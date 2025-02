Il Catalyst turboprop engine riceve la certificazione FAA

Oggi il Catalyst turboprop engine è stato certificato dalla Federal Aviation Administration (FAA), al termine di un rigoroso processo. La FAR (Federal Aviation Regulation) Part 33 certification ha coinvolto oltre 23 motori e più di 190 component tests.

Il Catalyst è il primo turboelica a essere interamente sviluppato e prodotto in Europa negli ultimi 50 anni. Un programma che ha coinvolto attivamente i siti Avio Aero e GE Aerospace in Italia, Repubblica Ceca, Polonia e Germania.

“La certificazione del Catalyst rappresenta un risultato storico per la nostra azienda ed è motivo di orgoglio per i team che hanno contribuito a progettare, sviluppare e testare questo nuovo motore turboelica europeo”, ha commentato Riccardo Procacci, CEO di Avio Aero. “Siamo ora impegnati a portare a termine l’industrializzazione del motore e a sostenerne l’entrata in servizio a supporto dei nostri clienti”.

“Questo è il primo turboelica certificato secondo gli attuali standard, che includono oltre 20 nuovi requisiti. Durante il processo di certificazione, il motore ha accumulato oltre 8.000 ore di funzionamento raggiungendo tutti gli obiettivi di performance prefissati”, afferma Avio Aero.

“Il Catalyst ha superato un iter certificativo estremamente rigoroso e siamo soddisfatti delle performance dimostrate dal motore durante le campagne di test a terra e in volo”, ha dichiarato Paul Corkery, General Manager del programma Catalyst di Avio Aero. “Continuiamo a supportare Textron Aviation nelle fasi di completamento del processo certificativo, in vista dell’entrata in servizio del Beechcraft Denali”.

“Questo turboelica avanzato è destinato, infatti, a portare un cambiamento radicale nel segmento in termini di performance ed è il primo con componenti realizzate in additive manufacturing. Inoltre, grazie al suo 16:1 overall pressure ratio, il motore consente di ottenere una riduzione dei consumi fino al 18% e una cruise power superiore del 10% rispetto alla concorrenza nella stessa categoria.

Il Catalyst fa parte della nuova generazione di motori di GE Aerospace, che contribuirà alla definizione di un nuovo standard tecnologico per il futuro del volo”, conclude Avio Aero.

(Ufficio Stampa Avio Aero – Photo Credits: Avio Aero)