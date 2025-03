Aeroporto di Genova: forte crescita del traffico passeggeri nei primi due mesi del 2025

Oltre 156mila passeggeri movimentati nei primi due mesi del 2025, con una crescita del +14,2% rispetto al medesimo periodo del 2024. È il traguardo raggiunto da Aeroporto di Genova nei mesi di gennaio e febbraio 2025, un risultato superiore anche al 2019 (+6%), anno pre-Covid e complessivamente il migliore di sempre dello scalo.

Nel dettaglio, nel mese di febbraio hanno utilizzato lo scalo genovese 79.714 passeggeri (+19,7% sul 2024), mentre i movimenti dei voli sono aumentati del +12,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Nel mese di febbraio, inoltre, il traffico nazionale di linea è cresciuto del 12,1%, mentre quello internazionale è aumentato del 34,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Le tre destinazioni più popolari sono state Roma, Tirana e Catania.

Alla crescita del traffico hanno contribuito, in particolare, l’incremento delle frequenze e della capacità di KLM (Amsterdam), il potenziamento del volo per Tirana e il nuovo volo per Budapest (operati da Wizz Air) e l’incremento della capacità da parte di Ryanair sulle rotte domestiche di Bari, Palermo e Catania oltre a quella su Londra.

I risultati del mese di febbraio consolidano il positivo trend già registrato a gennaio quando dallo scalo erano transitati 76.907 passeggeri, in aumento del +9% rispetto allo stesso mese del 2024.

“Gli ottimi risultati conseguiti dall’Aeroporto di Genova in questi primi due mesi del 2025 consolidano il percorso di crescita intrapreso dallo scalo nell’ultimo anno”, ha commentato Enrico Musso, Presidente Aeroporto di Genova. “Grazie alla ricapitalizzazione effettuata dai soci ora la società è in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario e nelle condizioni per superare già a fine 2025, con un anno di anticipo rispetto al piano industriale, gli 1,5 milioni di passeggeri movimentati nel 2019, raggiungendo un nuovo record storico per lo scalo”.

“I numeri registrati a gennaio e febbraio testimoniano la bontà del percorso di rilancio intrapreso”, ha dichiarato Francesco D’Amico, Direttore Generale Aeroporto di Genova. “Un risultato significativo possibile non solo attraverso l’ampiamento e il rafforzamento dei collegamenti, ma anche grazie al lavoro di tutta la struttura organizzativa dell’aeroporto”.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova)