le linee guida applicabili per un sustainable and energy-efficient utility building e pertanto soddisfa i requisiti per un Near Energy Neutral Building. L’edificio è gas-free, utilizza pompe di calore per la generazione di calore e ha pannelli solari sul tetto per parte dell’alimentazione elettrica. È inoltre parzialmente dotato di un sedum roof per un migliore isolamento e una maggiore water retention”, conclude KLM.

