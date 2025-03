News Brevi – 01.03.2025

SEA: A MILANO MALPENSA LA MOSTRA FOTOGRAFICA ‘IN VIAGGIO! THE WORLD BEHIND THE LOGISTICS” DI ALESSIO FRANCONI – SEA informa: “Inaugurata ieri nello spazio espositivo PhotoSquare dell’aeroporto di Milano la mostra “In viaggio! The world behind logistics”, il nuovo reportage fotografico di Alessio Franconi, avvocato e fotografo, che ne è ideatore e curatore. Franconi, genovese di nascita e milanese d’adozione, giunge alla sua 49esima personale fotografica portando ora il suo sguardo sulla logistica. Il reportage, su iniziativa del The International Propeller Club – Port of Milan, in collaborazione con SEA Aeroporti di Milano, e patrocinato dalla Commissione Europea e dalla Guardia Costiera, unitamente ad altri importanti enti tra cui Assologistica, ha lo scopo di avvicinare la logistica al grande pubblico. Un progetto di story telling industriale che mira a valorizzare tutta la catena dell’industria e delle infrastrutture logistiche, raccontandone il silenzioso e vitale contributo all’esistenza umana. Il reportage ci accompagna in un viaggio a 360°: dalla preistoria arriva al cuore della terra dei cantieri della Torino Lione, spingendosi in volo assieme ai mezzi della Guardia Costiera. 36 opere fotografiche in esposizione per addentrarsi in questo mondo. Con un impatto stimato di oltre 1 milione e duecentomila visitatori si mira a valorizzare un intero comparto d’eccellenza poco conosciuto ai non addetti ai lavori”. “Propeller Club presenta una mostra fotografica di Alessio Franconi che esplora il fulcro vitale dei porti e delle infrastrutture logistiche. Con scatti intensi e innovativi, l’esposizione rivela il dinamismo del trasporto merci, dove tradizione e tecnologia si incontrano per dare vita a paesaggi urbani in continuo movimento. Un viaggio visivo che celebra la sinergia tra efficienza operativa e bellezza industriale”, afferma Riccardo Fuochi, presidente The International Propeller Club – Port of Milan. Franconi afferma: “La logistica è la magia dell’interconnessione, precisa e meticolosa, che unisce i puntini sulle mappe. Ogni linea tracciata tra quei puntini è un viaggio di persone e merci. L’uomo viaggia e commercia sin dall’alba dei tempi ma mai con la rapidità dell’oggi. Dietro a ogni viaggio si celano imprese e persone che garantiscono che il viaggio sia possibile e sia in sicurezza. Con questo reportage voglio portare lo sguardo su ciò che normalmente non vediamo, ciò che c’è dietro a quelle linee”. “Il reportage sarà in esposizione fino al 20 maggio nello spazio PhotoSquare al Terminal 1 di Malpensa. Si ringraziano i main supporters Logwin, OLG One Logistic Group, Malpensa Intermodale oltre ai supporters THAMES Marine & Logistics uw e Larizza Consulting Insurance Broker. Si ringrazia per la collaborazione Guardia Costiera, EU Centro Comune di Ricerca – Ispra, TELT Torino Lione, The International Propeller Club – Port of Mantua, MU.MA Galata Museo del Mare, Genova, Civico Museo Archeologico di Milano. Con il patrocinio di: Commissione Europea, Guardia Costiera, Provincia di Mantova, Assologistica, Noack Culture Container, Associazione Italia Hong Kong”, conclude SEA.

