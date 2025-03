News Brevi – 04.03.2025

VUELING: VOLI SCONTATI FINO AL 20% – Vueling informa: “Quale periodo migliore per pensare a una fuga dalla routine e concedersi un meritato Spring Break? Per questo, Vueling, parte del gruppo IAG, suggerisce un’avventura indimenticabile in una delle affascinanti destinazioni del proprio network, grazie a offerte esclusive: infatti, dal sito o dall’app, da oggi e fino al 9 marzo, si possono acquistare voli scontati fino al 20%, in partenza dal 17 marzo al 22 giugno. Un’occasione da prendere al volo per godersi la magia della nuova stagione, tra le giornate che si allungano, le temperature più miti e l’esplosione di colori e profumi. Offerte valide fino al 9 marzo su rotte selezionate”.

AIRBUS: GLI AVIATION SAFETY TRENDS MOSTRANO LA NECESSITA’ DI UNA ATTENZIONE CONTINUA – Airbus informa: “‘A Statistical Analysis of Commercial Aviation Accidents 1958-2024’, l’annual comprehensive review di Airbus della commercial aviation safety, rivela sia progressi che preoccupazioni nel safety landscape del settore. L’edizione 2024 evidenzia una pietra miliare significativa: il traffico dell’aviazione commerciale è completamente tornato ai livelli pre-pandemia, con quasi 34 milioni di voli che corrispondono ai volumi del 2019. Tuttavia, questa ripresa è stata oscurata da un notevole aumento degli eventi rispetto al 2023. Mentre l’anno precedente non ha registrato fatal accidents e solo una hull loss in commercial aviation, il 2024 ha assistito a quattro fatal accidents e 12 hull losses. Nonostante la tendenza a lungo termine del settore di migliorare costantemente i record di sicurezza negli ultimi decenni, gli eventi del 2024 sottolineano l’importanza cruciale di mantenere rigorosi protocolli di indagine, condividere le informazioni sulla sicurezza, investire in strategie di prevenzione ed evitare l’autocompiacimento”. “L’inizio del 2025 ha ulteriormente intensificato la necessità di una vigilanza continua. Si sono verificati tre eventi significativi: un incendio a terra che ha coinvolto un A321 in un South Korean airport, una fatal collision tra un aereo CRJ-700 e un elicottero militare vicino a Washington DC, USA, e un CRJ-900 che è stato distrutto dopo l’atterraggio a Toronto, Canada, causando gravi ferite ad alcuni occupanti. Questi recenti eventi dimostrano quanto rapidamente le metriche di sicurezza aerea possano cambiare e sottolineano l’importanza vitale di sforzi continui per migliorare la sicurezza che coinvolgano tutti i partecipanti al settore. Questa chiamata all’azione è una ricerca permanente per prevenire gli incidenti e mantenere le persone al sicuro quando volano su un aereo. Per un’analisi dettagliata dei commercial aviation accidents e dei safety benefits derivanti dalle tecnologie introdotte nelle generazioni di aeromobili, visita il nostro accident statistics website: https://accidentstats.airbus.com/. Questa piattaforma consente agli utenti di esplorare interattivamente le statistiche nel tempo e di vedere quattro generazioni di commercial jets attraverso un immersive 360° cockpit viewer: https://accidentstats.airbus.com/generations-360/“, conclude Airbus.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A FEBBRAIO 2025 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di febbraio 2025. A febbraio Ryanair Group ha trasportato 12,6 milioni di passeggeri (febbraio 2024: 11,1 milioni, +14%), con un load factor del 92% (invariato rispetto a febbraio 2024). Ryanair ha operato oltre 71.360 voli a febbraio 2025. Il dato rolling sui 12 mesi a febbraio 2025 si attesta a 198,8 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 94% (invariato).

