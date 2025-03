Collins Aerospace: contratto da Boeing per fornire gli ACES II ejection seats alla U.S. Air Force F-15EX fleet

Collins Aerospace, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da Boeing Defense per fornire 144 ACES II® ejection seats per la U.S. Air Force F-15EX fleet.

“L’F-15EX è l’’Eagle’ più avanzato mai costruito, che unisce tecnologia all’avanguardia a un airframe collaudato, il che rende il Collins ACES II ejection seat la soluzione perfetta per questo aereo”, ha affermato Sharon Tabori, vice president and general manager of Integrated Mission Solutions at Collins Aerospace. “La nostra ACES family of ejection seats è l’opzione più sicura disponibile grazie alle tecnologie avanzate che abbiamo incorporato. Averlo installato sull’F-15EX darà all’equipaggio la sicurezza di portare a termine le missioni più impegnative, sapendo che il loro ejection seat funzionerà quando ne avranno più bisogno”.

“Il Collins Advanced Concept Ejection Seat, noto come ACES, ha salvato oltre 700 vite dal 1978. Attualmente ci sono 6.000 ACES II seats in servizio presso 29 forze aeree in tutto il mondo, tra cui le U.S. Air Force A-10, F-15, F-16, F-22, B-1 and B-2 fleets, nonché tutti gli F-15 e F-16 in tutto il mondo. I lavori per questo contratto saranno eseguiti a Colorado Springs, Colorado”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa RTX – Collins Aerospace – Photo Credits: RTX – Collins Aerospace)