SWISS: NUOVO CAPITOLO PER IL PROGRAMMA CULINARIO DI BORDO “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – Swiss International Air Lines (SWISS) servirà ai suoi ospiti di First e Business Class delizie culinarie create in collaborazione con il ristorante Zwyssighaus nel villaggio di Bauen nel Canton Uri, dal 5 marzo in poi. “Per i successivi tre mesi, i viaggiatori premium sui voli SWISS a lungo raggio dalla Svizzera potranno gustare le creazioni esclusive di Joshua Lüscher, chef de cuisine di questo storico ristorante gourmet, luogo di nascita di Alberich Zwyssig, compositore dell’inno nazionale svizzero, dal 2023. Lüscher, che ha 34 anni, ha già ottenuto 15 punti GaultMillau e le sue creazioni gli hanno fatto guadagnare un posto fisso tra le stelle culinarie emergenti della Svizzera”, afferma SWISS. “Siamo estremamente lieti di portare i sapori del Canton Uri ai nostri ospiti in volo”, afferma Julia Hillenbrand, SWISS Head of Brand Experience. “I piatti di Joshua Lüscher sono un abile mix di piatti tradizionali e stile contemporaneo, che si sposa perfettamente con chi e cosa SWISS aspira a essere. Le sue creazioni sorprendono i sensi e danno nuova vita ai profumi familiari della cucina della regione di Uri”. “Le mie creazioni culinarie saranno presto servite a vette insolite”, aggiunge Joshua Lüscher. “Sono davvero felice di avere questa opportunità unica di lavorare con SWISS e portare un pezzettino della nostra cultura culinaria di Uri ai viaggiatori di tutto il mondo”. “Gli SWISS First Class customers possono aspettarsi antipasti che includono un’elegante tartare di lucioperca stagionata e sottaceti alla senape, servita con asparagi bianchi marinati. Le loro main course options includono una bistecca di vitello con sugo al burro alle erbe e purè di piselli e patate o polpette di capra e vellutata con gamberi e salsa di vongole. Possono concludere il pasto con una tortina al dulce de leche con pere cotte. I passeggeri della Business Class di SWISS possono iniziare il pasto con una nuova interpretazione di un classico antipasto di vitello salmone con capperi e brioche tostata. Le loro main course options includono una spalla di manzo brasata e jus con spugnole servita con polenta ribelmais o petto di pollo con salsa al curry Casimir. Una torta al limone con mascarpone e gel di verbena offre una dolce conclusione alla loro esperienza culinaria. Anche il pasto di tre portate che verrà servito in Premium Economy Class per i prossimi tre mesi ha preso ispirazione dalla cucina di Uri. Gli ospiti qui possono aspettarsi delizie in volo come uno stufato di manzo con salsa al vino rosso e un tiramisù al rabarbaro fruttato”, prosegue SWISS. “SWISS accompagna i suoi clienti in un viaggio di scoperta gastronomica attraverso le varie regioni del suo Paese d’origine nell’ambito del suo programma culinario di bordo “SWISS Taste of Switzerland” da circa 22 anni. Ogni tre mesi, in collaborazione con il catering partner gategourmet, un nuovo chef di alto livello viene invitato a creare una selezione varia di piatti di qualità del suo cantone di origine da servire a bordo dei voli a lungo raggio SWISS dalla Svizzera. Le creazioni sono accompagnate anche da vini e formaggi della regione interessata. In qualità di fornitore principale di prodotti alimentari e bevande di bordo per SWISS, gategourmet garantisce che tutte queste creazioni arrivino a bordo nella migliore qualità possibile. gategourmet è una sussidiaria di gategroup, il principale fornitore mondiale per airline catering and inflight sales products”, conclude SWISS.

AIRBUS: IL TEAMWORK RENDE POSSIBILE L’INTEROPERABILITA’ TRA ELICOTTERI E UAS – Airbus informa: “Con l’aumento dell’autonomia degli uncrewed aerial systems (UAS), sarà fondamentale abbinare queste tecnologie con crewed aircraft. Un progetto finanziato dall’Unione Europea, nome in codice MUSHER (manned-unmanned teaming syste for helicopters), mira a sviluppare elementi costitutivi per le crewed-uncrewed teaming (CUC-T) capabilities, per un futuro European framework di interoperabilità degli assets. La portata di MUSHER è enorme con, letteralmente, un sacco di parti in movimento. Parti che si muovono simultaneamente (e indipendentemente) in due paesi diversi. Unendo i leader aerospaziali e della difesa in tutto il continente, il progetto mirava a unire elicotteri e UAS di diverse aziende, a gestirli insieme in paesi diversi e a sviluppare un quadro europeo, incluso un protocollo di scambio comune. Nei test finali, l’H130 FlightLab di Airbus ha collaborato con il suo UAS VSR700 per eseguire un’operazione in Francia, mentre contemporaneamente in Italia un elicottero Leonardo e un optionally piloted vehicle (OPV) volavano insieme. I flight trials includevano operazioni congiunte dell’Airbus H130 con l’OPV in Italia con real-time payload data transfer attraverso una satellite connection, nonché l’interazione tra il VSR700 e l’elicottero italiano, dimostrando che crewed helicopters e UAS di diverse aziende e diversi paesi, operanti su grandi distanze, potevano essere integrati in un single CUC-T system. Thales ha fornito una supervision station and mission debriefing station, mentre gli operational concepts dei test sono stati quindi definiti dai Ministeri della Difesa francese, italiano e spagnolo”. Vanessa Blaise, Research and Technology Programme Manager at Airbus Helicopters, ha guidato i contributi dell’azienda al progetto: “Abbiamo utilizzato FlightLab e VSR700, poiché uno dei principi del progetto era quello di utilizzare la tecnologia esistente ove possibile”, spiega Blaise. “Tuttavia, abbiamo dovuto definire la system architecture ed eseguire alcuni sviluppi in particolare per la VSR700 ground station che controlla i data payload e installare un tablet sull’H130 (una remote mission station)”. “Gli in-flight testing miravano a dimostrare i levels of interoperability (LOI) 2 to 4, dalla ricezione diretta degli UAS data da parte dei crewed helicopters e della ground station (LOI 2), al controllo e monitoraggio dell’UAS dagli elicotteri (LOI 4). Uno scenario mostrava UAS e crewed helicopters in una anti-piracy mission. L’UAS inizialmente ha condotto una surveillance mission. Una volta individuata un’attività sospetta su un’imbarcazione, il crewed helicopter si è unito alla scena e ha preso il pieno controllo dell’UAS in preparazione di un intervento. L’unione di elicotteri e UAS sta diventando sempre più importante, in quanto possono svolgere una serie di missioni, per proteggere le persone e le infrastrutture critiche”, prosegue Airbus. “La dimostrazione di interoperabilità ha funzionato anche meglio del previsto”, sottolinea Blaise. “Con l’aiuto dei droni, è possibile proteggere e aumentare la sopravvivenza, limitando la perdita di elicotteri. Questa dimostrazione dimostra che possiamo offrire ciò che i clienti e gli operatori si aspettano a breve termine, aiutando al contempo a guidare il nostro sviluppo e la nostra ricerca futuri”.

DELTA AMPLIA IL SUO NETWORK IN AFRICA – Delta informa: “Delta sta espandendo la sua rete africana con nuove rotte dirette da Atlanta, tra cui il suo primo servizio in assoluto per Marrakech, Marocco, a partire dal 25 ottobre. La compagnia aerea sta anche aggiungendo un servizio stagionale da Atlanta ad Accra, Ghana, a partire dal 1° dicembre, per soddisfare la domanda invernale di punta. Con queste aggiunte, Delta sta rendendo entrambe le destinazioni più accessibili, portando al contempo la sua rinomata esperienza premium in una parte maggiore dell’Africa. Dal lancio del servizio verso l’Africa nel 2006, Delta ha continuato a impegnarsi a collegare i clienti tra gli Stati Uniti e il continente. Oggi la compagnia aerea opera voli non-stop verso cinque destinazioni africane durante tutto l’anno e ha trasportato più di 7,5 milioni di clienti su queste rotte”. “Il nuovo servizio Delta per Marrakech e i voli aggiunti per Accra rafforzano la nostra presenza in Africa, offrendo maggiori opportunità ai clienti di godere del nostro servizio pluripremiato e dell’esperienza di bordo premium”, ha affermato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning, Delta. “Che si tratti di scoprire il Marocco o di ricongiungersi con i propri cari in Ghana, queste rotte potenziano la nostra rete rafforzando al contempo il ruolo di Atlanta come hub globale più grande del mondo”. “Il volo Atlanta-Marrakech di Delta, ATL-RAK, opererà tre volte alla settimana con un Boeing 767-400ER dotato di Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Con una forte domanda da parte dei viaggiatori degli Stati Uniti e dell’Africa, Accra rimane una delle destinazioni africane più popolari di Delta, soprattutto durante le festività natalizie. Per soddisfare la domanda di picco, Delta sta lanciando un servizio stagionale giornaliero non-stop da Atlanta ad Accra, integrando il suo servizio giornaliero annuale da New York-JFK. Dopo il debutto dell’Airbus A330-900neo sulla rotta JFK-ACC lo scorso ottobre, lo stesso tipo di aeromobile opererà ora anche sulla rotta da Atlanta, offrendo un’esperienza di bordo di livello superiore con Delta One Suite e comfort di ultima generazione in tutte le cabine”, prosegue Delta. “L’Africa ospita alcune delle città più dinamiche del mondo, ricche tradizioni ed economie in crescita, e Delta sta rendendo più facile che mai raggiungerle”, ha affermato Matteo Curcio, Senior Vice President of Europe, the Middle East, Africa and India, Delta. “Queste nuove rotte aprono le porte ai viaggiatori in cerca di opportunità di business, esplorazione culturale e connessioni significative”.

IL PRESIDENTE ENAC INCOJNTRA IL SEGRETARIO NAZIONALE UG T.T. E IL PRESIDENTE APIV – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato nella sede dell’Ente, il 26 febbraio, il Segretario Nazionale UGL Trasporto Aereo Francesco Alfonsi e il Presidente APIV – Associazione Professionale Ispettori di Volo Tommaso Brait. Una costruttiva opportunità di confronto sulle principali tematiche di interesse comune, in cui è stata riaffermata la centralità dei lavoratori per lo sviluppo del comparto aereo nazionale, modello di eccellenza grazie alle qualificate professionalità che lo compongono”.

DELTA AMPLIA IL NETWORK DA AUSTIN, TEXAS – Delta informa: “La presenza di Delta ad Austin-Bergstrom (AUS) continua ad espandersi e questa volta la compagnia aerea diventa internazionale. Questo inverno Delta opererà il suo nuovo servizio internazionale non-stop da AUS a Cancun, Messico (CUN). Questo servizio giornaliero stagionale inizierà poco prima di Natale, il 20 dicembre, e durerà fino a metà aprile 2026”. “Delta è il leading global network carrier ad Austin-Bergstrom, con circa 60 partenze nei giorni di punta questo inverno”, ha affermato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning, Delta. “Questo nuovo servizio per Cancun aggiunge un’altra popular leisure destination per i nostri clienti di Austin”. “Questo volo sarà operato su aeromobili Airbus A320 di Delta dotati di First Class, Delta Comfort+ e Main Cabin. I soci SkyMiles che viaggiano a bordo di questo aeromobile avranno anche accesso a una connessione Wi-Fi veloce e gratuita a bordo. Oltre a questa nuova rotta per Cancun, Delta aumenterà anche il servizio tra Austin e Orlando (MCO) a due volte al giorno durante l’alta stagione invernale. I clienti non devono aspettare fino al prossimo inverno per iniziare a godere dell’ampio network di Delta da Austin. Il nuovo servizio due volte al giorno per New Orleans è iniziato giovedì (27 febbraio) e il nuovo servizio giornaliero diretto per Panama City, Florida (ECP) inizierà a marzo 2025. Delta ha anche annunciato di recente un nuovo servizio per Jacksonville (JAX), Indianapolis (IND) e Memphis (MEM) a partire da Maggio 2025 e San Francisco (SFO) e Tampa (TPA) a partire da giugno 2025. Con queste rotte aggiuntive, le partenze di Delta da AUS aumenteranno di oltre il 35% anno su anno. Questa crescita continua si basa sull’impegno di Delta nell’essere la compagnia aerea preferita dai clienti che viaggiano da e per la capitale del Texas. I clienti di Austin hanno anche il vantaggio di uno dei Delta Sky Club più popolari della rete. Inaugurato nel 2019, il Club presenta tocchi unici del Texas. Delta ha posizionato Austin come gateway chiave per facilitare i collegamenti alla sua vasta rete e, con voli diretti verso tutti i principali hub Delta, i clienti della regione di Austin sono a un solo collegamento o meno di distanza da destinazioni in tutto il mondo. Grazie alle partnership con KLM e Aeromexico, Delta può offrire ai clienti un servizio diretto per Amsterdam (AMS) e Città del Messico (MEX) più volte durante la settimana”, conclude Delta.

STATEMENT FAA SULLE SPACEX STARSHIP OPERATIONS – La FAA informa: “Dopo aver completato una comprehensive safety review, la FAA ha stabilito che lo SpaceX Starship vehicle può tornare alle operazioni di volo, mentre l’indagine sull’incidente del Jan. 16 Starship Flight 7 rimane aperta. La FAA sta supervisionando l’indagine guidata da SpaceX. La FAA ha rilasciato una license modification che autorizza lo SpaceX Starship Flight 8 launch. La FAA ha stabilito che SpaceX ha soddisfatto tutti i safety, environmental and other licensing requirements per il suborbital test. Il Flight 8 mission profile prevede il lancio del combined Starship/Super Heavy vehicle da Boca Chica, Texas, un ritorno al sito di lancio del Super Heavy booster rocket per un tentativo di cattura da parte della launch tower e un water landing dello Starship vehicle nell’Oceano Indiano a ovest dell’Australia”.

EASA E ANAC BRAZIL SIGLANO UN MoU PER MIGLIORARE LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SOSTENIBLITA’ – L’EASA informa: “EASA e ANAC Brasile hanno concordato di aumentare i loro scambi di informazioni e dati al fine di ottenere una migliore comprensione dei problemi nella regione latinoamericana e di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione tecnica tra entrambe le organizzazioni. Ciò riflette il loro reciproco interesse e vantaggio nel rafforzare la loro partnership e cooperazione nel migliorare la sicurezza e la sostenibilità dell’aviazione. In questo contesto, le due organizzazioni hanno firmato un Memorandum d’intesa con l’intenzione di sviluppare una cooperazione significativa in queste aree, con particolare attenzione al contributo dell’uso di Sustainable Aviation Fuels (SAF) allo sviluppo del trasporto aereo. Il MOU è stato firmato a margine dell’ICAO RAAC/18 event che ha avuto luogo a San Paolo, Brasile, il 25 febbraio 2025. Il MOU faciliterà lo scambio di informazioni e competenze pertinenti relative alle aspettative future per l’uso di SAF in Europa e Brasile, a livello regionale in LAC e anche a livello globale. Faciliterà inoltre l’implementazione di misure per supportare lo sviluppo dei SAF, tra cui il rafforzamento delle capacità e gli investimenti, in linea con l’ICAO Global Framework for SAF, LCAF and other aviation cleaner energies. La cerimonia della firma si è svolta alla presenza del Deputy Head of the European Delegation in Brazil, Jean-Pierre Bou”.