ENAC: FERMO TEMPORANEO DI ALCUNI AEROMOBILI DELLA COMPAGNIA SKY ALPS – In un proprio comunicato stampa, Enac informa: “In relazione a indiscrezioni stampa sul fermo di alcuni aeromobili della compagnia aerea Sky Alps, Enac fa presente quanto segue. Enac nei giorni scorsi ha condotto un audit straordinario con un team di propri ispettori presso la sede di Sky Alps s.r.l., precisamente dal 26 al 28 febbraio u.s. A seguito di verifiche documentali e delle ispezioni fisiche sugli aeromobili, immatricolati presso l’autorità dell’aviazione civile maltese, sono emerse una serie di non conformità. Le discrepanze hanno evidenziato la sussistenza di carenze nelle attestazioni delle manutenzioni degli aeromobili rispetto ai requisiti normativi di sicurezza del volo fissati dal Reg. UE 1321/2012. In particolare, non sono risultate conformi le attestazioni fornite da un tecnico della compagnia incaricato di eseguire le manutenzioni, al quale è stato interdetto l’accesso in tutti gli aeroporti in cui opera la compagnia Sky Alps. A causa di quanto emerso durante l’audit e grazie, anche, alla piena collaborazione della proprietà e del personale di Sky Alps, a titolo precauzionale, al fine di prevenire il rischio di operazioni di trasporto aereo in carenza delle corrette attestazioni delle manutenzioni eseguite, Enac, in forza della delega ricevuta dall’autorità maltese, ha preso atto, condividendo tale opzione, che lo stesso operatore abbia temporaneamente sospeso dal volo sette aeromobili della propria flotta aerea”. “Per tali aeromobili il rientro in servizio potrà avvenire previo completamento delle adeguate azioni correttive che dovranno essere proposte dalla Sky Alps e preventivamente accettate dal team Enac incaricato per la certificazione e la sorveglianza della compagnia, ciò in coordinamento con l’autorità dell’aviazione maltese, competente per lo Stato di registrazione degli aeromobili. Enac, al fine di garantire la completa ripresa delle operazioni di volo da parte di Sky Alps, sta, pertanto, operando in stretto contatto con il personale tecnico del vettore monitorando gli sviluppi del caso, in vista di un pronto ritorno in servizio degli aeromobili in questione. Sky Alps, che mantiene la certificazione di operatore aereo (COA) per garantire i collegamenti che, normalmente, opera si sta adoperando per sostituire le macchine ferme con altri aeromobili”, conclude il comunicato stampa di Enac.

AIRBUS: L’EUROFIGHTER PROGRAM GUIDA L’INNOVAZIONE – Airbus informa: “Dagli impianti di produzione ad alta tecnologia, il programma Eurofighter, di cui Airbus è un importante partner industriale, sta guidando l’innovazione e creando posti di lavoro, garantendo al contempo la sicurezza per l’Europa. L’Eurofighter è più di un semplice il fighter jet: è un simbolo di eccellenza tecnologica, forza industriale e autonomia strategica. Uno sforzo congiunto tra Germania, Spagna, Regno Unito e Italia, il programma è al centro della difesa europea e un pilastro fondamentale dell’industria nazionale. Le aziende partner del programma, Airbus, BAE Systems e Leonardo, gestiscono fornitori industriali che impiegano oltre 100.000 lavoratori qualificati, ingegneri, tecnici e operai in circa 400 aziende in tutta Europa. Secondo un rapporto pubblicato da PwC, si prevede che il programma Eurofighter contribuirà per 58 miliardi di euro al PIL delle economie delle quattro core nations nel prossimo decennio e genererà 14 miliardi di euro di entrate fiscali per i rispettivi governi. Airbus produce l’Eurofighter a Manching, vicino a Ingolstadt (per l’aeronautica militare tedesca) e a Getafe, vicino a Madrid (per l’aeronautica militare spagnola). BAE Systems e Leonardo producono l’aereo rispettivamente nel Regno Unito (Warton) e in Italia (Torino)”. “Contratti come l’Halcón II della Spagna e l’ordine previsto della Tranche 5 per la Germania sono essenziali per mantenere l’esperienza e la capacità strategica necessarie per sviluppare e produrre questi fighter all’avanguardia. Rafforzano inoltre la capacità dell’Europa di competere a livello globale nel settore della difesa. Con continui aggiornamenti, l’Eurofighter sarà equipaggiato con l’advanced E-Scan active electronic scanning radar, che migliorerà le capacità dell’Eurofighter nelle air-to-air and air-to-ground operations e lo doterà di electronic warfare functions. Il long-term evolution capability development programme delle quattro core nations vedrà anche la modernizzazione di componenti chiave, dal cockpit all’incremento della computing power L’aereo farà anche parte del Future Combat Air System (FCAS), dove volerà in una rete con uncrewed and crewed platforms. Ciò rende l’Eurofighter la piattaforma logica per portare a maturità le tecnologie FCAS e i concetti operativi, compresi i piani di teaming con i droni nei primi anni del 2030. L’obiettivo è garantire che l’Eurofighter rimanga in prima linea per i decenni a venire. L’Eurofighter sarà il ponte naturale verso l’FCAS europeo”, conclude Airbus.

