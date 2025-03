Vueling continua a essere leader nella parità di genere

Vueling, parte del gruppo IAG, prosegue nel suo impegno verso la parità di genere, investendo nella crescita del talento femminile e rafforzando il ruolo delle donne nel mondo dell’aviazione.

“Negli ultimi anni, l’azienda ha fatto passi da gigante nell’aumentare la presenza femminile ai vertici della struttura direttiva. Uno dei traguardi più significativi è la composizione del suo Comitato Direttivo, in cui le donne sono 5 su 9, ossia il 55,6%. Un risultato che vola ben oltre le medie di presenza femminile nelle alte sfere aziendali: 40% in Spagna, 35% in Europa e 33% a livello globale, secondo il rapporto “Women in Business 2024” di Grant Thornton.

Nel 2024, il 40,3% delle posizioni dirigenziali e manageriali in Vueling era occupato da donne e ciò segnava un significativo aumento rispetto al 35% del 2019. Questo progresso testimonia l’impegno concreto della compagnia nella promozione delle pari opportunità, nel sostegno alla leadership femminile e nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, contribuendo così a trasformare il settore dell’aviazione. Anche nelle sedi operative e negli aeroporti, la presenza femminile si è attestata al 46,2% del personale”, afferma Vueling.

“Inoltre, Vueling ha compiuto passi avanti nell’integrazione delle donne pilota, che nel 2024 rappresentavano il 4,7% del totale, in linea con la media del settore. Per alimentare l’interesse delle nuove generazioni verso discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) nell’aviazione, Vueling promuove iniziative come il programma “STEAMing: dando alas al talento femenino” (ovvero, mettendo le ali al talento femminile), realizzato in collaborazione con la Fundación Princesa de Girona, con un occhio di riguardo all’uguaglianza di genere e alla diversità nell’ambiente di lavoro.

Nel 2024, la rappresentanza femminile tra gli Assistenti di Volo ha raggiunto il 76,5%, consolidando il ruolo chiave e rafforzando il contributo significativo delle donne in questo settore dell’aviazione.

A livello globale, la forza di lavoro di Vueling mantiene un equilibrio di genere, con il 51,5% di donne tra i suoi oltre 4.800 dipendenti. Questo dato, in crescita negli ultimi anni, riflette l’impegno costante della compagnia nel promuovere le pari opportunità”, prosegue Vueling.

“Noi di Vueling siamo convinti che la diversità e la parità di genere non solo rafforzino il nostro team, ma arricchiscano anche la cultura aziendale, contribuendo al successo della compagnia”, afferma Fernando Cuadra, Chief People Officer di Vueling. “Continuiamo a lavorare per potenziare la presenza delle donne in tutte le aree dell’azienda, comprese le posizioni di leadership e i ruoli operativi tradizionalmente meno rappresentati”.

“Con tali progressi, Vueling ribadisce il suo impegno per la parità di genere e accoglie la sfida di promuovere ulteriormente la diversità nell’aviazione, contribuendo così alla creazione di un ambiente di lavoro più inclusivo ed equo”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)