NUOVA NOMINA PER GULFSTREAM AEROSPACE – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che Courtney Valentine entrerà a far parte dell’azienda come Senior Vice President and General Counsel, a partire dal 5 maggio. Questa nomina segue l’imminente pensionamento di Ira Berman, sempre a maggio. Valentine riferirà a Mark Burns, presidente di Gulfstream, e sarà membro del Gulfstream senior leadership team. Valentine è entrata in Gulfstream nel 2016 come consulente e in seguito è stata nominata assistant general counsel and chief anti-corruption compliance officer. Nel 2023 Valentine è stata nominata assistant general counsel and director at General Dynamics. Ha inoltre fornito anti-corruption compliance guidance and support alle General Dynamics business units e ha gestito le principali funzioni amministrative del General Dynamics Corporate Legal department. Ha conseguito un Bachelor of Arts presso il Dartmouth College e un Juris Doctor alla University of North Carolina at Chapel Hill. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Courtney di nuovo in Gulfstream come member of the senior leadership team”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Il suo precedente periodo con noi, unito alla sua ulteriore esperienza presso General Dynamics, sarà incredibilmente utile mentre continuiamo a sperimentare una crescita enorme tra il nostro personale e la nostra flotta. Non vediamo l’ora di ricevere la sua guida e i suoi consigli”. Berman si ritira da Gulfstream dopo quasi 30 anni in azienda. Durante il suo mandato Berman ha supervisionato legal, human resources, environmental health and safety, real estate, security, public affairs, international trade compliance and government contracts. Ha anche ricoperto il ruolo di corporate vice president of General Dynamics. “Ira è stato un leader in Gulfstream stimato e fidato, nonché un membro attivo della comunità di Savannah per decenni”, ha aggiunto Burns. “Gulfstream ha tratto grandi benefici dalla sua leadership e dalla sua vasta conoscenza in tutta la nostra attività, la sua dedizione ci mancherà sicuramente. So che molti si uniranno a me nell’augurargli il meglio per il suo meritato pensionamento”.

NUOVA NOMINA NEL BOARD OF DIRECTORS DI TEXTRON INC. – Textron Inc. ha annunciato che Rob Mionis è stato eletto nel Board of Directors dell’azienda, con decorrenza dal 1° marzo 2025. Mionis è President and Chief Executive Officer of Celestica Inc., multinational leader in design, manufacturing, hardware platform and innovative supply chain solutions per un’ampia gamma di settori, tra cui aerospace, industrial and communications. Le soluzioni di Celestica spaziano dalla progettazione e dall’ingegneria fino ai servizi post-vendita. Con sede a Toronto, Canada, Celestica impiega circa 27.000 persone in 40 sedi nelle Americhe, in Asia e in Europa e ha generato 9,7 miliardi di dollari di fatturato nel 2024. Mionis è CEO di Celestica dal 2015. “Siamo estremamente fortunati ad accogliere Rob Mionis nel nostro Board of Directors”, ha affermato Scott Donnelly, Textron Chairman and CEO. “L’attuale esperienza di Rob alla guida di una società pubblica globale e la sua vasta conoscenza dei settori aerospaziale e industriale saranno di inestimabile valore per Textron”. Mionis ha iniziato la sua carriera presso General Electric e ha conseguito una laurea triennale in electrical engineering presso l’University of Massachusetts Amherst.

SAFRAN SIGLA UN ACCORDO CON LE FINNISH DEFENSE FORCES – Safran informa: “Safran Electronics & Defense annuncia un accordo significativo con le Finnish Defence Forces per la fornitura di advanced Geonyx Inertial Navigation Systems (INS). Il contratto va dal 2024 al 2031, riflettendo un impegno a lungo termine per dotare le Finnish Defence Forces di una cutting-edge navigation and positioning technology. Il Geonyx INS, che sfrutta la HRG Crystal technology di Safran, è progettato per un precise navigation, targeting and artillery pointing anche in ambienti in cui non è disponibile il GNSS1. Il suo design compatto e resistente agli urti lo rende ideale per l’integrazione in varie piattaforme, tra cui veicoli e mobile radars. La partnership di Safran Electronics & Defense con le Finnish Defence Forces sottolinea il suo impegno a fornire soluzioni su misura che soddisfino le moderne sfide, mantenendo al contempo l’efficienza dei costi e l’eccellenza operativa”.