EUROWINGS HOLIDAYS: GRANDE POTENZIALE PER GLI AIRLINE TOUR OPERATORS – Eurowings informa: “Come prenotano le loro vacanze i tedeschi? Quali fattori le persone in cerca di relax considerano importanti quando prenotano? Solo il volo o un pacchetto che include un hotel? In vista dell’ITB travel trade show, Eurowings Holidays ha commissionato un sondaggio rappresentativo sulle attuali preferenze di prenotazione all’istituto di sondaggi YouGov. Quasi il 40% degli intervistati ha prenotato il volo come pacchetto turistico. Per tre quarti di coloro che prenotano pacchetti turistici, il rapporto qualità-prezzo è il fattore decisivo al momento della prenotazione. Oltre a un’ampia selezione di hotel (51%), la possibilità di aggiungere comodamente servizi aggiuntivi individuali come i trasferimenti locali è importante per quasi la metà di loro. Poco meno di un terzo degli intervistati ha organizzato il proprio viaggio di vacanza con moduli separati da diversi fornitori. Quali sono le ragioni per cui non optano per un pacchetto vacanze da un’unica fonte? Il 31% ha affermato di ritenere che un pacchetto vacanze fosse troppo costoso. Il 23% non voleva pagare per servizi di cui non aveva usufruito. Il 22% ha riscontrato la mancanza di opzioni per una nuova prenotazione flessibile o una cancellazione gratuita. Il 12% è stato scoraggiato dalle spese di cancellazione e l’11% ha citato un deposito elevato al momento della prenotazione come argomentazione. Prenotare un pacchetto vacanze direttamente con una compagnia aerea è sempre più popolare. Quasi un quarto degli intervistati è già a conoscenza di questa opzione. Alla domanda su quali vantaggi vorrebbero vedere, il 20% ha menzionato più spazio per le gambe sul volo, mentre pasti gratuiti e più bagagli registrati sarebbero un incentivo per uno su sette”. Irina Haselmann, Managing Director of Eurowings Holidays: “Vediamo un grande potenziale nel prenotare pacchetti vacanze direttamente con noi come compagnia aerea, perché oltre 20 milioni di clienti all’anno si affidano già a noi. Come Germany’s largest holiday airline, teniamo sempre a mente l’utilizzo della nostra capacità e in particolare chi prenota all’ultimo minuto ne trae vantaggio con offerte interessanti. I clienti di Eurowings Holidays possono quindi rilassarsi e godersi un pacchetto vacanze, con cambio di prenotazione gratuito, condizioni di cancellazione favorevoli e un deposito di soli 50 euro tramite holidays.eurowings.com. Per il cliente, ciò significa piena flessibilità fino a poco prima della partenza”.

LA FLIGHT SAFETY FOUNDATION IN VISITA A EASA – L’EASA informa: “Il 26 febbraio 2025, l’Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency (EASA), Florian Guillermet e altri rappresentanti dell’Agenzia hanno incontrato il presidente e CEO della Flight Safety Foundation, il dott. Hasan Shahidi e i membri chiave del team della fondazione a Colonia. L’incontro ha offerto all’EASA l’opportunità di ricevere formalmente la Jerome Lederer Safety Leadership Medal per l’EASA Data4Safety (D4S) programme, che riunisce le parti interessate di tutta Europa per raccogliere e analizzare in modo cooperativo un’enorme quantità di digital data and safety reports, per identificare i rischi sistemici a livello di Unione europea e mitigarli. Il premio è stato annunciato all’International Aviation Safety Summit (IASS) della Fondazione a Rio de Janeiro nel novembre 2024. Il dott. Shahidi ha consegnato il premio a Maria Rueda, Safety Management, Sustainability and Global Outreach Director, EASA e a Leopold Viroles, D4S Programme Manager. Il D4S project è iniziato con uno studio di fattibilità nel 2015 e ha intrapreso una proof of concept phase dal 2017 al 2022, prima di passare alla Development Phase nel settembre 2022. Questa durerà fino al 2026, quando l’obiettivo è quello di far passare il programma al suo long-term set-up (Operational phase)”. “La visita ha inoltre incluso la firma di un Memorandum of Cooperation (MoC) con entrambe le organizzazioni impegnate a migliorare la loro cooperazione, sfruttando le rispettive risorse per integrare le azioni reciproche e condividere informazioni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza aerea globale e garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili. Il MoC si è impegnato a instaurare un dialogo regolare su questioni relative alla sicurezza; facilitare lo scambio di informazioni e dati rilevanti per la sicurezza (nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Allegato 19, Capitolo 5 dell’ICAO e delle norme UE pertinenti); promuovere i rispettivi documenti, relazioni di studio e materiale di promozione della sicurezza; partecipare alle rispettive task force, gruppi di lavoro, riunioni consultive degli stakeholder, eventi, conferenze (nel pieno rispetto della governance e delle procedure degli organismi competenti); promuovere la fornitura di formazione al personale; impegnarsi in programmi di formazione congiunti e attività di assistenza tecnica congiunte; promuovere la cooperazione regionale e le iniziative di sicurezza globali”, conclude l’EASA.

