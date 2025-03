ITA Airways presente all’ITB di Berlino 2025

ITA Airways torna per il terzo anno consecutivo all’ITB di Berlino, evento di riferimento a livello mondiale per l’industria del travel che si terrà dal 4 al 6 marzo al Messe Berlin dove sarà presente all’interno dello stand di Lufthansa Group.

“La fiera del turismo di Berlino rappresenta un momento importante per la Compagnia durante il quale Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare, e il team International Sales accoglieranno visitatori e partner commerciali in uno spazio espositivo situato nel padiglione 25, stand 119.

La Germania si conferma un mercato strategico per ITA Airways, che nella Summer 2025 offrirà fino a 59 frequenze settimanali (118 voli) tra i due Paesi. I collegamenti saranno operati dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Tra questi, spicca la nuova rotta Milano Linate-Monaco, che sarà inaugurata nella prossima stagione estiva a partire dal 30 marzo, con dodici frequenze settimanali. Grazie a comode connessioni, i passeggeri tedeschi potranno accedere all’intero network ITA Airways, comprese le principali destinazioni in Italia e nel mondo.

Sotto i riflettori, spicca l’offerta di network per la stagione estiva 2025 di ITA Airways, che conterà 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 nazionali. Inoltre, nel picco della stagione estiva, la Compagnia potenzierà ulteriormente la propria offerta con 12 destinazioni stagionali aggiuntive, di cui 3 nazionali e 9 internazionali. Tra queste, alcune delle mete più richieste del Mediterraneo come Grecia, Spagna e le isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate. Le destinazioni includeranno Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia. A partire dal 30 marzo i passeggeri di ITA Airways potranno inoltre beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con cinque compagnie di Lufthansa Group: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti“, afferma ITA Airways.

“Guardando alla prossima stagione invernale, ITA Airways ha annunciato la prima grande novità per la Winter 2025-2026: l’apertura della rotta Roma Fiumicino – Mauritius. Il volo, operato con l’Airbus A330neo, sarà inaugurato il 7 novembre 2025 con due frequenze settimanali, segnando il debutto della Compagnia su questa esclusiva destinazione esotica.

Nel 2024, ITA Airways ha raggiunto traguardi significativi in termini di performance commerciali. La Compagnia ha trasportato 18 milioni di passeggeri, registrando una crescita di circa il 20% rispetto al 2023. Particolarmente positivo il risultato del settore intercontinentale, che ha visto un incremento di oltre 700.000 passeggeri (+38%). Questi risultati hanno contribuito a un load factor medio complessivo dell’81%, con un aumento di 2,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La migliore performance è stata registrata sul lungo raggio, con un load factor medio dell’84%.

La flotta di ITA Airways, che all’avvio delle operazioni nell’ottobre 2021 contava 52 aeromobili, è oggi composta da 99 esemplari Airbus, di cui 64 di nuova generazione (22 per il lungo raggio e 77 per il corto e medio raggio). Con l’obiettivo, entro la fine del 2027, di avere il 90% della flotta di nuova generazione, con consumi di carburante ridotti tra il 20 e il 25% e una diminuzione delle emissioni di CO2, puntando a diventare il vettore più giovane d’Europa”, prosegue ITA Airways.

“Anche in questa occasione ITA Airways, nel suo ruolo di ambasciatrice del Made in Italy contribuirà a promuovere le eccellenze lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di bellezza, cultura e arte. I pilastri dell’identità di ITA Airways sono la soddisfazione del cliente mediante servizi personalizzati e una forte spinta alla digitalizzazione e la sostenibilità declinata nel suo aspetto Ambientale (flotta giovane, tecnologicamente avanzata per ridurre l’impatto ambientale), Sociale (attenzione alle proprie persone e alle collettività nei territori in cui opera) e di Governance (integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni)”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)