Emirates annuncia tre nuove destinazioni: Shenzhen, Da Nang e Siem Reap

Emirates è pronta a rafforzare ulteriormente la sua presenza in Asia con il lancio di voli giornalieri diretti tra Dubai e Shenzhen dal 1° luglio 2025. La compagnia aerea introdurrà anche quattro servizi settimanali per Da Nang (Vietnam) il 2 giugno e tre voli settimanali per Siem Reap (Cambogia) dal 3 giugno, con entrambe le città in collegamento tramite Bangkok.

“L’aggiunta di Shenzhen, Da Nang e Siem Reap, pone Emirates all’avanguardia con la rete di rotte più ampia e diversificata tra tutte le non-Asian airline nell’Asia orientale, offrendo 269 voli a settimana da Dubai verso 24 punti. Questa ultima espansione segna anche il quarto gateway di Emirates nella Cina continentale, la terza destinazione in Vietnam e il secondo punto in Cambogia“, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Continuiamo a impegnarci per offrire ai viaggiatori d’affari e di piacere un accesso senza pari al Sud-est asiatico e alla più ampia regione dell’Asia orientale offrendo un ampio programma di voli. La nostra espansione a Shenzhen apre nuove porte per gli scambi commerciali ed economici tra questa potenza tecnologica e i mercati globali. Mentre ci prepariamo a lanciare le operazioni, esprimiamo la nostra gratitudine alle autorità cinesi e ai partner aeroportuali per il loro continuo supporto e ci impegniamo a garantire il successo di questa rotta, promuovendo al contempo legami culturali e sbloccando il potenziale economico futuro”.

Ha aggiunto: “Il Vietnam occupa un posto strategico nel nostro Southeast Asia network. La nostra decisione di espandere le operazioni a Da Nang come terzo punto in Vietnam arriva in un momento opportuno, in seguito allo storico Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) tra gli Emirati Arabi Uniti e il Vietnam. Siamo certi che il nostro nuovo servizio eleverà il commercio bilaterale esistente e la collaborazione commerciale tra le nostre nazioni. Esprimiamo la nostra gratitudine ai nostri partner locali e al Da Nang International Airport per il loro supporto. Emirates sta inoltre semplificando per i viaggiatori il collegamento con Siem Reap, sede di Angkor Wat, una delle destinazioni più popolari della Cambogia con le sue incredibili meraviglie antiche e la bellezza naturale. Con l’aggiunta di questi nuovi gateway, stiamo rafforzando i nostri collegamenti, dando ai clienti più scelta, offrendo un’esperienza di bordo senza pari e garantendo collegamenti fluidi e convenienti da e per le città più grandi della Cina, i centri economici e ricreativi emergenti del Vietnam e i tesori turistici della Cambogia”.

“L’ingresso di Emirates a Shenzhen la rende la prima compagnia aerea mediorientale a operare un volo giornaliero verso il polo tecnologico e di innovazione della Cina continentale. Emirates è diventata la prima compagnia aerea a stabilire una connettività aerea diretta tra il Medio Oriente e la Cina continentale nel 2002 con l’avvio dei servizi tra Dubai e Shanghai. Ciò ha segnato l’inizio di una partnership di successo durata due decenni, sostenuta da stretti legami bilaterali tra Emirati Arabi Uniti e Cina attraverso operazioni a Pechino, Shanghai e Guangzhou.

Gli orari dei voli verso Shenzhen sono stati programmati per ottimizzare i collegamenti da e verso i punti chiave in Africa e Medio Oriente/GCC, tra cui Kenya, Egitto, Sudafrica e Arabia Saudita; i popolari centri commerciali e finanziari europei nel Regno Unito, in Italia e in Spagna; dai principali gateway della compagnia aerea negli Stati Uniti e in Sud America. EK328 partirà da Dubai alle 10:05, arrivando a Shenzhen alle 22:00. Il volo di ritorno, EK329, parte da Shenzhen alle 23:55, atterrando a Dubai alle 03:40 del giorno successivo.

Insieme al lancio di nuovi voli, Shenzhen diventerà la prima destinazione in Cina a essere servita dal Boeing 777-300ER rimodernato della compagnia aerea, offrendo ai clienti l’opportunità di provare i suoi ultimi posti in Business Class e il prodotto Premium Economy molto acclamato. Il Boeing 777-300ER a quattro classi offre ai viaggiatori 8 suite private in First Class, 40 posti completamente reclinabili in Business Class, 24 posti in Premium Economy e 260 posti spaziosi in Economy Class.

Con le sue operazioni passeggeri e cargo, Emirates facilita il trasporto di 2.000 tonnellate di merci ogni settimana dalla Cina continentale”, prosegue Emirates.

“I quattro servizi settimanali di Emirates per Da Nang via Bangkok lo rendono il terzo gateway della compagnia aerea in Vietnam, dopo Hanoi e Ho Chih Minh City. I voli per Da Nang saranno operati con l’Emirates Boeing 777 il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

L’orario di volo attentamente programmato del nuovo servizio collegato fornirà ai viaggiatori collegamenti convenienti e ottimizzati e un accesso semplificato alle principali città europee tra cui Londra, Parigi, Amsterdam, Manchester, Milano e Roma, nonché alle principali città degli Stati Uniti. Il volo Emirates EK370 partirà da Dubai alle 09:00 e arriverà a Bangkok alle 18:25. Il volo partirà quindi da Bangkok alle 20:10 e arriverà a Da Nang alle 21:50. Il volo di ritorno, EK371, partirà da Da Nang alle 23:30 e arriverà a Bangkok alle 01:10 del giorno successivo. Il volo decollerà quindi alle 03:40, arrivando a Dubai alle 06:50. Tutti gli orari sono locali.

I tre servizi settimanali della compagnia aerea per Siem Reap saranno operativi il martedì, il giovedì e il sabato. Il volo Emirates EK370 partirà da Dubai alle 09:00 e arriverà a Bangkok alle 18:25. Il volo partirà quindi da Bangkok alle 20:10 e arriverà a Siem Reap alle 21:30. Il volo di ritorno, EK371, partirà da Siem Reap alle 23:50 e arriverà a Bangkok alle 01:10 del giorno successivo. Il volo decollerà quindi alle 03:40, arrivando a Dubai alle 06:50. Tutti gli orari sono locali. Il servizio Emirates per Siem Reap è programmato in modo ottimale per offrire ai viaggiatori leisure la migliore connettività tramite più operazioni giornaliere da Francia, Regno Unito, Spagna, Germania, Portogallo e Russia.

Entrambi i servizi saranno operati con il Boeing 777-300ER a due classi di Emirates che offre 35 posti completamente reclinabili in Business Class e 386 posti spaziosi in Economy Class.

I viaggiatori che pianificano i loro viaggi verso Shenzhen, Da Nang, Siem Reap o Bangkok tramite i gateway esistenti di Emirates possono trarre vantaggio dalle partnership della compagnia aerea che includono 24 code sharing e interline, che offrono accesso a una gamma eccezionale di viaggi multi-città perfettamente integrati”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)