PRATT & WHITNEY COMPLETA UNA SERIE DI TEST SUL ROTATING DETONATION ENGINE – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha completato una serie di test sul suo rotating detonation engine (RDE) work con l’RTX Technology Research Center. I risultati positivi dei test stanno stimolando ulteriori investimenti interni, mentre Pratt & Whitney collabora con il Department of Defense per accelerare il percorso verso un integrated engine and vehicle ground test nei prossimi anni. “I nostri test hanno simulato ipotesi aggressive su come e dove il rotating detonation engine deve funzionare”, ha affermato Chris Hugill, senior director of GATORWORKS at Pratt & Whitney. “Questo test ha convalidato gli elementi chiave del design approach di Pratt & Whitney e fornisce una convalida per continuare la RTX vehicle and propulsion integration ed accelerare le capacità future dei nostri clienti”. I Rotating detonation engine differiscono dai tradizionali turbojet or turbofan engines in quanto utilizzano un ciclo termodinamico diverso e non richiedono parti mobili. Il risultato porta a elevate thermal efficiency and performance, che consentono un motore piccolo, compatto e conveniente. Questi attributi creano possibilità per additional fuel, sensors and payload, e possono consentire un range maggiore per vehicles che saranno critici per le future defense applications.

L’AEROPORTO DI GENOVA INSIEME AD AISM – L’Aeroporto di Genova e AISM informano: “Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo le piazze italiane si colorano di fiori e di solidarietà con GARDENSIA. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, i volontari di AISM ti aspettano per offrirti una gardenia o un’ortensia, o entrambe. Scegli il tuo fiore, con il tuo gesto, dai forza alla ricerca scientifica e sostieni i servizi che AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla offre sul territorio alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, che sono perlopiù giovani e donne. Quest’anno l’evento festeggia 20 anni, quale occasione migliore per un piccolo gesto che vale molto. Cerca la piazza più vicina a te e seguici su www.aism.it/gardensia“.

AIRBUS PUBBLICA L’AGENDA PER L’AGM 2025 – Airbus SE ha pubblicato l’agenda per il suo Annual General Meeting (AGM) che si terrà il 15 aprile 2025 ad Amsterdam. “Le risoluzioni proposte includono il rinnovo del Chief Executive Officer Guillaume Faury Board mandate come Executive Member, insieme al rinnovo dei mandati dei Non-Executive Members Catherine Guillouard e Irene Rummelhoff. All’ordine del giorno delle votazioni è anche la proposta di nomina della dott. ssa Doris Höpke come Non-Executive Member, in sostituzione di Claudia Nemat il cui mandato scade alla chiusura dell’AGM e non intende candidarsi alla rielezione. La dott. ssa Höpke attualmente svolge il ruolo di independent advisor and mediator e vanta una vasta esperienza in risk management, human resources, law and conflict resolution. Attualmente è membro del Supervisory Board of Mercedes-Benz AG e in precedenza è stata member of the Board of Management della compagnia di riassicurazione Munich Re. I membri dell’Airbus Board Members sono soggetti a (ri)nomina ogni anno in blocchi di quattro per tre anni, al fine di garantire una transizione fluida della composizione del Board. Procedendo in questo modo, la Società evita la partenza di un gran numero di Board Members in un’unico AGM, il che comporterebbe una perdita di esperienza per il Board e sfide di integrazione per i nuovi membri. Le risoluzioni includono anche la proposta di pagamento di un dividendo lordo 2024 di €2,00 per azione e un dividendo speciale lordo di €1,00 per azione, come comunicato nei risultati annuali il 20 febbraio 2025. I documenti per l’AGM sono disponibili online all’indirizzo: https://www.airbus.com/en/investors/annual-general-meetings. La riunione inizia alle 13:30 CEST del 15 aprile 2025″, afferma Airbus.