DELTA E JA AFRICA ASSEGNANO 12 BORSE DI STUDIO A FEMALE LEADERS – Delta informa: “Delta Air Lines e Junior Achievement Africa (JA Africa) assegnano 12 young female leaders scholarships al Delta Girls LEAD! Camp di Accra, Ghana, per affinare le loro capacità di leadership professionali e personali. Le borse di studio sono state assegnate durante la National Company of the Year competition lo scorso novembre. Le beneficiarie hanno ottenuto una borsa di studio con tutte le spese pagate per unirsi ad altre 45 giovani leader donne provenienti da Ghana, Sudafrica e Nigeria al secondo Delta Girls LEAD! Camp annuale il mese prossimo”. “L’iniziativa dimostra la dedizione di Delta nell’aprire le porte alla prossima generazione di leader donne per aiutarle a trasformare il loro potenziale in un impatto duraturo”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “Siamo onorati di investire in loro fornendo gli strumenti e la sicurezza di cui hanno bisogno per eccellere nella leadership e negli affari”. “Questa partnership tra Delta Air Lines e JA Africa esemplifica ulteriormente la loro dedizione a investire nelle comunità in cui viviamo, lavoriamo e prestiamo servizio. A sua volta, garantendo un futuro ancora migliore attraverso il fondamentale lavoro di sviluppo sostenibile svolto oggi”, conclude Delta.

GE AEROSPACE FOUNDATION CONTINUA A SVILUPPARE LA FORZA LAVORO A BOSTON CON UN IMPEGNO VERSO AMTEP – GE Aerospace informa: “La GE Aerospace Foundation ha annunciato un impegno da 1 milione di dollari che estenderà l’Advanced Manufacturing Training Expansion Program (AMTEP) fino al 2027, con opportunità di apprendimento ampliate per supportare la formazione della forza lavoro dell’area. Fondata da una sovvenzione della GE Foundation nel 2020, AMTEP è un’esclusiva partnership pubblico-privata che aiuta a costruire e mantenere una pipeline di produzione di alta qualità e pronta all’uso nella regione di North Shore del Massachusetts. Il programma di formazione ha finora iscritto 600 adulti locali, offrendo opportunità di carriera a lungo termine con un tasso di inserimento lavorativo dell’83% in oltre 140 aziende della zona”. “La donazione di oggi riflette l’enorme impatto che AMTEP ha già avuto nell’area di Boston, supportando oltre 600 studenti e aiutandoli a mettersi in contatto con carriere ben retribuite nella produzione avanzata”, ha affermato Meghan Thurlow, GE Aerospace Global Head of Public Affairs and President, GE Aerospace Foundation. “La GE Aerospace Foundation è entusiasta di espandere questo importante lavoro, raggiungendo più studenti come parte del nostro più ampio e continuo sforzo per rafforzare la produzione statunitense oggi e in futuro”. “Questo impegno amplierà le opportunità di formazione in electromechanical assembly e amplierà la programmazione esistente che fornisce formazione gratuita, networking e opportunità di inserimento lavorativo. I tirocinanti ricevono 400 ore di formazione tecnica gratuita da istruttori locali esperti, che li guidano verso promettenti carriere nella produzione. L’annuncio di oggi segue i recenti diplomi di quasi 40 studenti nelle sedi AMTEP di Essex e Lynn, che segnano l’inizio della carriera degli studenti in un campo manifatturiero di loro scelta”, prosegue GE Aerospace. “Questo annuncio si basa su 2,3 milioni di dollari di impegni da parte di GE Aerospace e della GE Aerospace Foundation nel 2024 per supportare la formazione e lo sviluppo di competenze di produzione avanzate che consentono alle persone di intraprendere carriere nel settore manifatturiero. Oltre 4.300 studenti e lavoratori manifatturieri previsti trarranno vantaggio dagli impegni presi nel 2024 in 19 programmi unici negli Stati Uniti e all’estero”, conclude GE Aerospace.