SAAB PUBBLICA IL SUO 2024 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT – Saab informa: “Il Saab Annual and Sustainability Report è disponibile da oggi sul sito web del Gruppo, www.saab.com. L’Annual and Sustainability Report 2024 descrive l’importante ruolo di Saab nell’innovazione per la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità. Delinea l’impegno dell’azienda nel continuare a proteggere le società e supportare le capacità di difesa dei propri clienti. Il rapporto presenta anche gli sforzi di sostenibilità di Saab durante l’anno, che includono l’avvio del percorso verso la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Rimane l’ambizione di Saab di essere un leader della sostenibilità nella defence industry. Il report è disponibile sia in svedese che in inglese. Lo Swedish Annual Report è disponibile sul sito web del Gruppo in European Single Electronic Format (ESEF). La online version dell’Annual Report è disponibile su www.saab.com/annual-and-sustainability-report-2024“.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE AIRWAYS – JetBlue ha annunciato la nomina di Steve Olson come nuovo head of system operations and airports della compagnia aerea. Risponderà a Warren Christie, chief operating officer di JetBlue. “Da quando è entrato a far parte di JetBlue nel 2022, Olson ha ricoperto il ruolo di vice president of the system operations center, guidando l’esecuzione giornaliera dei voli della compagnia aerea e guidando i miglioramenti in termini di affidabilità ed efficienza, un pilastro fondamentale della strategia JetForward di JetBlue volta a riportare la compagnia a una redditività sostenuta. Nel suo nuovo ruolo, Olson adotterà un approccio olistico all’esperienza e alle operazioni del cliente, allineando le system operations and airport functions di JetBlue in una strategia unificata. Questa integrazione favorirà una maggiore comunicazione, ridurrà le barriere comunicative e consentirà un processo decisionale più informato”, conclude JetBlue.

DELTA RENDE IL VIAGGIO ACCESSIBILE A TUTTI – Delta informa: “Come parte della missione di Delta di connettere il mondo, continuiamo a investire in tecnologia, formazione e miglioramenti dei processi che rendono i viaggi aerei più accessibili. Nel corso dei nostri 100 anni di storia, abbiamo intrapreso una serie di iniziative per aumentare l’accessibilità ai viaggi aerei e il nostro lavoro in questo importante spazio è in continua evoluzione”. “Viaggiare è per tutti. Ci concentriamo sulla rimozione degli ostacoli e sulla creazione di un’esperienza premium per tutti i nostri clienti”, afferma Alison Lathrop, Delta’s Managing Director, Environmental and Accessibility Programs.

DELTA E SHAKE SHACK ESPANDONO LA LORO PARTNERSHIP – Delta e Shake Shack espandono la partnership a bordo. “La domanda sta spingendo Delta e Shake Shack ad ampliare il servizio e a festeggiare con una sorpresa per i passeggeri, con piani di espansione ad altri mercati degli Stati Uniti per tutto il 2025. A partire dal 4 marzo, hamburger appetitosi saranno disponibili in First Class sui voli di oltre 900 miglia in partenza da Atlanta, Los Angeles, New York-LaGuardia e Seattle, mentre la partnership si espande ad altre località”, afferma Delta. “I clienti sono entusiasti dell’esperienza Shake Shack a bordo dei nostri voli dopo aver servito più di 10.000 hamburger da Boston dal lancio a dicembre”, ha affermato Stephanie Laster, Managing Director of Onboard Service. “Questo fa parte del nostro lavoro di collaborazione con brands che i nostri clienti già conoscono e amano, continuando ad alzare l’asticella dell’esperienza in volo, che si tratti di rendere disponibile il tuo cheeseburger preferito a 35.000 piedi o di assicurarti una varietà di pasti freschi tra cui scegliere che ti diano energia durante la tua avventura”. Lanciato per la prima volta da Boston alla fine del 2024, lo Shake Shack Cheeseburger è stato un successo immediato tra i clienti.

LOCKHEED MARTIN: FLIGHT TEST PER LA LRASM INTEGRATION SULL’F-35 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e l’F-35 Pax River Integrated Test Force (ITF) hanno completato un initial flight test integrando il Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) weapon system sull’F-35B Lightning II. Questo test più recente segue un flight test con LRASM sull’F-35C nel settembre 2024. Come parte dell’F-35 Block 4 upgrade, gli AGM-158 strike systems (Joint Air-to-Surface Standoff Missile and LRASM) vengono integrati per l’external carriage sull’F-35, aggiungendo più capacità di missione. Il volo segna l’inizio dell’F-35B AGM-158 strike systems flight sciences test program, un passo fondamentale per questa tecnologia avanzata”.